如何提高睡眠质量？有5个让人惊讶的事实

导读：春日到来，我们常被阳光和已经改变的生物钟所影响，难以维持良好的睡眠，而白天又反复犯困。其实有5个会让你惊讶的事实，只要你稍加注意，你就更得到更完美的睡眠。（来源：VOGUE时尚网）

脚部要保暖

脚部要保暖

睡眠时，屋里的温度在15-20度之间是较合适的睡眠温度，如果脚部够暖和，足底血管扩张，就会给大脑传递信号说已经可以进入睡眠状态了。

别吃褪黑素，试试樱桃

别吃褪黑素，试试樱桃

给你一个让你吃樱桃的理由。偏酸的樱桃是褪黑素的天然来源，有研究表明，连续两周每天喝两次樱桃汁，有助于每天增加睡眠长达90分钟。所以睡前1小时吃樱桃或者喝樱桃汁都与助于你睡眠。

下午4点后戴上墨镜

下午4点后戴上墨镜

按照研究表明，你白天越少看到太阳，晚上你的褪黑素就分泌的越多。所以我们不建议你整天躲着太阳，如果你有睡眠障碍，那么下午4点以后戴上墨镜，对你晚间分泌褪黑素有很大的帮助。

别用薄荷味道的牙膏

别用薄荷味道的牙膏

相信你一定知道，薄荷带有醒肤的功能，虽然它能够让你的口腔没有炎症，但也能让你无法很快入眠。换成其他味道的比如草莓、甘草味道的，都可以。

倒立是一项帮助入眠的运动

倒立是一项帮助入眠的运动

你一定超级羡慕陈意涵的倒立，其实倒立还能够帮助睡眠。这是真的，倒立可以刺激松果体，这个部位是专门调节睡眠和苏醒周期的。