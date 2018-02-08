健康养生的喝水小方法快收藏

导语：许多人视饮水为每日的功课，因为可润肠通便，降低血粘度。俗话说“女人都是水做的”，会喝水的女人看上去都是水灵灵的。你还在固守“一天8杯水”的老观念？还是来学学什么是真正的喝水，水该怎么喝才好喝。（来源：爱美女性网）

热水应该怎么喝？

“多喝水、多喝水、多喝水”重要的事情说三遍，可是没人告诉我们究竟该怎么喝？白开水太无味，实在是喝不下啊，喝饮料又怕糖分多，热量高。别担心，下面就给你安排一天的饮水时刻表，什么时间该喝什么水，照着做就对了。

一杯水唤醒清晨好心情

昏昏沉沉、欲醒还睡的清晨，让一杯水唤醒清晨好心情。随着水慢慢流遍全身的每个角落，能量饱满的细胞才有力气开始新的一天。

从中医角度来看，早晨7点到9点，是胃经值班的时候，第一杯水流经肠胃道，可以清洁消化道、活化肠胃道细胞，补充前一晚身体所流失的水分，并稀释渐趋浓稠的血液，让身体由内而外整个苏醒过来。

早晨一杯温开水

温开水——最佳早安水

水是生命之源，返璞归真早间第一杯饮用温白开水才是真正上选。

首先白开水它不含卡路里，不用消化就能被人体直接吸收利用。再者选择温水，其水温与人体温度较接近或稍高于我们的体温，对内脏器官有保暖作用，可以维持循环与肠道顺畅。

柠檬水排毒清肠

柠檬水——排毒清肠好伙伴

切一片新鲜柠檬，伴着清新香甜的味道起床后空腹喝一杯热柠檬水。

柠檬水不但是上好的身体酸碱平衡剂还是天然的利尿剂，它能让身体毒素随着尿液排出去，促进肠胃蠕动帮助排出宿便排毒清肠。

一杯水喝出安眠好觉

坊间一直都说晚上不要喝水，指的是晚上10点之后应尽量避免饮水，以防第二天出现水肿，也避免喝太多水使身体器官在睡眠时仍不能低速运转，影响睡眠质量。

如果你是个“不喝水会死星”人，那么将预计睡觉时间前一小时作为“停水点”就刚刚好。

清热明目决明子

决明子茶——清热明目

晚上可以喝一杯决明子茶，决明子有清热、明目、益筋骨的功效，另外还可以有效地治疗便秘问题。

晚饭之后喝一杯决明子茶，还有助于排便。

蜂蜜牛奶薰衣草茶安眠

蜂蜜牛奶 薰衣草茶——安神助眠

牛奶一直被奉为晚安助眠佳品，一杯下肚瞬间就感觉困意来袭，如果将蜂蜜与牛奶混在一起还能一定程度上缓解喝牛奶之后肠胃胀气的现象。

乳糖不耐症的人也不用惋惜无法喝牛奶安眠，薰衣草茶就是最好的替代饮品，喝一杯薰衣草茶，唇齿留香而眠。

日间再忙不忘喝水

忙起来不要说吃饭，可能连喝水都成了问题。殊不知这样会让身体慢慢处于缺水状态，整个人都失去了活力。

早上9点〜12点，下午2点〜5点是膀胱经运行的时间，如果不能适时补充水分，身体就无法正常排出毒素，促进循环。

薰衣草玫瑰花茶

薰衣草玫瑰花茶——减压茶饮

被一刻不断的工作压得喘不过气来，忙里偷闲来杯减压薰衣草玫瑰花茶，让身体打起精神。

玫瑰花疏肝理气，薰衣草松弛神经，能静心提神、舒缓身心、享受宁静。

绿茶抗氧化

绿茶——抗氧化茶饮

绿茶中含有强效的抗氧化剂和维生素C，可以帮助消除体内的自由基，保护细胞健康，促进细胞的新陈代谢，让肌肤保持健康状态。

另外还能够分泌出对抗紧张压力的荷尔蒙，少量的咖啡因又可以刺激中枢神经，让我们保持精神活力，更好地开展一天的工作。

菊花枸杞茶缓解疲劳

菊花枸杞茶——缓解疲劳

菊花和枸杞都可以帮助人体补气、补力、除燥、解毒，对于高血脂、高血压、亚健康等均有良好的调理作用。

菊花还有去毒的作用，对于体内所积存的有害化学或放射性物质均有抵抗和排除的作用。另外对于神经性头痛、头晕有显著疗效。

鲜榨果汁营养补给

鲜榨果汁——能量补给

作为水果的浓缩物，果汁是一种既美味又营养的饮料，在下午来上一杯香甜的果汁让心情也跟着亮起来。

戳破深信不疑“水规则”

非绝对化“一天八杯水”规则

8杯水规则并非是绝对正确的，绝大多数健康人只要依据是否口渴来进行饮水，就可以充分满足所需水分摄入。另外，过度饮水可能威胁生命健康，正常情况下肾脏每小时可以处理0.7升多的液体。饮水太多太快，很可能引起低钠血症，导致心脏衰竭和肾衰竭。

吃饭时喝水会稀释胃液？

“吃饭时不能喝水”这个观点似乎已经深入人心，可是要知道你每一餐所吃的食物中都含有大量水分，食物中的水分会在胃中与其他成分分离，并且像直接饮用的水一样直接进入肠道，这跟喝水几乎毫无差别。而一般情况下，喝水对胃液的浓度、成分或pH值都不会有显著影响。实际上还会促进消化，将食物软化水解，同时也会冲刷胃肠壁，为后来的食物提供足够的消化空间。