爱久坐的猪猪女孩 来端走你的清脂瘦腰茶

导语：阳春三月减肥正好，更是春茶上市的好时节，而现在的新茶也正是你的瘦身好茶饮哦~清肠排毒一身轻松，轻轻松松就能喝出小蛮腰：燃脂烧油铁观音、祛浮消肿龙井茶、降火轻身碧螺春……总有一款适合你，瘦腰减腹还真不用烦的呢！（来源：爱美网）

春茶是茶中上品，茶的品种中有一些以鲜嫩为贵，早春萌芽的新茶，不但口味好，营养也被保留得更全面，还可以促进身体的自我排毒能力，达到燃脂、瘦身的效果。这是因为新茶中氨基酸、钾、维生素C、维生素E等营养物质都会比陈茶更多，赋予人体的正能量也就更加明显。

春茶还能有效作用于肠胃，起到润肠、促进消化的作用，带动全身的微循环和代谢，达到很好的平腹纤腰效果。暂时放弃咖啡、果汁，抓紧早春这段难得的好时光，对春茶“示好”，你也能快速喝出小蛮腰。

油炸女看过来：铁观音烧掉你的“储存油”

1、油炸女看过来：铁观音烧掉你的“储存油”

品种：乌龙茶

解读：条索肥壮，乌黑油润，砂绿明显。

浓郁花香是铁观音最吸引人的地方，要比绿茶稍晚一点，因为要等到“一芽三开叶”才能采摘。好的铁观音叶片肥厚软亮，页面呈波状，称“绸缎面”。泡出来香气浓郁持久，音韵明显，带有兰花或生花生仁以及椰香等各种清香味。

“腰”瘦就喝铁观音

“腰”瘦就喝铁观音：以热燃脂，减少堆积

享受美食后来一杯乌龙茶，腰腹部堆积的脂肪就无处藏身，还能降低因为油炸食品给身体带来的过重的胆固醇。和铁观音能有效阻止体内胆固醇的上升，能够在短时间让身体内部产生热量，减少腹部脂肪的顽固堆积，促进脂肪燃烧。

品茶：往小型的紫砂壶内投7克茶叶，用沸水冲泡，然后马上倒出来，泡的时间不要超过1分钟。贴观音与大家分享，反复冲泡6-7次都还有味道，但不宜空腹饮用。

久坐女看过来：龙井改变你的“虚浮胖”

2、久坐女看过来：龙井改变你的“虚浮胖”

品种：绿茶

解读：色泽嫩绿，赏如兰花，饮如橄榄。

色绿、香郁、味甘、形美说的就是西湖龙井。龙井讲究明前、雨前，在交通不便的时候北方人想喝到早春的龙井是件奢侈的事情。龙井讲究当天摘、当天制，让鲜嫩的感觉得到最大程度的保留。

“腰”瘦就喝龙井茶：以调减脂，消除水肿

久坐的OL，身体容易产生水肿，腰部脂肪堆积，每天喝西湖龙井就能达到消除水肿、纤腰塑形的作用。西湖龙井所含有的咖啡因、肌醇、叶酸、泛酸和芳香类物质可以对身体产生强有力的调节作用，促进脂肪代谢，加上其中所拥有的茶碱，起到不错的利尿作用，有助于消除水肿。

品茶：龙井的风韵在于冲泡时的观赏性。早春的龙井，最好冲泡于玻璃杯中，水温不宜超过85摄氏度，冲入水后观赏杯中景，会看到茶叶嫩均成朵，一旗一枪，交错相映，茶汤清碧，悦目动人。一杯投茶不应超过3克，孕妇和体寒的人可以再淡一些。

新妈妈看过来：正山小种温补赶走“主妇腰”

3、新妈妈看过来：正山小种温补赶走“主妇腰”

品种：红茶

解读：带松烟香，似桂圆汤，味甘滑口。

在欧洲，这种茶被视为中国茶的象征。深红色的茶汤似桂圆汤味，品上一口，一定会毫不犹豫地爱上它。用早春嫩芽做的红茶，品质绝佳，而且非常适合调饮，如入果汁、牛奶能变化出不同的风味和风情，特别适合年轻人的饮用习惯。

