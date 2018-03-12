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瘦了20斤还显胖？大S的减肥法错了吗

瘦了20斤还显胖？大S的减肥法错了吗
2018年03月12日 07:51 新浪时尚
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　　导语：前段时间大S一家在新加坡被网友偶遇，还非常随和地和网友合照。都说大S瘦了20斤，但是不知道是不是被镜头拉宽了，照片中的她好像还是有些显胖哦！（来源：ELLE中文网）

大S一家在新加坡被网友偶遇大S一家在新加坡被网友偶遇

　　当天的大S身穿一条白色的连衣裙，整体看上去是纤细了不少，但唯一美中不足的就是她的手臂：微胖和松弛跟她的小脸形成鲜明对比，但看手臂和小腿，网友不禁吐槽：瘦了20斤还这样，那么大S之前到底有多重？

大S和网友大S和网友

　　看得出手臂上的肉略显松垮，没有一种紧实感。为什么瘦了20斤，大S的手臂还是这么粗呢？

其实相比较之前，大S真的已经瘦了不少了其实相比较之前，大S真的已经瘦了不少了

　　其实相比较之前，大S真的已经瘦了不少了！原来用宽松的衣服也遮盖不住微胖的身材，现在看上去十分匀称。

原来脸上的臃肿感也消失了，脸部的轮廓更加紧致明显原来脸上的臃肿感也消失了，脸部的轮廓更加紧致明显

　　原来脸上的臃肿感也消失了，脸部的轮廓更加紧致明显，小圆脸变成了小V脸。

大S浓浓的少女感都快溢出屏幕了大S浓浓的少女感都快溢出屏幕了

　　甚至从汪小菲拍摄的“直男式”照片中都可以轻松看出，大S浓浓的少女感都快溢出屏幕了！

大S在照片中一直是穿着中长袖的衣服大S在照片中一直是穿着中长袖的衣服

　　值得注意的是，瘦了的大S在照片中一直是穿着中长袖的衣服，所以手臂的肉肉被遮盖了。而这次暴露出来后，就打破印象中她很瘦的样子。

　　其实大S一味地追求体重上的数字是不正确的，有时候体重减轻是因为减掉了水分而已。如果靠节食减肥，虽然能在短期内让体重迅速下降，但是却无法改变松弛和肌肉线条。减肥的真正目的是在身体健康的基础上，让自己的体型优美，身材凹凸紧致。

大S的瘦身秘诀大S的瘦身秘诀

　　饮食是减肥的关键之一。看大S的瘦身秘诀中，她将营养师开的食谱都减少一半，这样不仅不利于身体的健康，非常容易反弹，而且瘦下来的肉也会松松垮垮，就像她的手臂一样。

大S主要注重的是无氧运动大S主要注重的是无氧运动

　　而在运动部分，大S主要注重的是无氧运动，且运动量虽然不能说小，但是不足以让她能快速瘦掉20斤，所以基本还是靠饿出来的。

　　在减肥这条漫漫长路上，她们也曾走过弯路：

曾经一天吃一颗老干妈减肥的颖儿曾经一天吃一颗老干妈减肥的颖儿

　　像曾经一天吃一颗老干妈减肥的颖儿，那时候虽然身材变苗条了，但是都瘦出了排骨胸，又瘦又柴，看上去很不健康。

郑爽郑爽

　　郑爽以前在真人秀说过，怕上镜胖而减肥。曾经的她瘦成过“纸片人”的样子，两条腿真的太细了，感觉都有些营养不良。

舒畅舒畅

　　舒畅也经历过50天瘦20斤的方式，但这样的结果就是她的腿看上去瘦成了“豆芽菜”，这样快速减肥的方法是非常不提倡的。

　　减肥要减去的不是那几斤或十几斤的体重，而是你的脂肪，所以单单靠饿是不行的。而是要通过有效的有氧运动减脂，才可以达到减重目的的。而且，想让自己身形优美，肌肉线条非常重要，所以说：单纯减少体重绝对不是减肥的最终目的，而是要看体态和线条，是否比例合理、是否紧致优美。

范冰冰以前就在微博上po出过自己游泳的照片范冰冰以前就在微博上po出过自己游泳的照片

　　范冰冰以前就在微博上po出过自己游泳的照片，并配文“变瘦瘦的过程”，所以说冰冰也是通过健康的运动方式变瘦的哦！

运动减肥运动减肥

　　如今范冰冰也在某平台回复过网友如何变瘦的问题，再一次表明是依靠运动减肥的，还顺便秀了把恩爱！

杨紫杨紫

　　而杨紫如今也通过打拳来让自己动起来，还幽默地表示：这样可以吃很多的饭。

贾静雯贾静雯

　　辣妈贾静雯产后之所以能如此迅速恢复好身材，当然也离不开运动啦！

陈意涵陈意涵

　　运动不仅能减肥，还能保持活力和年轻，像陈意涵这样爱运动的女生，看得出她已经36岁了吗？！

袁姗姗袁姗姗

　　“马甲线女王”袁姗姗依靠运动不仅瘦了下来，更是练出的让人羡慕的马甲线。这就不仅是做有氧运动那么简单了，而是在体脂较低的基础上，要配合无氧运动来增肌才能达到的效果。

张俪“蝴蝶背脊”张俪“蝴蝶背脊”

　　像张俪这样的“蝴蝶背脊”，就是要通过上半身的无氧训练才能达到的！

王珞丹王珞丹

　　而王珞丹的蝴蝶腰也是如此，如果本来体脂就不高，那通过腹部核心肌肉的训练就可以达到这样的效果，但是一定要坚持！

刘涛刘涛

　　刘涛也是热爱运动的女明星之一，时常在微博上po出自己跑步后大汗淋漓的照片，鼓励大家一起动起来。跑步是最方便的有氧运动哦！

刘涛手臂上的肌肉线条刘涛手臂上的肌肉线条
空中瑜伽空中瑜伽

　　看看刘涛手臂上的肌肉线条，这就是体脂低且有肌肉的表现，需要坚持长期的无氧训练才可以哦！而空中瑜伽这项如今大热的运动也是刘涛的爱好，也推荐大家可以去体验一下。

　　空中瑜伽又叫反重力瑜伽，与传统地面上的瑜伽不同，练习反重力瑜伽需要借助特别的器具——空中瑜伽吊床。练习空中瑜伽可以得到高效的放松、疗愈、瘦身效果，而且更加有趣味性和互动性。

　　最最重要的是，空中瑜伽除了能够让肌肉紧致、身形优美，还比普通瑜伽更具有减脂的效果。空中瑜伽除了基本的拉伸之外，还需要大量使用上肢来辅助完成动作。练习后，手臂、副乳、臀部、大腿都会明显变瘦。

　　空中瑜伽还因为经常有倒立的动作，更能起到“反重力美容”的效果：让血液更多留向头部，促进淋巴排毒也让头皮上的毛囊活得更多“血气”，因此长期坚持练习空中瑜伽，还会让皮肤紧致、肤色红润和头发再生。

　　愿小仙女们在新的一年都能拥有完美的身形，找到最合适自己的减肥方式，颜值upup！

徐熙媛大S减肥
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