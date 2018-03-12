瘦了20斤还显胖？大S的减肥法错了吗

导语：前段时间大S一家在新加坡被网友偶遇，还非常随和地和网友合照。都说大S瘦了20斤，但是不知道是不是被镜头拉宽了，照片中的她好像还是有些显胖哦！（来源：ELLE中文网）

大S一家在新加坡被网友偶遇

当天的大S身穿一条白色的连衣裙，整体看上去是纤细了不少，但唯一美中不足的就是她的手臂：微胖和松弛跟她的小脸形成鲜明对比，但看手臂和小腿，网友不禁吐槽：瘦了20斤还这样，那么大S之前到底有多重？

大S和网友

看得出手臂上的肉略显松垮，没有一种紧实感。为什么瘦了20斤，大S的手臂还是这么粗呢？

其实相比较之前，大S真的已经瘦了不少了

其实相比较之前，大S真的已经瘦了不少了！原来用宽松的衣服也遮盖不住微胖的身材，现在看上去十分匀称。

原来脸上的臃肿感也消失了，脸部的轮廓更加紧致明显

原来脸上的臃肿感也消失了，脸部的轮廓更加紧致明显，小圆脸变成了小V脸。

大S浓浓的少女感都快溢出屏幕了

甚至从汪小菲拍摄的“直男式”照片中都可以轻松看出，大S浓浓的少女感都快溢出屏幕了！

大S在照片中一直是穿着中长袖的衣服

值得注意的是，瘦了的大S在照片中一直是穿着中长袖的衣服，所以手臂的肉肉被遮盖了。而这次暴露出来后，就打破印象中她很瘦的样子。

其实大S一味地追求体重上的数字是不正确的，有时候体重减轻是因为减掉了水分而已。如果靠节食减肥，虽然能在短期内让体重迅速下降，但是却无法改变松弛和肌肉线条。减肥的真正目的是在身体健康的基础上，让自己的体型优美，身材凹凸紧致。

大S的瘦身秘诀

饮食是减肥的关键之一。看大S的瘦身秘诀中，她将营养师开的食谱都减少一半，这样不仅不利于身体的健康，非常容易反弹，而且瘦下来的肉也会松松垮垮，就像她的手臂一样。

大S主要注重的是无氧运动

而在运动部分，大S主要注重的是无氧运动，且运动量虽然不能说小，但是不足以让她能快速瘦掉20斤，所以基本还是靠饿出来的。

在减肥这条漫漫长路上，她们也曾走过弯路：

曾经一天吃一颗老干妈减肥的颖儿

像曾经一天吃一颗老干妈减肥的颖儿，那时候虽然身材变苗条了，但是都瘦出了排骨胸，又瘦又柴，看上去很不健康。

郑爽

郑爽以前在真人秀说过，怕上镜胖而减肥。曾经的她瘦成过“纸片人”的样子，两条腿真的太细了，感觉都有些营养不良。

舒畅

舒畅也经历过50天瘦20斤的方式，但这样的结果就是她的腿看上去瘦成了“豆芽菜”，这样快速减肥的方法是非常不提倡的。

减肥要减去的不是那几斤或十几斤的体重，而是你的脂肪，所以单单靠饿是不行的。而是要通过有效的有氧运动减脂，才可以达到减重目的的。而且，想让自己身形优美，肌肉线条非常重要，所以说：单纯减少体重绝对不是减肥的最终目的，而是要看体态和线条，是否比例合理、是否紧致优美。

范冰冰以前就在微博上po出过自己游泳的照片

范冰冰以前就在微博上po出过自己游泳的照片，并配文“变瘦瘦的过程”，所以说冰冰也是通过健康的运动方式变瘦的哦！

运动减肥

如今范冰冰也在某平台回复过网友如何变瘦的问题，再一次表明是依靠运动减肥的，还顺便秀了把恩爱！

杨紫

而杨紫如今也通过打拳来让自己动起来，还幽默地表示：这样可以吃很多的饭。

贾静雯

辣妈贾静雯产后之所以能如此迅速恢复好身材，当然也离不开运动啦！

陈意涵

运动不仅能减肥，还能保持活力和年轻，像陈意涵这样爱运动的女生，看得出她已经36岁了吗？！

袁姗姗

“马甲线女王”袁姗姗依靠运动不仅瘦了下来，更是练出的让人羡慕的马甲线。这就不仅是做有氧运动那么简单了，而是在体脂较低的基础上，要配合无氧运动来增肌才能达到的效果。

张俪“蝴蝶背脊”

像张俪这样的“蝴蝶背脊”，就是要通过上半身的无氧训练才能达到的！

王珞丹

而王珞丹的蝴蝶腰也是如此，如果本来体脂就不高，那通过腹部核心肌肉的训练就可以达到这样的效果，但是一定要坚持！

刘涛

刘涛也是热爱运动的女明星之一，时常在微博上po出自己跑步后大汗淋漓的照片，鼓励大家一起动起来。跑步是最方便的有氧运动哦！

刘涛手臂上的肌肉线条

空中瑜伽

看看刘涛手臂上的肌肉线条，这就是体脂低且有肌肉的表现，需要坚持长期的无氧训练才可以哦！而空中瑜伽这项如今大热的运动也是刘涛的爱好，也推荐大家可以去体验一下。

空中瑜伽又叫反重力瑜伽，与传统地面上的瑜伽不同，练习反重力瑜伽需要借助特别的器具——空中瑜伽吊床。练习空中瑜伽可以得到高效的放松、疗愈、瘦身效果，而且更加有趣味性和互动性。

最最重要的是，空中瑜伽除了能够让肌肉紧致、身形优美，还比普通瑜伽更具有减脂的效果。空中瑜伽除了基本的拉伸之外，还需要大量使用上肢来辅助完成动作。练习后，手臂、副乳、臀部、大腿都会明显变瘦。

空中瑜伽还因为经常有倒立的动作，更能起到“反重力美容”的效果：让血液更多留向头部，促进淋巴排毒也让头皮上的毛囊活得更多“血气”，因此长期坚持练习空中瑜伽，还会让皮肤紧致、肤色红润和头发再生。

愿小仙女们在新的一年都能拥有完美的身形，找到最合适自己的减肥方式，颜值upup！