“腰”瘦就喝正山小种茶

“腰”瘦就喝正山小种茶：以温代谢，刺激分解

以温热为特点的正山小种茶非常适合新妈妈来喝，用温热促进代谢的方式瘦腰。正山小种茶所含有的咖啡因含量是咖啡豆飞两倍，还有茶黄素用来温热身体，刺激脂肪的分解，赶走腹部脂肪团。

品茶：正山小种茶属于就算晚上喝也不会睡不着的茶品，而且还能调整身体状态，令你更好安眠。每次投茶5-7克，可以冲泡54次左右，很耐泡，而且每一泡味道都会甘甜柔和的口感。

肉食女看过来：碧螺春召唤“杨柳腰”

4、肉食女看过来：碧螺春召唤“杨柳腰”

品种：绿茶

解读：卷曲成螺，茸毛披覆，银绿隐翠。

碧螺春采制工艺精细。采摘时以“一芽一叶”的初展芽叶为原料，后经拣剔去杂叶，在经过杀青、揉捻、搓团、炒干而制成；炒制要点是“手不离茶，茶不离锅，炒中带揉，茸毛不落，卷曲成螺”。

“腰”瘦就喝碧螺春：以补瘦身，降火轻身

爱吃肉的美女和碧螺春能避免多余脂肪吸收，促进代谢，预防腹部囤积脂肪。碧螺春瘦腰的重点在补，同时入肺、肾，降火、去噪，有效调节脂肪代谢，子啊调理脾胃的同时，重在调节腹部的脂肪代谢率。从而达到瘦小腹的目的。

品茶：品尝碧螺春茶，在白瓷茶杯中放入3克茶叶，先用少许热水浸润茶叶，待芽叶稍展开后，续加热水冲泡2-3分钟，即可闻香、观色、品评。

疲劳女看过来：君山银针调出“好代谢”

5、疲劳女看过来：君山银针调出“好代谢”

品种：黄茶

解读：君山银针是黄茶中的珍品，自古以来很受欢迎，因为这种茶形细如针，故此得名君山银针。口感甘醇，持久留香，即使珍藏也不会失去它原本的味道。

“腰”瘦就喝君山银针：以抗助消 名目解倦

经常加班，常常会因为工作压力和身体疲劳而带来虚胖的症状，有的还会变成四肢不胖只胖肚子的“蝈蝈身材”，甚至连眼睛都会出现干涩。尝试一下喝属于黄茶的君山银针吧，它可以清肝明目，缓解疲劳，纤腰健体一起解决，其中大量的茶多酚、氨基酸。蛋白质，可以增强身体的抗氧化能力，增强腹部循环代谢，让微循环变得畅通，腹部脂肪自然变薄。

品茶：冲泡时推荐使用中投法，就是先放水，后放茶，会看到茶叶在杯中载浮载沉，有三起三落的景象。喝起来有一种清清淡淡的苦味，而后回甘。

6、飞行女看过来：白牡丹茶降火“清爽腰”

品种：白茶

解读：白毫明显，叶背洁白，茸毛遍布，味醇鲜香。

白牡丹因为背部有洁白的茸毛，泡出来犹如牡丹蓓蕾初绽放一般而得名。白牡丹春茶要在“一芽两片”时采摘，口感新鲜宜人。但白牡丹也有和陈茶的讲究，有“一年为茶，三年为药，七年为宝”的说法。

“腰”瘦就喝白牡丹：以排减重，除腻化积

白牡丹茶的瘦腰功效在于促进排毒，可以为腹部除腻化积，消除宿便，常喝身体轻逸，腹部无凸出。另一个优势在于降火，适合经常出差的女性饮用，让身体适应经常变换的坏境，提升免疫力。

品茶：每次投茶3-5克，浓淡皆宜，可以浸泡2小时以上，让营养物质慢慢溢出。白牡丹有安神效果，如果晚上想喝，也可以冲淡饮用。