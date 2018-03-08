《唐人街探案2》中这个混血姑娘告诉你瘦身在于日常

导语：想必春节期间很多人被《唐人街探案2》圈粉儿，那位超酷混血女主刘承羽武功高强，身材火辣，也是圈粉无数啊！刘承羽本身是真的有“武术功底”，但这副好身材可并非来自健身房，而在日常瘦身之道中。（来源：瑞丽网）

《唐人街探案2》帅女警

刘承羽自拍

刘承羽是中意混血女演员、做过模特

刘承羽是中意混血女演员、做过模特。

难以抗拒中国风

刘承羽

《功守道》

《唐人街探案2》并非她第一部电影呢。之前在《功守道》、《卧虎藏龙2青冥宝剑》均有不俗表现。

刘承羽热爱东方文化和武术

刘承羽热爱东方文化和武术，很小的时候就学习跆拳道，并获得黑带，连杨紫琼都佩服她的敬业，欣赏她的天赋，直接收她为入室弟子。在《功守道》中，刘承羽更是唯一一个敢踹马云一脚的人。

刘承羽日常瘦身之道：

健康瘦身餐：咖啡+沙拉

健康瘦身餐：咖啡+沙拉

刘承羽的好身材并非全来自健身房，即便是生活中她对自己身材的管理也十分严格，在饮食方面，刘承羽也严格自律，仔细看看刘承羽的社交网络，她最爱的饮食搭配是咖啡+沙拉。

沙拉

她最爱的饮料是咖啡，不过刘承羽喝的基本都是加奶或者拉花的拿铁，配餐基本是全麦三明治或者一大盘色拉，热量又低，但又保证了蛋白质的摄入。

三餐遵循健康原则

三餐遵循健康原则，也不会把肉和碳水化合物拒之门外，碳水化合物由藜麦或者全麦面包构成，大多是绿叶蔬菜和坚果，搭配一些南瓜、鹰嘴豆、牛肉和蘑菇。

刘承羽晒美食

拉伸运动 随时随地做

拉伸运动 随时随地做

因为工作的关系，并没有给她太多能够钻进健身房的时间，刘承羽坦言，这就更需要平时在生活中去经营和坚持锻炼了。

刘承羽美照

她还要每天进行一到两个小时的运动，甚至夸张到在房间打电话的时候都会在地板做拉伸活动。日常的拉伸运动会使得筋骨舒畅，身材修长。

活力拳击 雕塑紧致体型

活力拳击 雕塑紧致体型

要说刘承羽最痴迷的运动要数拳击了，她也常常在社交网络上分享自己的拳击瞬间。

拳击

拳击是一个集有氧和无氧一体的运动，一小时拳击课可以燃脂500大卡左右，还能雕塑体型。为了加强自己“打女”的形象，每隔一段时间刘承羽就要到拳击馆上演一场真正的散打训练。

刘承羽写真

旅行、骑马 休闲运动不能少

除了这项室内运动，刘承羽还喜欢户外运动，徒步、骑车、骑马、滑冰，她还时常通过社交媒体与网友一起探讨休闲运动的好去处。

骑马

骑马可绝对是塑形的好运动，对于身姿良好的调整，会使得你前凸后翘挺拔的不得了，还会让你不容易减掉的大腿内侧赘肉，瞬间紧实。

休闲度假中会让人彻底放松身心，无论是郊外的休闲运动，还是长途旅行中，是不是总感觉到饿，仿佛吃多少都胖不起来，就是因为消耗大嘛！所以说，一年固定次数的旅行是必要的。

刘承羽 刘昊然

每天乐呵呵 身心自然通畅

经常看到刘承羽发布的微博中，都是乐呵呵的，各种与朋友自拍，各种调皮捣蛋，生性开朗总保持一份号心情，身心自然排毒又通畅，好身材自然来。

《唐人街探案2》剧组开心日常

跟吴磊拍照，毫无年龄差！

为了工作定期拳击训练；休假就户外有氧健身；平时吃得清淡又健康，按照这样的生活方式和饮食习惯，刘承羽不瘦都难好嘛！主要还是日常坚持的效果更持久呢！就这么几条，相信你可以的！