熬夜太伤身 快学明星喝健康“排毒水”

导语：到年底了，是不是明显的感觉整个人都不好了，肌肤变差、黑眼圈乱入、连平日的姨妈期都快混乱了！我们这么拼的熬夜节奏简直不输明星拍片的时间档了，然而，明星不是超人，为何她们一天根本没睡几个小时，肌肤都是美美的呢？终于被小编发现女明星的美肌秘密了，重点是，从允儿到KK以及超模米兰达可儿都爱不释手！（来源：瑞丽网）

明星们的美肌秘籍是“排毒水”

原来明星私藏的美肤补水秘籍原来是“排毒水”（Detox Water），它的做法简单方便、食材简单取得、外观赏心悦目，重点是除了帮助排毒外，对于正在瘦身的人也有相当大的帮助呢！马上为大家公开一周排毒水list，让大家都能拥有女明星们的活力美肌！

星期一：基调----薄荷柠檬

每个周一早起的那一刻，最容易让人忧郁，面临收假的烦闷心情，就用薄荷与柠檬来提振精神吧！可用温水泡，起床时马上来一杯，能让身体代谢更好。而仅是作为基调的薄荷与柠檬，建议可搭配像是小黄瓜、草莓等较温和的蔬果来平衡基调的酸味与凉感。就这满满的一大杯饮下去，绝对满血复活啊！

星期二：基调----抹茶黄瓜

上班的第二天，总要更面对现实一点了，要知道你还要迎接未来三天的工作才能放松啊！所以，选择抹茶与黄瓜此两种温和、有助稳定暴躁情绪做为基底，若担心会温和到睡着了，可以添加一点点的薄荷、柠檬等做调味，增加味蕾上的刺激，让自己精神好一些！

星期三：基调----苹果水梨

为赶在一周内将计划都完成，周三通常是需要大量开会与讨论的日子，无法按时吃饭又必须要不断说话，便需要能够保养喉咙的水梨及保护肠胃的苹果做平衡，女生还可以添加点蔓越莓、覆盆莓等莓果类，一方面增加风味，另一方面可以保养私密处！

星期四：基调----青葡萄莱姆

再撑一天就可以放假了！在周四我们稍微喘口气，以青葡萄与莱姆做底，再用点黄瓜、罗勒叶来营造清新的感觉，而黄瓜能为肌肤补水、莱姆则有丰富的维他命C，能帮助消除连续工作四天的疲劳感哦！

星期五：基调----蓝莓

又到了Happy Friday！每到周五那种开心的感觉，真的难以言喻！不过工作到第五天，身体难免会吃不消，所以选择蓝莓做为基调，可再加柠檬、薄荷等，制作富含维生素钾、电解质与抗氧化成分的排毒水。适时地为身体机能注入能量，且蓝莓还有益视力保健，对于长时间使用3C产品的我们来说更是重要！

星期六：基调----葡萄柚

周末，就让含有丰富维他命C的葡萄柚来好好照顾身体，且根据研究指出，葡萄柚能帮助脂肪的燃烧，让瘦身效果up、up！若不怕酸的人，还可以再添加柠檬，能更加成葡萄柚的带来的瘦身效果。

星期日：基调----黑莓

大家对黑莓可能比较陌生，它可是相当好的抗氧化水果呢！而且低钠、低热量，是减肥的好帮手。除此之外，黑莓还有助肌肤的紧致，让肌肤看起来更加年轻、有光泽，这么好的东西，当然要在开工前，以放松的心情多补充补充啊！若希望能喝起来更加爽口，可以加点薄荷喔！

Tips！排毒水的容器有讲究

想要拥有明星般的肌肤光环，就一起学习排毒水的一周喝法吧！Tips！最好用有盖子的玻璃容器来装排毒水哦！因为我们使用满多酸类的水果，若用塑料制的容器怕起不了好的化学作用。另外水的部分也可以换成气泡水，不仅可以增加饱足感，还能刺激蔬果的营养素充分溶入水中，让人体更有效吸收哦！