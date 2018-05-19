夏季懒人减肥的6大秘诀 不看后悔

导语：一到夏天，瞟要怎么减就成了妹子们的一大难题！很多妹子为了要减肥，常常从饮食下手，认为少吃一点就能多减一点，尤其是早餐，更是能省就省。事实上，不吃早餐不但不会给减肥带来帮助，还有可能影响你的健康哦。（来源：39健康网）

早餐要吃好

研究表明，吃早餐的人比不吃早餐的人减肥更加的轻松。我们在睡觉的时候身体内部的代谢能力变得非常缓慢，只有在进食时才能加快身体代谢能力。因此，如果你错过早餐，你的机体只好等到午饭时才能开始燃烧热量，才能加快代谢速度，这无疑对减肥大为不利。

所以，聪明的方法是，清晨进食300~400卡路里的早餐，提前恢复新陈代谢速度。推荐最佳营养早餐：富含粗纤维的谷物早餐加一杯低脂牛奶，营养健康。

合理膳食，搭配营养

很多减肥的朋友都会在减肥的时候选择吃素或者不吃一些脂肪类食物，其实这样的方法并不能有效地减肥。

因为素食里如蔬菜、五谷等确实比同等重量的肉食类食物热量低，但素食中亦不乏高热量的食物。另外，人体需要营养平衡，常吃素菜而不吃荤菜，会导致营养不良、维生素的缺乏。脂肪类食品耐消化，食入后可减少对淀粉类食物以及零食的摄取，对减肥会起到积极作用。所以，合理搭配，营养全面才是重点。

饭前一杯温开水或者一碗汤羹

不仅能适当地填饱肚子，增加饱腹感，让用餐的量有所减少，同时温性流食还能暖胃，加快新陈代谢，促进进食后的消化，改善排毒便秘。

但是值得注意的是，尽量避免比较冷的开水或者汤羹，因为比较冷的流性食品会令体温急剧下降，甚至减缓新陈代谢，尤其是体质比较寒的朋友，冷的流食会对体质造成影响。

不过度削减热量摄入

这是大家必须引起注意的一种懒人快速减肥法。因为我们身体本身所需要的能量会大概有个数值，如果摄入的热量太低，很难保证我们身体正常的代谢功能和日常体重。

假如你从饮食中突然减少1000卡路里，你的基础代谢率，即你的体内用于维持正常呼吸、心跳等基本生理功能所需的卡路里数量便会自动降低，因为你的身体此刻会误认为你在挨饿，需要平衡。你不但不能够多消耗热量，反而会影响身体功能的正常运转。

选择“粗”碳水化合物

过于精细的碳水化合物食品，如白面包、大米饭等均会产生大量的胰岛素，促进脂肪的存储，并可能会降低新陈代谢。因此，建议食用含粗纤维的碳水化合物食品：“保持碳水化合物食品的摄入是非常重要的，多多选择蔬菜、水果和全谷物食品。”

多摄入蛋白质

研究表明，摄入足量蛋白质可以提高新陈代谢率，令我们每天多消耗150-200卡路里。蛋白质的主要成分是氨基酸，与脂肪和碳水化合物相比，氨基酸很难在人体内消化分解，因此，你需要消耗更多的能量来消化吸收它。当然，这并不意味着我们要单纯依赖高蛋白质饮食，只要确保每日所需热量的10%-15%是来自蛋白质就足够了。