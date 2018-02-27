暴饮暴食大反省 get江疏影奚梦瑶的佛系刮油餐

导语：都说节后胖三斤？可不止吧！这大过年的，各种聚会美食，谁也抗拒不了呢！没关系，节后懂得反省就好，如何做到减肥立竿见影，那还是要管住口的，解馋又减肥，可是门学问。看看江疏影、刘雯、刘昊然人家的刮油餐，开启节后佛系生活吧！（来源：瑞丽网）

佛系刮油餐GET

江疏影

春节期间平昌冬奥会激动人心，武大靖摘得短道速滑500米金牌，江疏影也抑制不住兴奋之情，与武大靖微博互动，网友纷纷操心起来，还开玩笑说两位有“夫妻相”呢！

武大靖江疏影微博互动

武大靖是运动员，这平时控制饮食不用说，难怪会有以下要求：

武大靖

武大靖

江疏影 景甜 李易峰

而江江作为当红小花旦，更是不能让自己胖起来，而江江保持身材的秘诀是什么呢？

秘诀：火锅

秘诀：火锅

江江有多爱吃火锅，看她的微博就知道啦！在参加完春晚后，还不忘与大家火锅欢畅一把。

而十天吃七顿火锅也是醉了！

而十天吃七顿火锅也是醉了！

吃完还要用山楂来刮油

吃完还要用山楂来刮油，并不停自拍。

火锅也不是随便吃的，多涮蔬菜，当然怎么吃都不胖啦！重点是吃火锅可以只吃菜菜，而不碰碳水化合物，最适合节后解馋又刮油。

刘雯

刘雯

而另一位超模大表姐刘雯，平时对自己的要求非常严格，她平时到底是怎么吃的，如何保持这么好的身材？节后大家也必须GET一下。

水果+燕麦

秘诀：水果+燕麦

从大表姐刘雯的微博晒图，发现她超爱燕麦，尤其是燕麦和水果的组合。水果含有丰富的维生素C，再搭配粗燕麦，健康低卡简直想不瘦都不行呀！

再看看她平时晒的健身餐：

健身餐

西兰花、番茄、蓝莓果汁

拒绝零食

奚梦瑶

奚梦瑶为了插上天使翅膀，那是必须拒绝零食的，而在《爱的时差》中，何猷君甘愿为她吃掉所有零食呢！让人感叹，原来保持身材，身边要有一个爱你的人才行啊！

奚梦瑶

除了拒绝零食，奚梦瑶还有什么刮油餐值得我们节后GET呢？

秘诀：番茄炒蛋+冬瓜汤

在节目中奚梦瑶透露自己最爱的菜就是：番茄炒蛋、冬瓜排骨汤，当然作为“男友”的何猷君更是甘愿为了她首次下厨，做得有模有样，连奚梦瑶自己都说：太幸福了吧！

酸奶+燕麦

秘诀：酸奶+燕麦

另一个秘诀就是她也喜欢用酸奶泡燕麦的吃法，这样口感更佳。而且酸奶饱腹感强，一样是减肥的好帮手噢。

佟丽娅微博

佟丽娅

佟丽娅一直身材极好，春节更是火到不行，红红火火上春晚。节后还不忘在微博上“气人”。

这可不是佟丽娅第一次用体重怼大伙啊！还记得以前一次采访，佟丽娅说自己胖了……

佟丽娅：我最胖的时候就是现在85斤！

我的白眼要翻到后脑勺了！

酸奶代餐

秘诀：酸奶代餐

所谓的酸奶代餐减肥法，是在一周内摄入少量的酸奶搭配低脂食物，既保证不饿又能快速瘦身。

酸奶有很强的饱腹感，喝了以后感觉很饱，而且营养也很丰富，既有碳水化合物，又有脂肪、蛋白质，还有那么多种维生素，热量也不高，所以在餐前喝一小杯，可以减少你的进餐量，甚至可以用酸奶来代餐充饥。

周冬雨

周冬雨写真

周冬雨

周冬雨天生骨骼纤细，也算是易瘦体质了，但她为了维持身材，日常饮食很少有碳水化合物的影子。

秘诀：蔬菜+生鱼片

秘诀：蔬菜+生鱼片

节后刮油来说，当然蔬菜坚决不能少，比如：竹笋、西兰花、冬瓜和生菜，想想都刮油呢！

怎么能拒绝呢？

那么如果要添加肉类，最好的当然是鱼肉，生鱼片当属最佳，不过油，清清爽爽，所以大家可以去吃日料了。

刘昊然

刘昊然

春节期间《唐人街探案2》刘昊然智慧+身材+颜值，有没有帅到你？也让人感叹刘昊然超级瘦啊！

刘昊然

话说昊然在试镜《妖猫传》，陈凯歌说了句“瘦点就更好了”，原本就不胖的他，不吃晚餐有空就钻健身房，两个月减了30斤，那阵子他比自己的人形立牌还要骨感，瘦到让粉丝心疼。

秘诀：鱼罐头+少盐

秘诀：鱼罐头+少盐

刘昊然告诉大家两周不能吃碳水化合物（含淀粉和含糖的东西都包括在内），有时只能以一罐鱼罐头解决一顿饭呢！

而中餐的烹调方式容易使人摄入过多的盐分，从而导致浮肿，所以节后奉劝大家少吃盐，多养生，当然还要多运动才好。

最后记住一句话：真正的好身材，三分练，七分吃，付出跟收获是成正比的。春节后希望大家都回归一个健康不油腻的好身材。