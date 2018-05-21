跑步太累？恭喜你这样走路也能瘦

导语：很多MM觉得跑步很累，坚持不住，不妨试试下边这种走路减肥的方式。（来源：39健康网）

走路不光是姿势问题，“方式”也非常重要。下半身粗大的人，一般走得很“沉重”，人未到，脚步声先到，不但鞋子不正常磨损，腿部曲线也变成萝卜形。这里介绍的几种走路方式，让你随时随地走得轻松，瘦得美丽。

行走的好处

在美国进行了一个这样的实验。让40~57岁的男性每次步行40分钟，每星期4次，这样坚持20个星期，其结果表明：

1、粘度（最大氧气摄取量）上升了30%；

2、安静时的脉搏数减少，心脏机能得到改善；

3、体重平均减少1.3千克；

4、皮下脂肪厚度平均从135毫米减少到了120毫米。

走路减肥的四个关键

1、训练强度：初学时，步行速度最好慢些，注意你的心律。从运动医学来说，无论男女，每分钟最佳训练脉搏应是最大心律的75-80%，即（220-年龄）x（75-80）%，例如，30岁的人脉搏应在143-150次/分之间，个人可以体重或健康状况再行调整。若步行运动量过大，超过心律的规定值，应立即降低步行速度和减少步行时间。

2、热身活动：最好先放松的缓步步行十分钟，以充分热身。步行是双臂摆动，双肩旋转，有意识地呼吸。热身活动应稍稍出汗。

3、放松活动：步行后，应进行放松活动。随后做腿部、胸部和背部伸展活动至少7-10分钟。

4、负重走路这样可以增加走路时所消耗的热量，如背着背包走。重量2-3公斤即可，太重会导致背痛。背带要宽，与背部接触面的材质透气性要好。

走路减肥的注意事项

1、快走减肥比较简单，无需准备运动器材，但需注意的是，要穿合适舒服的鞋子，才能避免在快走过程中产生更多的不适。

2、快走之前需热身，做一些热身运动可以防止身体在快走的时候拉伤或者酸痛，例如扩展运动等。

3、快走后不要立即停下，需散步一段时间方可休息，也不要一停下就喝水，以免带走身体的盐分。快走减肥是一项长期的运动，需长期坚持快走，否则难以起到明显的效果。