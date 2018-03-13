吃水果可以减肥吗？水果减肥3大误区你还不知道

导语：想吃水果减肥的人注意了，你们是在想西瓜反正吃不胖的，吃多少都没关系？其实西瓜不算最好的减肥的水果，因为它本身热量并不低。（来源：39健康网）

认清水果减肥三大误区

误区一：只要是水果都能减肥

水果的热量大多来自糖分。一些糖分含量高的水果，如榴莲、芒果，其热量甚至超过了土豆。100克榴莲，热量高达147大卡，远远高出了同等重量的米饭（115大卡）。因此，并非所有水果都能减肥。想吃水果减肥，要先辨清哪些水果是低热量水果。

误区二：饭后吃水果助消化

如果你要减肥，水果最好放在餐前吃。饭后马上吃水果，消化慢的淀粉、蛋白质和脂肪会影响消化快的水果，有可能导致肠胃胀气等症状。最好在两餐之间进食水果，能够增强饱腹感，间接阻止过多脂肪在体内囤积的不良后果。

误区三：空腹吃水果最减肥

消化功能不好、胃酸分泌过多、或者有胃肠道疾病的人都不适合空腹吃水果，尤其是山楂、柠檬这些酸味较重的水果会让本就“偏酸”的胃部雪上加霜。

水果这几种吃法危害最大

1、把水果当主食

有些人减肥以水果、蔬菜代替主食，这是不对的。水果的营养成分比较单一，大部分是水分，还有少量的维生素、微量元素，几乎不含蛋白质和脂肪。

长期以水果为主食，会导致蛋白质严重缺乏，很多新陈代谢和酶类都无法合成，然后，各种疾病都会找上你。再加上，水果饱腹感很差，一不小心会吃得更多，减肥效果适得其反。

2、吃水果不削皮

现在大多数水果都会喷洒农药，农药大多数都残留在果皮之中，如果要吃的安心，最好是把果皮削了再吃。

3、温热水果不宜多吃

温热型水果，如荔枝、樱桃、龙眼、榴莲等等，会产生很多热量，这类水果不能吃太多，会影响内分泌平衡，还会有胃胀、腹泻、“上火”等问题。

4、用菜刀切水果

切肉刀和水果应该分开使用，切肉刀可能携带一些寄生虫和细菌，容易污染切开的水果，切水果最好是有一把专门的水果刀。

5、水果不宜长时间冷藏

水果如果吃不完，我们都会放进冰箱冷藏，一放就是好几天。水果自摘下来后，会一直产生一种有毒害的物质——亚硝酸盐，时间越久危害越大，所以吃水果一定要越新鲜越好。

6、一起床就吃水果

大多数水果属凉性，刚起床就吃水果会刺激肠胃，甚至还会引起胃酸，正确的方法是在中午以后再吃水果。

7、避免买切开的水果

切开后的水果，放进塑料袋，看起来很卫生。实际上，水果的维生素C在空气中最容易被氧化，营养价值大大下降，还会滋生很多细菌。