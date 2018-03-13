吃难吃的减肥餐还不瘦？那可能是跟你的血型不匹配

导语：“血型饮食法”是个会依据个人血型、个性，提供运动及饮食建议的新减肥趋势。对于准备开始运动但是搞不清楚从何而起的人，看完这篇你可以开始制定计划啦。（来源：爱丽时尚网）

吃难吃的健康餐还不瘦？那可能是跟你的血型不匹配

春天的已经来了，温度也在慢慢升高。脱下厚厚的冬装，你有没有发现自己已经“无饭可救”？饭救不了你，那可能是没有匹配你的血型。“血型饮食法”是个会依据个人血型、个性，提供运动及饮食建议的新减肥趋势。对于准备开始运动但是搞不清楚从何而起的人，看完这篇你可以开始制定计划啦。

A型

A型

据研究表明A型血的人体内更容易适应植物类为主的食物，建议A型血的人每一餐都要摄取米饭类的碳水化合物、豆腐、豆浆类的食物。

运动方面建议做一些缓慢的瑜伽、步行更适合耐力十足A型血的人。

B型

B型

B型的人消化能力比较好，可以选择多样类型的食物。无论蔬菜水果、鱼类、肉类、乳制品都是B型血应该摄取的营养。

运动方面的建议是可以做一些有氧的舞蹈，网球、羽毛球等与他人互动的运动。

O型

O型

O型血的人是消化蛋白质的体质，所以更适合以蛋白质为主的饮食。多摄取一些新鲜的蔬菜及鱼肉、瘦肉易消化的羊肉。米饭面包等碳水化合物就不那么好消化了。

运动方面，O型血更适合有氧运动，像是跑步、游泳在密集的训练中有效的消耗热量，从而达到减脂的目的。

AB型

AB血的人因为同时具备两种血型，性格就会容易复杂不安定。饮食方面可以同事参考两种血型，三餐建议以豆类、蔬菜为主，鱼类坚果类可以多吃。要均衡饮食，不要暴饮暴食。

运动方面，太过激烈的运动会让AB型的人太累而半途而废，所以参考A型血的运动方法，进行不太有负担的类似于瑜伽、冥想等带有身心内外修炼的运动。

还没瘦？根据你的血型选择合适的饮食和运动方式，内外兼修才能瘦哟~