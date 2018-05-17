孙俪的素食午餐量太小？学会轻断食瘦的更健康

导语：周二中午孙俪晒出了她的素食午餐，只有一小口饭和青菜鸡蛋汤，不仅素还饭量超小。其实孙俪并不是天天吃素，而是有规律的轻断食，快来了解一下轻断食减肥吧。（编辑：Levin）

Vol.16 关于减肥你必须知道的这些事——“轻断食”让你健康瘦

孙俪晒素食午餐

近日，孙俪在微博中晒出了自己的素食午餐，只有半小碗的黑米饭，和一碗青菜蛋汤。虽然比较清淡，但看上去很美味，营养也丰富。既补充了谷物，又有青菜和鸡蛋。但网友们还是惊呼娘娘的食量太小了，“终于知道为什么自己那么胖了”。

孙俪好身材

话说编辑盯着孙俪的午餐看了会儿还真有点饿（馋）呢，白米加黑米焖出的饭不仅口感好，营养还丰富了很多。黑米和白米是不一样的，在黑米中蛋白质、碳水化合物、维生素、微量元素等会更高，还含有花青素，具有抗氧化的效果。下次小伙伴们也可以试试在焖饭时加入一些黑米。青菜蛋汤就不用说了，美味又营养，含油量还很低，关键是做起来方便。

孙俪幸福的一家

孙俪健身

虽然生了两个孩子，但孙俪一直保持着好身材，身姿曼妙气质好，这与她爱健身，重视饮食密不可分的。此外，孙俪还一直坚持着泡脚的好习惯，每逢佳节必提醒网友们泡脚，也就有了“养生娘娘”的称号。

养生娘娘喊你来泡脚啦

所以吃素也是养生娘娘的一大法宝吗？

是的！但孙俪并不是天天吃素，脂肪也是我们身体必备的营养物质，长期饮食只吃素的话会影响身体机能，也并不会对减肥有多大帮助。

孙俪素食习惯

翻看娘娘的微博就不难看出，其实她只是在每个月的阴历初一、十五吃素，而且已经坚持了10多年。

偶尔吃素可以帮助身体排毒，减轻消化负担，有助于瘦身减肥，还能抗衰老、降血糖血脂，对健康是很有好处的。孙俪选择每月吃素两次，给身体减负，不会造成任何营养的缺失，还能健康的排毒瘦身。这有点像减肥界常说的“轻断食”方法，偶尔控制饮食，平日正常三餐。

对于减肥中的我们来说也是一样，减肥需要均衡饮食，不一定要完全拒绝肉类或碳水化合物，每一种食物都要吃才能达到健康减肥的效果。如何通过饮食来更有效的减肥呢？那就可以尝试“轻断食”的方法，顾名思义，即不完全断食法。通过有规律的“少吃”，来让身体充分的排毒和休息，从而更加健康和苗条。

到底什么是“轻断食”呢？

轻断食（the Fast Diet）也称“5/2断食法”，是由英国医学博士麦克尔-莫斯利发起的一种新的减肥方法，即每周中不连续的2天每天只摄取500千卡（女生）或600千卡（男生）能量的食物，其余5天自由饮食，不控制。轻断食期间，宜选择一些蛋白质含量高但升糖指数低的食物，不建议全面禁绝碳水化合物，但应尽量避免食用高热量、高升糖指数的食物。

如今的人们饮食普遍偏油腻，加上经常外出就餐或叫外卖，每天摄入的能力普遍超标。轻断食正迎合了低热量的饮食趋势，一些研究表明，轻断食带来的好处远不止于瘦身减肥，同时还有保护大脑，抗衰老；控制糖尿病，降血糖；排毒，净化脏器；提高免疫功能；预防癌症；改善情绪，抗抑郁和延年益寿等功能。

每周两天的时间只吃500千卡食物，500千卡究竟是多少呢？差不多是你日常饮食三分之一的量。再具体点，一盘意面、4个苹果、2晚米饭都是500千卡的量，这听起来就有点少了，难道轻断食一天只吃4个苹果？

孙俪晒饮食

轻断食也要吃的丰富！

刚才说了，轻断食期间为了保证能量的供给，依然要吃一些碳水化合物，但要选择升糖指数低的食物，也就是低GI食物，比如燕麦、糙米、玉米等。有了能量的供给，你还需要一些优质的蛋白质，比如一个鸡蛋，鸡蛋汤等。

轻断食期间你可以选择像孙俪那样吃素，那么就别忘了吃一些豆类、坚果来补充脂肪。轻断食仍然吃肉也是ok的，但你需要吃鱼肉、去皮肌肉、虾这类的不饱和脂肪，营养丰富，还不会发胖。还有就是维生素，适当吃一些低卡水果，如苹果、奇异果、草莓，补充维生素，提高抵抗力。

轻断食期间对于烹饪方式也要格外注意，避免油炸，少用油烹调，最好吃蒸煮的食物。

如果你实在懒得算这些食物的卡路里，可以在轻断食的两天中以沙拉为主餐，早晨吃点全麦面包，中午吃沙拉（最好是油醋汁或少酱料），加餐吃水果，晚上吃点水煮菜，妥妥的！

还有市面上很多代餐的饮料，也可以作为轻断食一天的营养补给。但要注意尽量避免补充额外的食物哦，否则热量还是会超标。

试试每周抽出两天的时间，照着这个方法去吃一些健康轻体的食物，一定能让你更健康的瘦下来。

孙俪和女儿做瑜伽

最后再给大家推荐几个轻断食食谱：

食谱一

早餐：半碗燕麦粥、鸡蛋一个

午饭：一个苹果

晚饭：一小块红薯、一小碟水煮菜心

食谱二

早餐：一份蔬菜沙拉

午餐：半个玉米、一碗青菜鸡蛋汤

晚餐：凉拌水果蔬菜

食谱三

早餐：燕麦粥、新鲜蓝莓

午餐：炒鸡胸肉、10个左右的樱桃

晚餐：半个葡萄柚

食谱四

早餐：一个橙子、一个鸡蛋

午餐：鸡胸肉炒西兰花

晚餐：蔬菜汤

食谱五

早餐：酸奶、蓝莓

午餐：一碗燕麦粥

晚餐：蔬菜沙拉（无酱料）