你不知道的饮食减肥雷区 当心越饿越胖哦

导语：随着社会的发展，网络上流传的饮食减肥方法不计其数，同时存在的雷区也不少。（来源：海报时尚网）

随着社会的发展，网络上流传的饮食减肥方法不计其数，同时存在的雷区也不少。可能很多人认为我是通过饮食减肥，又不是节食减肥，有什么雷区可言。那么今天，小编就给大家介绍你们绝对不知道的饮食减肥雷区，帮助各位更快、更健康完成瘦身目标。想通过饮食减肥的MM可千万不要错过哦！

饮食减肥雷区一、不吃早餐

在减肥的时候，我们要尽量控制热量的摄入，所以不少人会认为，少吃一餐就能减少每天的卡路里总摄入量，但其实，不吃早餐真的能瘦下来吗？非也。以为不吃早餐就能瘦下来，这种观点其实大错特错，其中一个导致肥胖最直接的结果就是，少吃一餐，会令我们在下一餐的时候不知不觉地饮食过度，严重的还会引发暴饮暴食呢！

饮食减肥雷区二、完全不要吃含淀粉的食物

“淀粉”里含有大量的“醣”，不是糖果的“糖”，是一般成为“碳水化合物”的“醣”。当体内脂肪要分解为能量时，醣的分解物是必要元素；而主要构成身体的蛋白质，转换的来源也是醣。所以，“少吃淀粉”对减肥固然有相当的帮助，但“完全禁绝淀粉”，可是会让身体很快感觉到体力减退，情绪失控，造成身体各种机能的障碍。

饮食减肥雷区三、喝酒不会发胖

喝酒无所谓，喝酒时不要吃东西就不会胖？开玩笑！你知道“酒类”的热量有多高吗？100ml白兰地就有将近230大卡的热量；一小罐啤酒的热量也有130大卡；有人说威士忌、红葡萄酒就不会胖？才怪！反正，如果要喝酒，就少吃面、饭等淀粉类或油炸食物，并且最好搭配芹菜、胡萝卜等蔬果，或是清淡的鱼贝海鲜。当然，最好别喝太多，以免增肥又伤身！

饮食减肥雷区四、不吃正餐

不吃正餐，只吃零食并不会发胖？下次当你打开洋芋片或饼干前，先看一下包装上写得小到快要找不到 （食品成分与热量） ，醣类脂的比例，保证高得吓你一跳。而且只吃零食，不吃正餐，不能从日常饮食中摄取得均衡的营养，即使瘦了，你的身材比例、皮肤气色，都会变得很可怕！所以，吃货妹纸可一定要避免不吃正餐的这个饮食减肥雷区。

饮食减肥雷区五、多吃水果

一般水果的成分以“水”为主，热量都不算太高，也含有丰富的维生素，是减肥期间最好的“甜点代用品”。但是请不要忘记：水果中的“果糖”，会在肝脏里被转化为中性脂肪，进入脂肪细胞堆积起来，所以吃了过量的水果，弄不好比吃了少量蛋糕冰淇淋还要肥。此外，水果里的蛋白质也没有蔬菜含量高，更别傻傻的用水果“代替”蔬菜。由此可见，吃过多的水果也是饮食减肥的雷区之一呢！

看完小编介绍的五种饮食减肥雷区，相信大家一定有所收获。要想安全高效的减脂瘦身，首先要避免自己步入这些饮食减肥雷区，其次就是要增加适量的运动锻炼，最后当然是坚持不懈的毅力了。只有认清饮食减肥的全部雷区，才算得上真正意义上的减肥哦！