吃胖了？试试比“断粮”更厉害的“断糖”法

导语：经过一个春节，胖已经是大家的一个重大议题。健身房也一反常态的拥挤起来，都说三分练七分吃。低卡的食谱、断粮各种各样的减肥餐层出不穷，不过备受健身达人推崇的还是“断糖饮食法”。（来源：爱丽时尚网）

比“断粮”更厉害的“断糖”法

低卡的食谱、断粮各种各样的减肥餐层出不穷，不过备受健身达人推崇的还是“断糖饮食法”。

“断糖饮食法”一款“不易复胖”的减肥法，习惯断糖饮食后，身体变回慢慢适应新的饮食方式，生理机能也会调整到最佳状态，不仅身体变得健康，而且让你一瘦到底~

断糖饮食法

减缓衰老

胶原蛋白随着年龄的增长慢慢流逝，一旦胶原蛋白开始糖化，肌肤会变的越来越松弛，皱纹也会越来越多。许多“深藏”年龄的超模、明星，从30岁开始便戒掉了吃甜点的习惯。

练出易瘦体质

戒糖除了可以避免新的脂肪囤积体内，还可以将身体打造成不易堆积脂肪的体质，并且帮助燃烧消耗更多脂肪。

预防疾病

摄取过多的糖分会令胰岛素是去正常功能，导致各种各样的慢性疾病。减少过多糖分的摄入，可以预防糖尿病、癌症、高血压等。

减少糖分摄取

断糖三大原则——

减少糖分摄取

糖分食物除了巧克力、蛋糕等甜点零食，也包括一些水果的果糖。如葡萄、苹果、樱桃等，都算是高糖类的水果。还有大部分的碳水化合物包括米饭、面包等。所以避开这些食物，多吃一些五谷杂粮、柚子、南瓜灯低糖食物。

摄取足够蛋白质

摄取足够蛋白质

动物性蛋白质是打造“易瘦体质”的关键，鸡胸肉、鱼肉、豆腐等均是高蛋白质糖分的食物。

定时运动

一周进行三次有氧运动，慢跑或游泳，可大量燃烧体内脂肪。提高基础代谢，达到燃脂效果。