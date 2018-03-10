没时间去健身房？试试4招生活减肥法

导语：不用另外挤时间，大老远跑去上课、上健身房，在家也能轻易锻炼身体，这种简单又融入生活的健身法，更能无负担地持续下去啊！（来源：爱丽时尚网 ）

春天到啦，是不是该把减肥提上日程顺便做运动，利用刷牙、敷面膜等每日生活必做之事的时刻，边做运动维持身体线条。不用另外挤时间，大老远跑去上课、上健身房，在家也能轻易锻炼身体，这种简单又融入生活的健身法，更能无负担地持续下去啊！

趁刷牙时雕塑腿部和臀部

你或许无法每天运动，但刷牙总得每天刷了吧！早上、晚上、甚至中午，一天至少两次的刷牙时间，就只是站着刷牙有点浪费时间吧。 其实很多日杂模特儿都透露，会利用刷牙时间顺便做踮脚或夹臀运动。

像是刷牙时，一边踮起脚尖到最高停住几秒再慢慢放松回到塬地，重复做个几次，这样做可以伸展小腿肌肉并促进下肢血液循环，帮助训练腿部线条；另外也可以在刷牙时，站挺身并把两脚并拢，夹紧臀部持续数秒再放松，重复做数次，可以使臀部及大腿线条更紧实。

坐着办公也能训练大腿内侧

不论你是上班族或学生，大部分人一整天中几乎都是长时间坐着，坐久了又没运动，有没有发现屁股越来越大、大腿根部也越来越粗……但其实就算坐着办公，也可以顺便做训练大腿的运动喔！

首先要先维持正确坐姿，不驼背、不往前倾，并将两腿并在一起，保持脚跟、膝盖都碰到的状态，在膝盖间夹一张纸（或是想像有夹也可以），夹紧不要让纸掉下来，夹了一段时间，你就会发现大腿开始发麻、有点抖，那就对了。

边洗碗边练出美臀

每天都很努力在锻炼臀部、实行让臀部更紧实的运动，除了大量步行，经常利用洗碗的时候，边做抬腿动作，边做家事还能边锻炼臀部。

边敷面膜边收紧腰间肉

许多女生都喜欢敷面膜，能迅速提升肌肤质感又很滋润保湿，但敷面膜时你都在做什么呢-追剧、滑手机或放空-！ 别浪费敷面膜的这10~15分钟，快利用这段空闲时间做扭腰运动，帮助伸展腰部，刺激腰间淋巴畅通、提升循环代谢，可纾解肿胀及腰部疼痛等问题，并同时紧实腰间肉。

首先呈大字型平躺后，两腿并拢曲起，两膝贴合并将下半身往左侧倾倒，腰部以上要维持正面向上，脸部转往右侧与膝盖呈反方向，注意不要耸肩，维持约10秒后，慢慢回到最初姿势，再换边做，左右重复做完5组即可。