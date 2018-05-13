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36岁张钧甯有着26岁的身材 秘密就在完美腿型

36岁张钧甯有着26岁的身材 秘密就在完美腿型
2018年05月13日 00:03 新浪时尚
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　　导语：张钧甯最近凭借主演的《温暖的弦》成了热搜体，美丽优雅气质佳，浑身散发着仙气，简直是本色出演女主温暖。穿上鱼尾裙，完美好身材展露无遗。36岁少女的秘密就是：让运动变成习惯。（来源：时尚芭莎）

36岁的张钧甯有着26岁的身材36岁的张钧甯有着26岁的身材

　　氧气少女张钧甯

　　人瘦才能自带仙气

《温暖的弦》《温暖的弦》

　　这部剧的主演张钧甯、张嘉倪、张翰，高颜值使人追剧。

张钧甯哭戏张钧甯哭戏

　　颜值演技双双在线的张钧甯这段哭戏，看得人心都碎了，想穿过屏幕给小姐姐一个抱抱。

张钧甯极光色鱼尾裙张钧甯极光色鱼尾裙

　　被穿着这条极光色鱼尾裙的温暖惊艳到了。能把这条裙子穿好看，大臂上一点赘肉都不能有！只有超级紧致的肌肉线条才能撑起这件裙子。当然，还要有纤细的锁骨线条。

张钧甯的美腿张钧甯的美腿

　　不仅是上半身完美，下半身更吸睛！张钧甯的美腿让人无法移开视线。168的身高也许并不是女明星里的大长腿，但她的腿部线条非常纤细好看，一样显得双腿修长美丽。

皮肤更细滑紧致皮肤更细滑紧致

　　好身材和坚持运动密不可分，有长期运动习惯的女生跟不爱动的女生肯定是不一样的。长期运动的女生不仅能收获好身材，还能让皮肤更细滑紧致，把运动当作习惯的张钧甯，36岁完全就是26岁的样子！

运动达人张钧甯已上线运动达人张钧甯已上线

　　运动达人张钧甯已上线

　　张钧甯可是娱乐圈出了名的健身达人，除了在工作就是在运动，这话说的可一点都不夸张。

张钧甯健身日常张钧甯健身日常

　　隔三差五就会在微博上晒自己的运动健身日常，还号召粉丝一起来打卡，是正能量爱豆没错了。

张钧甯运动张钧甯运动

　　张钧甯希望大家不要把运动当作一种负担，这样的运动效果并不理想，积极主动的去运动才能达到身心健康，提升自我的目的~

　　把运动当成习惯

　　不断挑战自我

　　虽然我们总说要让运动成为生活方式，但这就好比上学的时候老师说要让学习变成兴趣一样不得要领。张钧甯的运动方法或许可以让你发现运动新天地！

跑步跑步

　　1、跑起来的风景

　　张钧甯最爱的运动绝对是跑步了，跑步也是最方便简单的运动了，只要想跑，哪里都是跑道。

热爱旅游的她也很喜欢用跑步来认识新城市热爱旅游的她也很喜欢用跑步来认识新城市

　　热爱旅游的她也很喜欢用跑步来认识新城市，跑起来也会发现不一样的风景，也许还会偶遇老朋友。

户外跑步户外跑步

　　所以如果有条件，相比健身房张钧甯更喜欢在户外跑步，呼吸新鲜空气也可以促进人体新陈代谢，沿途不同的风景也不会越跑越枯燥。

　　张钧甯的腿为什么就不会越跑越粗？

　　跑步上瘾的张钧甯非常注意跑步前的热身，跑步后的放松和拉伸。在拉伸的过程中放松紧张的肌肉才不会使肌肉堆积，变成最难瘦的肌肉腿。

　　2、利用碎片时间

　　工作学习忙，放假要约会可不是偷懒不运动的借口，在生活中的碎片时间里，利用手边的日常用品一样可以动起来！

哑铃运动哑铃运动

　　500ml的矿泉水瓶也可以变哑铃！双手各抓住矿泉水瓶举过头顶，再左右倾斜可以拉伸腰部和手臂肌肉，边看电视边运动既方便又有趣。

垫上运动垫上运动

　　躺在床上敷面膜的时间也不要懒懒的躺着，抬起双腿做空中自行车动作或者交叉做剪刀动作，都可以起到燃烧腿部脂肪的效果。

拉伸腿部肌肉拉伸腿部肌肉

　　挤出时间做个简单的瑜伽动作吧！曲腿将脚底放于另一条腿的膝盖上，锻炼平衡感和核心力量的同时，也可以拉伸腿部肌肉。

　　马上利用起这些容易被忽视的碎片时间，坚持做一些简单的运动，变成习惯后哪里都是健身房！

张钧甯 运动张钧甯 运动

　　3、调整你的运动计划让健身更高效

　　运动计划要适时作出调整，否则运动会逐渐变得枯燥乏味，更重要的是一成不变的运动会影响健身效果。这就是为什么很多人一直在坚持运动，但停留在瘦身瓶颈期就不那么容易瘦下去了。

马拉松马拉松
《跟着贝尔去冒险》《跟着贝尔去冒险》

　　张钧甯喜欢不断挑战自我，不管是参加困难重重的《跟着贝尔去冒险》还是坚持跑完全程马拉松。

极限运动跳伞极限运动跳伞

　　极限运动跳伞也不在话下，成功打卡！

　　快快跟着运动达人张钧甯一起动起来，大长腿和冻龄好皮肤你都能拥有！

张钧甯
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