11款只需3种食材就能完成的健康早餐

导读：不吃早餐的理由有很多：“早上根本没有时间！”或者“我不会做饭啊！”是最常见的两种。但是如果你看了我们的文章，就要重新思考下这些借口是否成立了！11种只需三种食材就能完成的早餐食谱。用不了几分钟就能做完了，而且简单到任何人都不会搞砸！（来源：VOGUE时尚网）

奇亚布丁

1、奇亚布丁

常备奇亚种子可以帮你完成许多种健康食谱，超简单的奇亚布丁是最受欢迎的一款。奇亚种子、牛奶（椰子奶更好）、糖或者其他你选择的甜味剂。最上面加上水果或者坚果就完成了！

鸡蛋杯

2、鸡蛋杯

鸡蛋杯是款只需三种食材（包括香料）就能完成的简单又便携的早餐，而且不含麸质，满满都是蛋白质哦！把培根放进制作muffin蛋糕的模具里，然后往里打一个鸡蛋，撒一些黑胡椒和盐，烤箱190度烤20分钟，取出来就是培根鸡蛋杯了。

牛油果吐司

3、牛油果吐司

牛油果吐司很受欢迎。理由之一：实在太好吃了！第二，除了香料或者酱汁之外，你只需要两种食材。如果你想增加一些蛋白质的话可以再加煮好的鸡蛋或者融化的白奶酪。

香瓜碗

4、香瓜碗

把香瓜的瓜瓤去掉，填上希腊酸奶或者奶酪，再撒一层莓果或者坚果就是香甜的香瓜碗了。

玉米粥

5、玉米粥

玉米粥、牛奶和蜂蜜加在一起就是一份浓郁又富含蛋白质的热早餐，而且可以按照你的喜好订制。可以试着加些香料、干果、新鲜浆果或者烤过的坚果。最棒的是这可是无麸质的早餐哦！

牛油果和水煮蛋

6、牛油果和水煮蛋

牛油果和水煮蛋是只需很短时间就能完成的低卡路里高蛋白质的快手营养早餐。可以加些香草或者热酱汁来增添风味。专家建议：一次性多煮几个水煮蛋放在冰箱里能让你节约更多时间哦。

希腊酸奶冻糕

7、希腊酸奶冻糕

简单、香甜、富含蛋白质，准备时间在5分钟之内。准备一碗脱脂希腊酸奶，半碗即食麦片，少许新鲜覆盆子，拌在一起就行啦！希腊酸奶冻糕真是超级方便又好吃啊！

荞麦粥

8、荞麦粥

依然是简单的三种食材：碾去壳的荞麦、豆浆和一根香蕉就完成了基本款的荞麦粥。或者根据自己的喜好加入杏仁黄油，肉桂，蜂蜜，水果之类的东西。

牛油果烤蛋

9、牛油果烤蛋

没有什么比牛油果烤蛋更简单的了。牛油果一分为二，去掉核加入鸡蛋，撒一点调味品扔进烤箱就完成了。

干酪蜂蜜吐司

10、干酪蜂蜜吐司

另一款受人欢迎的吐司早餐食谱：甜蜜的奶油干酪吐司，加上一点海盐别有风味哦。

干酪填充的牛油果

11、干酪填充的牛油果

做法和牛油果烤蛋有点像。只是无需烤箱，填入的内馅又鸡蛋换成富含蛋白质的松软干酪，再撒点调味品就好了。