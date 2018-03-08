你“肿”么了？12款超级去水肿食物拯救虚胖的你

导语：早上起来水肿了？很多人第一反应就是：来一杯黑咖啡消肿吧！其实你不一定需要黑咖啡，因为很多水果都有消肿的作用。（来源：pclady）

想消肿？办法不是只有黑咖啡！

早上起来水肿了？很多人第一反应就是：来一杯黑咖啡消肿吧！其实你不一定需要黑咖啡，因为很多水果都有消肿的作用。

如西瓜和蔓越莓，都有天然的利尿作用，以减少你体内过多水分的蓄积。不过，话别只听一半，别急。Chutkan说：“这种利尿作用同样也会因糖分的影响而被抵消，因为过多的糖分会引起胀气。所以也要注意这种水果的摄入量，不能盲目多食。”

另外，某些蔬菜也是有帮助的。不过得是含果糖量较低的——芦笋和黄瓜。

起床觉肿肿的？ 这些方法帮你消肿

削减脂肪

人在吃完汉堡薯条后会觉得反应迟钝，撇开内心的罪恶感，原因还有一个。“对胃肠道来说，油脂相较其他成分更难消化分解。”Chutkan说，“因此，对一类人群来说，饱和脂肪食物，如肉类，容易导致肿胀症状。就因为他们消化这类食物十分缓慢。”

Snyder还提醒我们，甚至连植物油也是会产生类似的效果的。她说：“加热饱和油（植物油）会加速它的分解，这种分解会导致肿胀。”因此，Snyder建议较低温度烹调时，使用椰子油——这样就不会使它分解、有害了。

还有，过多的纤维素同样也会使你胀气。非水溶性纤维，你可以在几乎所有谷物中找到，会滞留在你的结肠中发酵。最宜保持在每日不超过25g。（一般来说，每个苹果含非水溶性纤维4.5克，一碗燕麦片则含3~8g此类纤维。）

阿特金斯饮食法

如果你想要用脱水的方法快速减肥，那就减少摄入碳水化合物。碳水化合物可以促进肌肉内的糖原存储，而这一过程是需要水的。但若你减少碳水化合物的摄入量，体内糖原耗尽，这样就会脱去水的重量。

尽管奏效，但要记住的是，这样的效果是暂时的。“积水症状不只是淀粉和大众美食引发的麻烦，”Snyder说，“大家都没有意识到，其实小麦是许多食品加工中定会用到的原料，因此你很难完完全全摆脱碳水化合物。”说到碳水化合物，也许人们都只想到面包和其他面食，其实呢？酱油中也同样含有碳水化合物。

锻炼身体

肿胀时的身体参加锻炼不仅不会造成伤害，还帮助呈现更好的线条。“胃肠道就是块肌肉，”Chutkan说，“如果你不锻炼的话，它就会变得松弛。”

体育锻炼可以刺激胃肠道收缩——蠕动，可以帮助（通气）消化。着重训练腹部，如仰卧起坐、扭曲的瑜伽姿势，或普拉提。Chutkan建议：用一个小哑铃，按顺时针方向，缓慢地在腹部移动，可以帮助排出体内气体。

检查药箱

同酒类一样，某些药物可以影响到人体吸收水分的能力。避孕药、激素等等，都是“重犯”。要是让你记下饮食中会导致肿胀的食物，你一定会毫不犹豫。但如果你服用了新的药物，并感觉到肿胀或痉挛，你可能会犹豫要不要告诉医生。

不要犹豫，你应该告诉医生；如果你改变了饮食或其他习惯后仍感觉肿胀，也应一字不落地告诉医生。因为，这些迹象可能是会诱发其他非常严重的疾病的。

12大超级去水肿食物

12大超级去水肿食物

1、燕麦粥消水肿

燕麦粥也是去水肿的首选食物。燕麦丰富的纤维素可以增加饱腹感降低血脂和胆固醇，消水肿的功效更加不在话下。但是吃燕麦最好自己煮。将天然燕麦和适量的水熬煮开即可食用。如果早餐吃燕麦也可以和牛奶搭配，营养又减肥。

2、苹果醋利尿消水肿

当中的果胶质能促进肠道运作并有酸化作用，碱性的体质很可能造成水肿，以苹果醋平衡身体的酸碱值有利尿作用，产生减轻体重的效果。

3、花椰菜高纤维有助消水肿

如果想要消除身上的水肿症状，那么就应给身体补充维生素C、维生素E、铁和钼等营养元素。维生素C有利毛细血管的健康，有助减轻水肿症状，而维生素E则可以促进身体的新陈代谢，提高代谢率和调节荷尔蒙的分泌，有利消除身体水肿，铁、钼元素对于除水肿也有好处，这些营养元素在花椰菜当中都含有。另外食用花椰菜还可以预防便秘症状。

减肥消水肿的人可以这样吃花椰菜，将一棵花椰菜或者是半棵洗净切好之后，用沸水烫熟，然后加适量的盐调味即可，每次在正餐之前食用。食用花椰菜的时候还可以将其和蛋类、肉类的食物一起搭配进食，可以增强其消除水肿的功效，也可使用植物油炒花椰菜。

4、香蕉防便秘

含丰富钾质，高钾能帮助排出体内的纳，有改善水肿及润泽肤色之效。 同时因为香蕉有强烈的促进消化功效，所以可以帮助便秘，防止肚子水肿。

5、薏米排水分

薏米分生熟两种，生熟各半互相制衡又能速效，以达健脾利湿之效。薏米可以促进血液和水分新陈代谢，有利尿消水肿作用，还可排走体内多余的水分。

6、红小豆刺激肠道

红小豆富含维他命B1、B2、蛋白质及多种矿物质、较多的皂角甙，可刺激肠道，有良好的利尿作用，对水肿有作用。

7、柚子茶去水肿

柚子的减肥效果很好。柚子的热量很低，同时柚子含有大量的钾元素。钾元素有利于身体排出多余水分，消水肿。将柚子肉放进榨汁机中和少量的清水一起榨汁即可。如果觉得酸，可以加入适量的蜂蜜，增加口感，加强排毒润肠的功效。

8、西瓜超强利尿功效

西瓜甘淡微寒，清甜生津之品，入心、胃、肺、肾经，具消暑利尿作用，可以说是很好的去水肿生果。

9、冬瓜可排清身体废物

性味甘淡寒，入肺、胃、大肠、小肠，利尿消肿、清热消渴。蕴含维他命B1及纤维，有助大肠蠕动，排清废物和毒素。

10、香菇消水肿

含有丰富蛋白质，有助血液循环，消除水肿，最好将香菇煮汤吸收更好。

11、柠檬水

很多女明星都习惯起床就会先喝一杯柠檬水，既能美白、消肿，甚至一喝就有想便便的感觉。像碧昂丝、葛妮丝派特洛、Emma Watson就每天都坚持喝柠檬水，才会拥有如此完美的身材。

TIPS：柠檬属于强碱，早上不宜空腹饮用，应先喝温水，吃点早餐后再喝柠檬水，这样对肠胃的负担较小。 肠胃不好的人可以加一点蜂蜜。

12、红豆水

夏天很容易在体内堆积湿气、造成水肿，因红豆有排湿效果，不少名模都拿“红豆水”当白开水喝。减肥时睡前都会煮红豆水，隔天起床捏着鼻子喝1杯，水肿消了，体重也会跟着降！

TIPS：红豆富含钾离子，而人体本身有“留钾排钠”的机制，加上丰富的纤维，所以可以帮助排便及排尿减肥的效果。 （图片来源：CFP）