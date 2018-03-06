导致肥胖的原因有哪些？6大理由让你心服口服

导读：导致肥胖的原因有哪些？肥胖的原因千万种，但万万没想到这些习惯竟会是害我们肥胖的“小恶魔”。下面，小编就把这些“恶魔”揪出来，并支招教大家如何应对！（来源：PCLADY）

导致肥胖的原因一：任由房间凌乱

导致肥胖的原因一：任由房间凌乱

美国心理学家Peter Walsh就曾在一本叫《瘦子房间的秘密》著作指出，屋子凌乱会导致肥胖。懒惰滋生凌乱，凌乱反过来会助长懒惰。凌乱的房间反映出一个人混乱的生活状态，比如饮食糟糕，不爱运动等。而当一个人的房间很凌乱，他就很难去坚持做一些事情。比如说，他会因为找不到运动鞋而放弃去跑步的打算。

支招：收拾房间也是一种运动，能够增大热量消耗，帮助减肥。如果你现在没有收拾的房间的习惯。你一步步培养这个习惯。比如刚开始时可以一个月收拾一次房间，然后缩短到一个星期收拾一次，再缩短到每天或者隔天收拾一次。自然而然地，你就会爱上收拾房间这么一种运动啦。

导致肥胖的原因二：开灯睡觉

导致肥胖的原因二：开灯睡觉

有些人怕黑，会在房里装个节能灯或者床头灯，夜里就亮着灯睡觉。可是，令人意料不到的是，开灯睡觉也会让人长胖。

美国俄亥俄州立大学研究人员曾利用老鼠做实验，将老鼠分为两组。两组老鼠白天生活的时间一样。夜里，研究员让一组老鼠在昏暗灯光下度过，另一组老鼠在黑暗中度过。两个月以后，两组老鼠体重都涨了。在昏暗灯光下过夜的老鼠要比黑暗中过夜的老鼠多涨了4克。研究员推断，这是因为夜晚灯光导致荷尔蒙分泌量减少，造成生物钟紊乱，体重增加。

支招：开灯睡都会胖，这还能有什么招？熄灯睡觉咯。

导致肥胖的原因三：喝水太少

导致肥胖的原因三：喝水太少

不管女生是感冒了，来大姨妈了，肚子疼了，头晕了，男生都只会说一句话，“多喝水”。别以为这是一句敷衍的话，多喝水不仅能治感冒、治肚子疼，还能减肥！英国伯明翰大学的一项研究就证明了这点。研究指出，对于超重的人来说，餐前饮用500毫升水有助减肥。他们对肥胖者患者进行研究，发现12周以后，餐前喝半升水的试验者要比餐前没有增加饮水量人多减重7斤。

喝水能减肥，那水喝少了，你的身材说不定就被毁了！水是生命之源，在身体代谢过程中扮演着重要角色。喝水不足，身体代谢下降，脂肪燃烧的效果也会变差，人就容易肥胖。

支招：一个人每天平均耗水量应该在2000~2500毫升。除掉在食物中摄取的水分，人们一天还需要喝1000~1200毫升左右的水。按每杯水200毫升来算的话，每天需要喝6杯水左右。如果当天运动量较大或者吃了一些重口味的食物，还应当适量增加饮水量。喝水的时间没有固定，一般早上醒来后，就餐前，就餐后，晚上睡觉前1~2小时都应该喝一杯水。

导致肥胖的原因四：经常开空调

导致肥胖的原因四：经常开空调

天热开冷气，天冷开暖气，室内长时间恒定在20多度的温度会使得身体的新城代谢减慢，减少热量消耗。而且，在舒适的温度下，人们容易久坐不起，长期以往，胖是迟早的事实。

支招：保持微冷微暖就好，不要让自己太过舒适。夏天天气炎热，可以偶尔开空调，但是不要一直开着。又或者可以用风扇来代替空调。冬天寒冷，多穿衣服之外，还可以做一些暖身的运动。

导致肥胖的原因五：吃饭太快

导致肥胖的原因五：吃饭太快

人的饱腹感是由大脑感知后才会产生的。这里小编有义务教大家分清肚子饱和大脑饱两个概念。当人的肚子饱了，就会发出信号告知大脑。当大脑感知到“饱”的信息后，人们就会产生饱腹感，就会停止进食。但是，消息的传递是需要时间的。大脑感知到“饱”的信息，一般需要经过20分钟。吃饭太快的人有可能在还没感觉到饱的时候就已经进食过多了。

支招：细嚼慢咽，每一口饭咀嚼20次左右，一顿饭至少吃上20分钟。为了避免多吃，人们可以用小盘子盛放食物。

导致肥胖的原因六：经常晚睡

导致肥胖的原因六：经常晚睡

经常晚睡会影响“瘦素”的分泌，令人胃口大开，容易在夜间进食。而夜里人的运动量减少，代谢也不及白天旺盛，吃进的食物最容易变成脂肪囤积起来。就算你熬夜没吃东西，缺乏睡眠会影响一个人的精神状态，降低人运动积极性，也不利于减肥。

支招：每天睡足7.5个小时，如果能在每天11点前上床睡觉那就更好。睡前可以做个简单的按摩或者泡泡脚，帮助提高睡眠质量。（图片来源：视觉中国）