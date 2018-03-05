基础代谢率过低减肥难 6招帮你化解危机

导读：如何抛开年龄、性别、活动量等等因素的影响，提高基础代谢率，增强减肥效果呢？想知道，快来看看下面的化解方法吧！（来源：PCLADY）

基础代谢率过低？6招让你化解危机

基础代谢率指的是维持人体一天心跳、呼吸、基础代谢所需的热量，人体的基础代谢率为1200卡，也就是即使人一天动也不动，躺在床上，呼吸、 器官运作也会消耗的基本热量。它占了一般人一天所需热量的50%以上，而且每个人的需要量不一样，会受到你的年龄、性别、活动量…等的影响。 那么如何抛开年龄、性别、活动量等等因素的影响，提高基础代谢率，增强减肥效果呢？想知道，快来看看下面的化解方法吧！

年龄

新生儿的代谢率约为老年人的2倍。25岁以后，基础代谢率就会慢慢下降，即使还吃同样多的食物，身体消耗减少，也会慢慢发胖。一般来讲，从25岁到35岁的这10年间，如果不做额外锻炼，身体基础代谢每年会递减100卡路里。

化解：每周做两次力量训练

每周做两次15分钟的举重练习就能使代谢率恢复到从前。肌肉所消耗的卡路里是等量脂肪的9倍。定期的力量训练会使你的代谢率从6、8%增长到7、8%。这意味着，如果你做了力量训练肌肉增加，体重还是55公斤，即使什么也不做，每天都能额外消耗掉约100卡路里热量。买付漂亮的小哑铃，明天就开始！

性激素

性激素可增加10~15%的代谢速率，所以男人年轻的时候不容易胖。随年龄增加，激素减少，容易发福。

化解：月经前两周内锻炼加倍

月经前两周开始排卵，到月经前两天这段时间，雌激素和黄体酮的分泌达到最高水平，它们能促进人体将脂肪转为能量。在这段时间里进行锻炼，你会多消耗掉30%的脂肪。

运动

运动对能量消耗影响最大。激烈运动时，代谢速率可达静止时的20倍。即便在运动停下之后，能量消耗还会继续维持高水平一段时间。身体中肌肉比例越大，代谢率越高；脂肪比例越大，代谢率越低。

化解：给常规运动加点“料”

1、高强度间隔锻炼。在你每5分钟的慢跑中插入一个30秒的全速疾跑，或在你单调的走路练习中加入一个1分钟的倾斜式走步。由于你的身体正在剧烈运动中，你可以燃烧更多的卡路里。

2、修正仰卧起坐。和以往仰卧起坐不同的是：脚要抬高，高于身体水平；双手放在身前；每次身体放松恢复平躺时，仅下背部着地，上背 部不可以着地。确认收缩时吐气，放松时吸气，膝盖夹角、大腿和身体夹角成90度。这些是帮助你别离腹部肥胖的要诀。

过多节食

节食的人对自己要求很严格，恨不得只用“两颗小皇后苹果仁”果腹。这时候营养不良就露头了，代谢率反而会降低20~30%。所以她们成天昏昏沉沉，疲乏困倦。

化解：一天5餐

1、多餐。瘦身和进餐，听上去有些矛盾。但实际上，每天5~6次的少食多餐和一日3顿的正餐相比，其代谢率比为24∶7。而且这样做可以防止你在长时间饥饿后的过度进食。每餐的间隔时间不要超过4小时，要确保餐餐食物均包含蛋白质以提高新陈代谢率。

2、摄入足够热量。现有体重公斤数乘以22，便是你每天所需的热量卡数。我们的身体已经“编程”设计了热量需求，以保证基础代谢。如果饮食中突然减少1000卡路里，身体会误认为你在挨饿，需要平衡，用来维持呼吸、心跳等的基础代谢便会自动降低，反而影响身体功能的正常运转。

教你提升基础代谢率

气候

热带地区居民的代谢率比寒带居民低10~20%。寒冷可以影响机体激素的调节，促进蛋白质、脂肪、碳水化合物三大营养素的代谢分解加快，尤其是脂肪代谢分解加快；还可以影响机体的消化系统，提高食欲，消化吸收也较好；同时影响机体的泌尿系统，排尿相应增多，使钙、钾、钠等矿物质流失也增多。

化解：规律食量

1、冬天胃口大也别多吃。这时食欲好吸收也好，一下子吃太多，脂肪就这样偷偷地攒下来了。

2、干果当零食。矿物质流失影响代谢系统的工作，多吃些含矿物质的葡萄干、苹果干，代谢系统可以工作得更努力。

甲状腺激素

如果身体甲状腺机能低下，代谢率最多可低至正常的50%。反之，甲状腺机能亢进的人消耗过大，胃口好却总不胖。

化解：吃点辛辣食物

混合在胡椒和辣椒中的辣椒素可以暂时刺激身体，使身体释放更多的荷尔蒙，如肾上腺素等，从而加速新陈代谢，并提高燃烧热量的能力。通常爱吃辣椒的人食欲比较低，这是因为吃辛辣食品容易使人感到饱。

苹果：含有丰富的钾，可排出体内多余的钾盐，维持正常的血压。

牛奶：因含有较多的钙质，能抑制人体内胆固醇合成酶的活性，可减少人体内胆固醇的吸收。

洋葱：所含成分不仅具有杀菌功能，还可降低人体血脂，防止动脉硬化；可激活纤维蛋白的活性成分，能有效地防止血管内血栓的形成；前列腺素A对人体也有较好的降压作用。

甘薯：能中和体内因过多食用肉食和蛋类所产生的更多的酸，保持人体酸碱平衡。甘薯含有较多的纤维素，能吸收胃肠中较多的水分，润滑消化道，起通便作用，并可将肠道内过多的脂肪、糖、毒素排出体外，起到降脂作用。

不同的食物

进食淀粉、糖类、脂肪食物只是为了满足身体需要，不会增加身体的代谢率。蛋白质则不同，吃下去之后会让身体温暖，产热增加30%。

化解：别错过早餐，多吃鸡蛋

1、用足够蛋白质来“挥霍热量”。确保每日所需热量的10~20%来自蛋白质。它可以提高新陈代谢率，让我们每天多消耗150~200卡路里热量。蛋白质的主要成分是氨基酸，与脂肪和碳水化合物相比，氨基酸很难在人体内消化分解，你需要消耗更多的能量来消化吸收它。 推荐蛋白质食物：鸡蛋、牛奶、豆类、鱼。进食时注意种类尽量多一些。

2、早餐是恢复代谢速度的信号。熟睡时体内代谢速度降低，当我们开始再进食时，代谢速度随着恢复加快。如果你错过早餐，你的机体只好等到午饭时才能开始燃烧热量，才能加快代谢速度。

还有哪些帮我们提代谢的食物？

燕麦：含极丰富的亚油酸和丰富的皂甙素，可降低血清胆固醇、甘油三酯。

玉米：含丰富的钙、硒、卵磷脂、维生素E等，具有降低血清胆固醇的作用。

海带：含丰富的牛磺酸，可降低血及胆汁中的胆固醇；食物纤维褐藻酸，可以抑制胆固醇的吸收。

大蒜：含硫化物的混合物，可减少血中胆固醇，阻止血栓形成，有助于增加高密度脂蛋白含量。（图片来源：视觉中国）