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天冷煲个汤 在下个经期做个不痛的美少女

天冷煲个汤 在下个经期做个不痛的美少女
2018年02月06日 17:10 新浪时尚
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　　导语：有多少妹子在经期疼到起不来，有多少妹子在经期皮肤开始变差。我想，这些你们应该都会有体会。“辣么，芭姐~有什么法子可以调养身体呢。我想下个经期可以向平日一样继续旋转、跳跃~”（来源：时尚芭莎）

　　我们是讲究人

　　经期吃东西更要讲究

　　并不是经期吃什么都可以的~也不是吃什么都不长胖，那些江湖传言大家还是少听为好。

　　那么到底什么不能在经期吃呢~

　　1、咖啡

　　咖啡会导致女性体内雌性激素增加，有某些妇科疾病的，就有可能因此而加重病情。

　　2、巧克力

　　“不呀，芭姐，都说经期吃巧克力可以减轻疼痛啊”

　　并不是这样的，巧克力里含有茶酚胺，它的作用就是让你在经期期间更加狂躁和加重乳房的疼痛。

　　3、牛奶

　　奶酪类是痛经的祸源。经期应该多食用暖性食物，牛奶是凉性的，应该避免多喝。

　　4、绿茶

　　茶叶中的单宁与铁结合，会形成不被吸收的物质，妨碍铁质的吸收，有可能会引起贫血。

　　细细看一看，都是爱吃的是不是。哎，就忍忍吧经期~

　　来个大保健啊

　　~大保健汤~

　　来吧朋友，在经期后煲个汤，补回你在经期失去的精气神~

　　首先！咱们把材料准备一哈~

　　微博@天天美食推荐

　　Tips1：

　　将红枣、玫瑰花、枸杞、银耳和冰糖放入小锅中。

　　Tips2：

　　火上煲制时间40分钟到一个小时。直至银耳出胶即可。

　　是不是很诱人~来吧，在下次经期后好好给自己补一补。

经期疼痛养生
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