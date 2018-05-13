36岁张钧甯有着26岁的身材 秘密就在完美腿型

导语：张钧甯最近凭借主演的《温暖的弦》成了热搜体，美丽优雅气质佳，浑身散发着仙气，简直是本色出演女主温暖。穿上鱼尾裙，完美好身材展露无遗。36岁少女的秘密就是：让运动变成习惯。（来源：时尚芭莎）

36岁的张钧甯有着26岁的身材

氧气少女张钧甯

人瘦才能自带仙气

《温暖的弦》

这部剧的主演张钧甯、张嘉倪、张翰，高颜值使人追剧。

张钧甯哭戏

颜值演技双双在线的张钧甯这段哭戏，看得人心都碎了，想穿过屏幕给小姐姐一个抱抱。

张钧甯极光色鱼尾裙

被穿着这条极光色鱼尾裙的温暖惊艳到了。能把这条裙子穿好看，大臂上一点赘肉都不能有！只有超级紧致的肌肉线条才能撑起这件裙子。当然，还要有纤细的锁骨线条。

张钧甯的美腿

不仅是上半身完美，下半身更吸睛！张钧甯的美腿让人无法移开视线。168的身高也许并不是女明星里的大长腿，但她的腿部线条非常纤细好看，一样显得双腿修长美丽。

皮肤更细滑紧致

好身材和坚持运动密不可分，有长期运动习惯的女生跟不爱动的女生肯定是不一样的。长期运动的女生不仅能收获好身材，还能让皮肤更细滑紧致，把运动当作习惯的张钧甯，36岁完全就是26岁的样子！

运动达人张钧甯已上线

运动达人张钧甯已上线

张钧甯可是娱乐圈出了名的健身达人，除了在工作就是在运动，这话说的可一点都不夸张。

张钧甯健身日常

隔三差五就会在微博上晒自己的运动健身日常，还号召粉丝一起来打卡，是正能量爱豆没错了。

张钧甯运动

张钧甯希望大家不要把运动当作一种负担，这样的运动效果并不理想，积极主动的去运动才能达到身心健康，提升自我的目的~

把运动当成习惯

不断挑战自我

虽然我们总说要让运动成为生活方式，但这就好比上学的时候老师说要让学习变成兴趣一样不得要领。张钧甯的运动方法或许可以让你发现运动新天地！

跑步

1、跑起来的风景

张钧甯最爱的运动绝对是跑步了，跑步也是最方便简单的运动了，只要想跑，哪里都是跑道。

热爱旅游的她也很喜欢用跑步来认识新城市

热爱旅游的她也很喜欢用跑步来认识新城市，跑起来也会发现不一样的风景，也许还会偶遇老朋友。

户外跑步

所以如果有条件，相比健身房张钧甯更喜欢在户外跑步，呼吸新鲜空气也可以促进人体新陈代谢，沿途不同的风景也不会越跑越枯燥。

张钧甯的腿为什么就不会越跑越粗？

跑步上瘾的张钧甯非常注意跑步前的热身，跑步后的放松和拉伸。在拉伸的过程中放松紧张的肌肉才不会使肌肉堆积，变成最难瘦的肌肉腿。

2、利用碎片时间

工作学习忙，放假要约会可不是偷懒不运动的借口，在生活中的碎片时间里，利用手边的日常用品一样可以动起来！

哑铃运动

500ml的矿泉水瓶也可以变哑铃！双手各抓住矿泉水瓶举过头顶，再左右倾斜可以拉伸腰部和手臂肌肉，边看电视边运动既方便又有趣。

垫上运动

躺在床上敷面膜的时间也不要懒懒的躺着，抬起双腿做空中自行车动作或者交叉做剪刀动作，都可以起到燃烧腿部脂肪的效果。

拉伸腿部肌肉

挤出时间做个简单的瑜伽动作吧！曲腿将脚底放于另一条腿的膝盖上，锻炼平衡感和核心力量的同时，也可以拉伸腿部肌肉。

马上利用起这些容易被忽视的碎片时间，坚持做一些简单的运动，变成习惯后哪里都是健身房！

张钧甯 运动

3、调整你的运动计划让健身更高效

运动计划要适时作出调整，否则运动会逐渐变得枯燥乏味，更重要的是一成不变的运动会影响健身效果。这就是为什么很多人一直在坚持运动，但停留在瘦身瓶颈期就不那么容易瘦下去了。

马拉松

《跟着贝尔去冒险》

张钧甯喜欢不断挑战自我，不管是参加困难重重的《跟着贝尔去冒险》还是坚持跑完全程马拉松。

极限运动跳伞

极限运动跳伞也不在话下，成功打卡！

快快跟着运动达人张钧甯一起动起来，大长腿和冻龄好皮肤你都能拥有！