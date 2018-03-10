挨饿就能瘦下来？4大误区让你越减越肥

导语：挨饿就能减肥吗？运动出汗越多，减肥越快？吃某种食物能帮助你燃脂？运动会让你变肌肉女？正确的减肥心态和方法是减肥成功的一半，以下减肥误区是减肥朋友最常犯的，不仅不能瘦，还会让你越减越肥，请避免！（来源：39健康网）

减肥一定要挨饿？这四个误区让你越减越肥

正确的减肥心态和方法是减肥成功的一半，以下减肥误区是减肥朋友最常犯的，不仅不能瘦，还会让你越减越肥，请避免！

误区1、减肥一定要挨饿？

很多人说不挨饿，根本不能减肥。

可是你的大脑是这样想的：一次挨饿 = “主人”最近生活状况hin差啊 = 有可能时不时没饭吃 = 下次吃饭要多吃点，存着！

真相

真相1：每一次挨饿，都会让你的食欲感知变差。所以你才会出现明明饱了，却还是不停吃的情况，这不是病了，而是大脑在保护你的身体。

真相2：越是稳定的生活状态，越容易减肥。（这个稳定就是没有时不时饿肚子，但是也别吃撑~）

误区2、汗出的越多，减肥越快？

很多人安慰为了自己冬天别减肥，就会说跑了半小时都不会出汗，肯定没什么减肥效果。

也就是因为坚信出汗更减肥，很多人坚信瘦身 / 腿霜+保鲜膜可以减肥。

真相

真相1：出汗多证明你汗腺挺发达，但是很多胖子汗腺也很发达啊！

真相2：减肥只跟你心跳的速度有关系，运动时只要心跳加速，到达燃脂心率，就可以减肥。

误区3、吃特定的食物组合就能减肥？

总有人告诉你，吃香蕉配蜂蜜，芹菜配西柚什么的就能减肥。

有时候明明吃饱了，有人还想喝杯酸奶润润肠减个肥。

真相

真相1：香蕉蜂蜜黄瓜都是普通食物，跟提升基础代谢一毛钱关系都没有。不能因为他们热量低，就认为吃了能减肥啊~

真相2：根本不存在所谓吃了就瘦的负卡路里食物，所有食物都有热量。（除非你练过吸星大法……）

误区4、运动减肥会越练越壮？

也许你发现了，男生减肥比女生快，那是因为男生的新陈代谢更高，运动效率更高，还有一点就是他们会分泌睾丸酮激素，利于肌肉生长。

但是尽管妹子天天喊蛋疼，可是你们并没有蛋，也就缺少肌肉生成的主要激素。

真相

真相1：普通男人根本不能单纯通过练习来达到健美运动员那种肌肉分明的身材。你还需要大量的补剂，专业的指导，每天2-5h以上的健身时间。

真相2：普通女人更不可能。