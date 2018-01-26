简易暖胃的冬日早餐 拯救起床困难户

导语：寒冬世界分成了两部分，被窝里的部分，和被窝外的部分。好了，我们又迎来了起床靠毅力，洗澡靠勇气的季节。（来源：时尚芭莎）

寒冬的世界分成了两部分，被窝里的部分，和被窝外的部分。好了，我们又迎来了起床靠毅力，洗澡靠勇气的季节。

冬日里，每天的第一餐变得更为重要，早上起来，吃上一顿既快捷又营养的早餐，不仅能补充驱寒的能量，还能让一整天都精力充沛。

今天我们贴心地为你准备了几款极简早餐，满足你的赖床需求之余，还能让你起床的动力倍增。暖暖的早餐不比被窝带给我们的温暖值低哦~

养胃暖身

五谷杂粮、燕麦片是富含纤维的食物，能量释放缓慢而又均衡，可使人体血糖水平一直维持在较高水平，因而不会很快感到饥饿且精神饱满。而五谷中的杏仁、花生又含有丰富的优质蛋白质和脂肪，能够有效保护肠胃。将这些食物做成简便的粥羹，早上热乎乎的一碗，暖胃又暖心。

米酒麦片蛋花羹

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材料：醪糟2大勺、麦片50g、切好的胡萝卜丁、鸡蛋

做法：

1。 水烧开，放入醪糟、麦片和切好的胡萝卜丁，煮三分钟关火；

2。 倒入打好的鸡蛋，一大碗醇香浓厚的热羹就出锅了。

预计时间：6分钟

八宝粥

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材料：粳米，绿豆，花生仁，红豆，薏仁，桂圆肉，莲子肉，枸杞

做法：

前一天晚上将八种杂粮洗净放入电饭煲中定时，早上起来就可以吃啦。（家里备上一个能定时的电饭锅或炖锅可以大大提升幸福感哦~）

奶香南瓜粥

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材料：南瓜、牛奶、糯米粉、杏仁片、枸杞

做法：

1。 南瓜洗净去皮，放在蒸锅里蒸熟，用搅拌机打成糊（或用勺子压成泥）；

2。 南瓜糊倒入锅中加入牛奶、枸杞搅拌均匀；

3。 加入适量糯米粉边煮边搅拌至浓稠，出锅，撒上杏仁片。

预计时间：10分钟