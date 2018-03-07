3个动作 春天帮你甩掉小腹“游泳圈”

导语：年前的债务年后还！ 过年猛吃，变成胖子该如何是好？（来源：YOKA时尚网）

过年吃出个游泳圈？那年后就做这3个动作！

都说过年不胖十斤就不叫过年，年前肆无忌惮了。年后可要辛苦了！不然在松懈下去，转眼夏天就要到了，难道你要带着“游泳圈”过夏天？

苗条小腹

“游泳圈”不要紧，只要年后坚持做这3个动作！ 30天后的变化……别怪我告诉你！

注意：有腰椎间盘突出症的，做任何腰腹锻炼都要有人指导，否则后果很严重！！！

动作一：仰卧举腿

动作一：仰卧举腿

动作要领：

1。身体平躺在垫子上，头部和上身固定在垫子上，双腿并拢伸直，如果刚开始训练可以微屈，难度会减小，双臂伸直，掌心朝下放于地面。

2。过程然后深吸气，呼气时下腹部用力双腿抬起。垂直地面的程度停住，然后深吸气下落，下落到双腿离地面两拳的距离然后再次抬起。

个数参照表

动作二：仰卧起坐

动作二：仰卧起坐

动作要领：

熟悉到不能熟悉的动作了，从小上体育课做到大，要是能天天坚持做，一定会很受益！

仰卧起坐 个数参照表

动作三：平板支撑

动作三：平板支撑

动作要领：

俯卧，双肘弯曲支撑在地面上，肩膀和肘关节垂直于地面，双脚踩地，身体离开地面，躯干伸直，头部、肩部、胯部和踝部保持在同一平面，腹肌收紧，盆底肌收紧，脊椎延长，眼睛看向地面，保持均匀呼吸。