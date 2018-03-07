小K的身材竟然走形成这样了？

导语：说起吸血鬼题材的电影，《暮光之城》绝对说得上是入门版教材了。尤其是这系列电影的女主克里斯汀·斯图尔特给我们留下了很深的印象，不过最近这波回忆杀，她好像变化很大……（来源：海报时尚网）

《暮光之城》剧照

说到吸血鬼电影，就不得不提《暮光之城》。人类女孩贝拉和吸血鬼爱德华虐恋整四部，当年可是赚的海豹君老泪一把又一把。追完全5部后，最终还是被导演最终安排的HE结局安慰了，不然导演大概会收到成吨的刀片了吧。

罗伯特·帕丁森 （Robert Pattinson） 和克里斯汀·斯图尔特 （Kristen Stewart）

克里斯汀·斯图尔特

电影火遍全球后，饰演女主角的克里斯汀·斯图尔特也随之大火，影片获得的巨大成功也将斯图尔特的表演事业推向前所未有的高峰。而且当时传出她和暮光男主戏外也是情侣的时候，而后不久就传出了小k出轨已婚男的狗血新闻。在2016年，小K终于首度发声出柜，这人生真是跌宕起伏…

克里斯汀·斯图尔特活动照

不过撇开小K的人生，单看颜值也真的是没的挑。爆火时一头长发圈粉不少人，一派文艺气息看起来洒脱又率性，但是又不失女孩子的自然美丽气质。

小K高颜值

小K

但是小K偏偏没有把自己文艺女神的人设立到底，而且猝不及防把长发剪到一个超短的长度。不过令人没想到的是，即使是超短发，小K过硬的颜值也可以轻松Hold住！分分钟能把人掰弯，率性的短发，迷离的眼神，动起来的酷劲，迷妹已经完全把持不住自己啦！

克里斯汀·斯图尔特 （Kristen Stewart） ，莉莉-罗丝·德普 （Lily-Rose Depp）

克里斯汀·斯图尔特 （Kristen Stewart） 出席Chanel 201718“巴黎-汉堡”高级手工坊系列德国汉堡发布会

《Once and Forever 曾经·永远》

而且就是这么任性的小K，说她被时尚圈独宠真的一点都不夸张。老佛爷曾经称赞她是“现在最符合Chanel需要的人”。而且老佛爷在筹拍关于Coco Chanel生平的短片《Once and Forever 曾经·永远》的时候，也御定小K来演女主，可以看出是多大的赏识了把~

克里斯汀·斯图尔特和麦肯芝·弗依出席某时尚活动

已经取得很大成就的小K最近也是给我们来了一波回忆杀！近日，克里斯汀·斯图尔特和麦肯芝·弗依出席某时尚活动，两人曾在《暮光之城》中饰演母女关系，没错，麦肯芝·弗依就是当年在暮光之城中饰演贝拉女儿的小姑娘，现在已经长这么大了~

克里斯汀·斯图尔特和麦肯芝·弗依

克里斯汀·斯图尔特和麦肯芝·弗依 出席某时尚活动

这对曾经的“母女”再同框惹了不少网友感慨，更有网友调侃：现在该叫小K爸爸了~不过评价更多的还是对这波回忆杀的怀念，麦肯芝·弗依已经长成了大姑娘，皮肤白皙，亭亭玉立，再回过头看小K，诶？这画风好像有点不太对啊！

无论是街拍还是活动都酷劲儿无敌的小K，如今怎么变成XL号了呢？这身材走形的未免也是真的有点儿严重，难道是出柜后跟女友生活甜甜蜜蜜所导致的幸福肥？不少网友直呼：还我小K的巴掌脸和九头身！

小K巴掌脸

不过小伙伴们也别太捉急， 可以看到小K的脸和腰肢都还是瘦子的状态，海豹君今天就安利给你们脸部和身材迅速恢复的教程，自己就可以还给自己完美身材哦！

巴掌脸还原秘籍：烟熏妆可以瘦脸

巴掌脸还原秘籍：烟熏妆可以瘦脸？

其实小K明显是不需要瘦脸的，小仙女们可以对比暮光时的她和前面照片里的她，虽然身材壮了些许，但是近照中的她脸甚至比麦肯芝·弗依还小上几圈，秘密就是雷打不动的小烟熏妆啦！

小K的烟熏妆是比较冷艳的那种时髦妆容，平时画这个眼妆弄不好就下手太重，不过海豹君出马，什么烦恼肯定都给你解决的妥妥帖帖的，今天就带来一波自然随性又瘦脸的小烟熏，跟外面的妖艳浓妆完全不一样！

Step1

Step1：先用松软的大号眼影刷沾取哑光质地的棕色眼影作打底，制造出眼窝深邃的效果。

Step2

Step2：然后用冷灰色眼影涂抹在双眼皮褶内，然后将眼影刷上的余粉刷在下眼睑后半部分。

Step3

Step3：然后用锥形眼影刷轻轻沾少许黑色眼影加深眼尾，使眼睛更加深邃立体，用松软的晕染刷整体晕染一下。

Step4

Step4：用眼线刷沾取黑色眼线膏或者眼线液笔拉长眼尾并向上翘，打造出性感叛逆的眼神~

最后就完成啦！效果是不是很优秀呢？

最后就完成啦！效果是不是很优秀呢？

九头身还原秘籍：哑铃搞定蝴蝶袖

九头身还原秘籍：哑铃搞定蝴蝶袖

其实如果那些说还我瘦K的小仙女们仔细看一看的话，会发现其实小K压根也没怎么胖，她的脸跟原来一样非常小，腰肢也是十分纤细，那么让人觉得她高大壮的罪魁祸首是什么呢？没错就是比原来粗了好几圈的蝴蝶袖啦！

蝴蝶袖是什么呢？在大臂内侧腋窝下边经常会生有两片赘肉，我们形象的叫它“蝴蝶袖”。有蝴蝶袖会让身材显得肿胖，整体难看。如何有效的锻炼手臂，消除这烦人的蝴蝶袖呢？那就要靠哑铃欧巴来拯救啦！

不过毕竟我们也到了赚钱养家的年纪了，如果手头没有正好重量的哑铃，抓两个罐头或者两瓶矿泉水，也不是不可以……快来看看正经教程吧！

动作1

动作1、弓步哑铃推举，每边做20次，一次至少2组，同时锻炼手臂和腰部肌群。

动作2

动作2、弓步哑铃平举，也是每边做20次，每组休息3分钟。

动作3

动作3、反向俯卧撑，以每个腿做重心往下压，交替10次。

动作4

动作4、The Tripod Press 。每个腿为支撑做10次，换腿再做。

还要给饱受蝴蝶袖困扰的小仙女们一个日常习惯小纠正：尽量多喝水，喝温水和热水，避免冰冷的饮品哦！

Get这些修正颜值教程就赶紧好好练起来吧，过不了几个月就是夏天了，试问谁不想穿着无袖背心出去浪呢？