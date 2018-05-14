Riri和肯豆都开始花式玩水减肥了 你却只会游泳？

导语：最近女星界偷偷展开了一场“战役”！因为她们就连Po个照片都充满着火药味，而她们的战场就是：你们想不到的“水上游戏时间”，她们连在玩水的同时都在花式秀身材！不信你看……（来源：时尚芭莎）

花式玩水减肥

女星花式玩水照片有玄机

玩水也要讲姿势

玩水仙女照怎么拍得好？

水原希子

看看水原希子的照片就明白，好看的玩水照需要三要素：阳光、碧水、好身材。阳光和水波会暴露出你的身材、皮肤状态。没有好身材和细腻皮肤，你的照片美不了！

Christina Aguilera

Christina Aguilera的泳池照超级迷人，性感的烈焰红唇丝毫没有被水打花，艳丽的她让人移不开眼。

Demi Lovato

最近在ins上，Demi Lovato也发出了一张自己在泳池的照片。波光盈盈的水面里，曲线十足的背影十分吸睛，看来夏日玩水季又要到来啦！

吸睛女明星除了火辣身材

还会玩花样

Rihanna

女星除了照片美到爆炸，玩水姿势也新奇。Rihanna就是出名地爱玩水，照片里的她妆容精致、身材火辣！

Rihanna还是水上摩托的爱好者

Rihanna还是水上摩托的爱好者，她曾在大玩水上摩托，展示“单面二郎腿”驾驶技术，大姐大气场全开。

Kendall Jenner玩起水来笑的超迷人

Kendall Jenner玩起水来笑的超迷人、匀称的腿部线条好惹眼。

Kendall Jenner是Fly Board和冲浪的超级粉丝

Kendall Jenner是Fly Board和冲浪的超级粉丝。玩累了坐在冲浪板上，好身材一展无余。

Nicole Kidman

年约50的Nicole Kidman近些年来好像吃了防腐剂一般，皮肤白皙透亮，颈部线条修长，没有一丝颈纹。

Nicole Kidman可是一名资深潜水粉丝

Nicole Kidman可是一名资深潜水粉丝，她曾说过：“如果问我是否愿意跟鲨鱼潜水，我会毫不犹豫地答应，与鲨鱼共游，那种感觉棒极了。”

小李子

还有边玩边运动的，小李子这不就“飞”上了天！他飞驰在大海中央的高空中，玩的超开心的同时又吸引了粉丝满满的注意力。

这些明星玩水难道是为了有趣？为什么女星能拍摄出暴露完美曲线的玩水照？其实这些好玩的水上运动都很减脂，能塑造火辣身材！

想要吸睛又减脂

十种玩水姿势最全攻略

水中单车

No.1水中单车

消耗指数：800大卡/h

水中单车是一种在1.3-1.6米的水中进行的新型有氧运动。当你在水中运动时，水的浮力使你可以轻松、无疼痛地运动。

水中单车一个小时可以燃烧整整800卡路里热量！这样一种清凉舒适，还能减小运动磨损的项目，你难道不想尝试一下么？

瀑降

No.2 瀑降

消耗指数：750大卡/h

瀑降要沿着瀑布缘绳下跃或顺水滑降。“飞人”如同蜻蜓点水般顺瀑布而降，要抵御巨大冲击，还要协调身体寻找下脚点。

这项运动极具挑战性，运动量也很大。广东省清远市的天门瀑布，单级落差达136米，宽约80米，为广东省之最，很适合瀑降。

帆版

No.3：帆版

消耗指数：750大卡/h

想尝试点不一样的水上竞技？那选择帆板运动总没错、借助风帆的力量，展现你在健身房历练出的完美马甲线，不要太刺激！

帆板运动在江河湖海都能学习，放弃单调的游泳馆，选择回归自然的怀抱吧！

SUP

No.4：SUP

消耗指数：740大卡/h

Rihanna曾在Ins上晒出一组划桨板的照片，身穿比基尼的她独自漂流在海面上，非常性感。

SUP运动需要的设备很简单：板和桨

SUP运动需要的设备很简单：板和桨。你既可以用sup冲浪，把它当作皮划艇，甚至利用它在水里做瑜伽！三种玩法都很减脂。

风筝冲浪

No.5：风筝冲浪

消耗指数700大卡/h

想要美到上天？风筝冲浪教你怎么飞！充气风筝+冲浪板，一下子让你体验短暂起飞的感觉。

风筝冲浪的装备只有“三大件”：冲浪风筝、冲浪板、腰钩。全套装备的重量不会超过20公斤，价格在人民币6000-12000元。

潜水

No.6：潜水

消耗指数：600大卡/h

不喜欢太动感的运动？那就去海水里享受清凉和静谧吧！阳光洒在礁石上的倒影里，你可以自在的畅游。

减脂小能手

它除了可以带来身心愉悦，也是减脂小能手。潜水运动看起来不算剧烈，但在海底慢游1小时，所消耗的卡路里不容小觑~

水中瑜伽

No.7：水中瑜伽

消耗指数：600大卡/h

水中瑜伽一般是在1到1.4米深的水池中进行，由于水中的浮力作用 ， 人们可以更好地放松身心和集中注意力 。

呼吸练习能自内而外地清除体内毒素 ；而水压和波浪又可以有效地按摩肌肤， 内外双重运动可以使仙女们得到最好的放松和排毒 。

Fly Borad

No.8：Fly Borad

消耗指数：580大卡/h

想像钢铁侠一样在海面飞驰么？想像海豚一样从水中突然跃起再潜入水中么？选择莱昂纳多和肯达尔詹娜的最爱——水上飞行器！

它的造价约6600美元。土豪价格+炫酷效果，让它绝对可以被称做水上运动神器！

滑水

No.9：滑水

消耗指数：550大卡/h

水上漂的轻功你想学么？滑水运动就是让人借助动力牵引在水面上“行走”的水上运动。

新西兰的罗克斯堡湖十分适合进行滑水活动。那里湖水清澈、风景宜人、日照充足，最特别的是海浪险急！

悬崖跳水

No.10：悬崖跳水

消耗指数：300大卡/h

如果你认为自己足够勇敢，那就站在悬崖边，凝望幽蓝的海水、奋力一跃吧！

一头扎入水面

站到二三十米高的陡峭悬崖上，一头扎入水面，十分惊险。美国佛蒙特州的丹佛红石公园，是全球有名的悬崖跳水地点。