春天如何跑步减肥 这6件事你必须知道

导语：很多人认为，运动中流汗越多越减肥，特别是对于减肥效果最好的跑步运动，那么真的是这样吗？（来源：39健康网）

跑步减肥

在相同运动强度下，相比流汗少，流汗多代表的是消耗的肌糖原会多一点点，并不是减肥效果更好。所以，出汗的多或少，对减肥效果是没有影响的。

运动跑步出汗多的人，一定要多多喝水，在跑步的过程中，以及跑步之后，及时补水。跑步流汗多如果不喝水的话，运动后，血管扩张，供应大脑和心脏的的血液减少，心脑血管缺血会更严重。

关于出汗和喝水：

1、排汗服就是伪科学的东西，它会你身体严重脱水。

2、运动中需要大量补水，但是要多次少量的喝，以免引起肠道不适。

3、生活中也要大量喝水，不要等到渴的要死才喝水，因为那时候你身体已经脱水了。判断身体是否脱水：根据尿液来判断，尿液越黄，你可能需要喝更多的水了。

4、出汗是身体为了降温，为了带走机体内代谢产生的废物。

那到底是出汗多好，还是出汗少好？

出汗多，并不代表减脂效果就好，出汗只是起到一个调节体温，排出部分代谢废物的作用。

对于经常跑步或者想要通过跑步减肥的人来说，一定要注意以下几个问题：

1、定期体检

对于打算马拉松比赛的人来说，体检是必须的。即使不打算跑马，每个跑步的人，不管是年龄大小，也都应当定期体检。

2、避免在温度过高过低的环境中跑步

户外气温在三十度以上或者零度以下，最好就不要选择户外跑步了。这种环境下，剧烈运动，心脑血管出现意外的可能性很高。

3、及时补水

这一点在开头已经说的很清楚了。这里需要补充说明的一点就是，如果流汗过度，需要大量补水的话，最好选择淡盐水（1克盐配100克纯水的比例）。

4、要慢不要快

为了健康、减肥而跑步，速度不必求快，慢跑最佳。对于大部分跑者来说，如果跑步速度过快，或者突然加速，会导致心肌缺血，猝死的风险会直线上升。

5、要长跑，但不要太长

30公里跑，是大部分人的身体极限距离。马拉松赛场上的跑者，也多会在30公里以后，变成“走跑结合”，其实就是跑不动了。所以，对于日常跑步来说，即使你有心有力，也最好不要超过30公里。对于健康来说，在半小时~1小时之间，慢跑7公里算是最优选择。

6、跑步容易嗨，注意刹车

长期坚持运动的人，往往会在运动中产生兴奋感，特别是长跑。一旦进入一个兴奋点，身上的疲倦会被一扫而空，这种情况下，很容易就会超过身体的极限，这种情况下，要及时刹车，不要盲目继续。