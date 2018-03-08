羡慕唐嫣露脐装？教你几招夏天之前练成“小腰精”

导语：近日唐嫣现身巴黎时装周看秀时身着露脐装，纤细的小腰0赘肉，身材超好。春天是最适合减肥的季节，努力健身才能在夏天到来时拥有想露就露的好身材，别羡慕唐嫣了，赶紧get这些瘦小腹的技巧，夏天之前练成“小腰精”。（编辑：Levin）

巴黎时装周唐嫣出席LV大秀

唐嫣好身材

前两天巴黎时装周LV大秀，唐嫣身着露脐装加西服热裤现身，大秀好身材。齐刘海少女发型配上大长腿，又萌又性感，这造型也是不要太迷人。

纤细小腰一览无余

唐嫣的0赘肉小腰

之前糖糖还发了两组露脐装写真，0赘肉的纤细小腰一览无余。小腹平坦紧致，嫩白光滑，能隐约看到腹肌线，腰部也有着完美的曲线，露出来刚刚好，这也太让人羡慕了吧！

去年春夏就很流行露脐装，今年有继续大火的趋势。但露脐装并不是谁都能穿的，首先你得有像糖糖这样的平坦小腹和纤细腰线。

唐嫣

春季不减肥，夏季徒伤悲，都说春季是最适合减肥的时候，为了在即将来临的夏天想露哪儿露哪儿，你真该好好健身了。为你推荐几个有助于瘦小腹方法，赶紧练起来，在夏季到来前变身“小腰精”，你可以的！

运动瘦小腹：

先推荐几个可以锻炼到腹部的动作，但要明确一点的是，想要局部减肥，一定要在全身运动+饮食管理的基础上进行，才可以减掉你想减的部位，否则做再多的努力可能都是徒劳。也就是说，你每天还是要有一定的运动量，饮食清淡，再配合虐腹动作，才能逐渐看见小腹慢慢变平哦。

垫上虐腹运动

如果你没有完整的时间去健身房，可以在家选择做一些锻炼核心和腹肌的垫上动作，例如卷腹、仰卧抬腿、下蹲等。每个动作做15~20次，争取做够1分钟，然后休息30秒，再重复做2~3组。刚开始会觉得腹肌或大腿酸痛，难以坚持，那就先减少些次数，之后逐步加大量。每次尽量做到极限，之后你会发现做这些动作越来越容易。

卷腹

经典的卷腹动作之一，用腹肌的力量抬起上半身，而不是手臂发力搬动头部。

卷腹

锻炼核心的动作之一，腹部和大腿发力，用腹肌的力量转动身体，感受身体的扭转。

仰卧抬腿

仰卧抬腿也是锻炼腹部的重要动作，头部和上半身紧贴瑜伽垫，下腹是主要发力点驱动双腿，可以配合呼吸完成，抬腿呼气，放腿吸气。

仰卧抬腿

让双腿交叉移动，好像在行走，绷紧腹部并发力。

花式平板支撑

平板支撑也是锻炼核心和腹肌的经典动作，每天建议练3~4组平板支撑。除此之外，还可以变换形式做一些在平板支撑基础上的动态动作，更有针对性的锻炼腹肌，也就是我们说的“花式平板支撑”。

腹部发力转动腰臀。

支撑跳，跳一会儿你就会大汗淋漓。

用腹肌的力量带动大腿往前方够，保持呼吸均匀。

上面动作的进阶版，加上手臂的动作，尽力去保持身体平衡。

动态的侧向平板支撑，手臂用力支撑地面，腹部收紧上下移动，锻炼腹部两侧的肌肉。

呼啦圈

转动呼啦圈也可以瘦腰瘦腹，一是转动起呼啦圈本就需要腹部发力，另外有一定重量的呼啦圈每次拍打在腰腹，也有助于甩肉，促进肠胃蠕动。

每次运动要持续半小时以上，做完呼啦圈不仅全身出汗，还会觉得腰腹有些发痒，也是呼啦圈拍打的效果。

跑步和跳绳

跑步和跳绳等持续的有氧运动也有着很好的瘦小腹效果，前面说过，想瘦小腹单凭虐腹动作是不够的，还要配合定量的有氧运动，比如每周长跑2~4天。长期的运动习惯会让你养成易瘦体质，然后你会发现小腹自然就瘦了下来。

睡前揉腹

睡前按摩腹部15分钟，可以促进肠胃蠕动，达到排毒瘦腹的效果。可以选择站立也可以平躺完成。左手按在腹部，手心对着肚脐，右手叠放在左手上，先顺时针方向揉腹50次，再逆时针方向50次。也可以用一只手，轻触腹部，以肚脐为原点由小到大地往外画圈数次。

腹式呼吸

腹式呼吸是很好的锻炼腹部的方式，具体的方式是：把腹部当皮球，用鼻吸气使腹部隆起，略停一两秒后，经口呼出至腹壁下陷。每分钟大约有五六次即可。无论是吸还是呼都要尽量达到“极限”量，即吸到不能再吸，呼到不能再呼为度；同理，腹部也要相应收缩与胀大到极点，如果每口气直达下丹田则更好。每天坚持练习两次，不要选择在饭后做。

唐嫣美照

生活习惯瘦小腹：

其实小肚腩是在我们日常的工作和生活中慢慢长起来的，因为一些不好的习惯，导致腹部脂肪堆积，要想瘦小腹，除了运动之外，还需要改变不良的生活习惯，才能彻底摆脱小肚腩。

养成良好的站姿和坐姿

在日常生活中，人的站姿和坐姿对于塑造苗条的身材曲线是至关重要的。上身保持着挺直、抬头挺胸的姿势，两肩也要相应地放松，随时提醒自己要适当的收腹，千万不要挺着肚子，会让小腹越来越大。

在走路的时候，要注意收紧腹部的肌肉。坐着的时候，腰背要挺直，让腹部的肌肉不断地收紧来达到减肚子的功效。不可瘫坐在椅背上，会让脂肪在小腹出堆积。

饭后不要立刻坐下，要少坐多站

吃完饭后，可以慢走或站立半小时，不要立刻坐下和躺下。尤其是在家吃完晚饭就靠沙发上看电视，可是很不好的习惯。

每工作1、2个小时做伸展运动

久坐也是小肚腩堆积的原因之一，每工作1小时就起来走走路，做一些拉伸，比如伸伸懒腰舒展腰部，让腰背都得到充分的舒展，有助于腹部脂肪的燃烧。

加快走路步伐

在走路的时候，加快步伐同样可以减掉肚子上的赘肉，就相当于快走，坚持40分钟以上会更多的消耗脂肪。

好了，现在开始练你的小腹吧，夏天美美穿上露脐装！