女星为什么都爱倒立？难道是瘦身的终极绝招

导语：在这个全民运动的时代，不说自己有个健身的习惯还真不好意思出门。尤其是娱乐圈中的女明星们，经常晒出健身照，拥有好身材的她们一直保持着健身的习惯。（来源：ELLE中文网）

刘涛倒立

被授予了“健身宣传大使”称号的刘涛当之无愧，微博里一直打卡各项运动，对于被粉丝们称为“瑜伽涛”的她来说，倒立自然不在话下。

刘涛

《欢乐颂》中五美之一的“曲妖精”还在微博中给好姐妹安迪送上了夸赞和鼓励！

王子文

可别小看了古灵精怪的“曲妖精”，王子文的花式倒立也是把看官们看得一脸服气！

刘涛评论中还有一句同样引人注目，好友夸刘涛“身材太赞”，她回应说“其实体重依然不轻”。倒立对于瘦身未必能起到显而易见的效果，更多的是促进体内血液循环，塑造良好的身形，所以想要减肥的童鞋别急着盲目联练习倒立，还是要量力而行。

张歆艺

张歆艺最近也练起了倒立，成功倒立突破自我的二姐还在微博求掌声，必须给你点个大大的赞！

袁姗姗

分享了33天减肥法的袁姗姗也在微博中发布了倒立照，称：“管住嘴…迈开腿…倒立想想这一个月为何这么苦。”

张天爱

张天爱对倒立驾轻就熟，她分享过自己的倒立秘籍，屏住呼吸，把所有力量和支撑点做好，保持好平衡很重要。她觉得初学者一定要在安全的情况下，去学习和锻炼这个动作。

陈意涵

元气少女陈意涵更是无论身在何处都要倒立打卡，换个角度来看世界。

倒立的打开方式了解一下——

正确的倒立

正确的倒立，是双手着地，用肩颈的力量把整个人的身体支撑起来。

倒立要加强手臂和核心力量，这是倒立过程中保持你的力量支撑和身体平衡的基础。练习前要充分热身，激活手臂和核心力量，完成倒立之后请拉伸背部，舒展全身肌肉。新手倒立可以靠墙辅助，控制重心，否则重心不稳容易导致运动损伤。倒立对塑形有很大帮助，久而久之马甲线和大长腿也离你不远啦！

陈意涵倒立

倒立能防止脂肪淤积，促进血液循环利于身体排除毒素，自然皮肤也会变得更加细致健康。

江疏影

倒立的时候一定要控制时长！当进行倒立时，内脏器官因为受力的方向改变而产生一定程度的位移，刺激到植物神经系统会导致运动过后存在的一些不适症状。如恶心、心悸、头晕等。所以，倒立宜短不宜长。