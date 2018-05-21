原来像小K这么美的腿 也被下半身水肿害得不轻

导语：前阵Kristen Stewart在戛纳红毯脱高跟鞋这一幕被频频曝光。我的关注点是帅K脚踝上的一圈袜子印儿……再美的腿也有下半身水肿问题啊！女生对自己的细节美一刻都不能放松警惕！（来源：时尚芭莎）

原来像暮光女帅K这么美的腿，也被下半身水肿害得不轻？

帅K当众脱高跟鞋不是一次两次

其中必有原因

Kristen Stewart

Kristen Stewart虽然帅气亮相红毯，但是表情有些明显的不爽啊……不爽的当然是指不得不穿高跟鞋这件事。

Kristen Stewart光脚走红毯

一秒钟都坚持不了啦，脱！都说小K洒脱，有没有人想问：为什么别的女生都可以穿高跟鞋，她怎么连十分钟都坚持不了呢？

小K不爱穿高跟鞋

有几种猜想：一、小K的双腿尤其是小腿其实很修长很美，主要因为她的脚踝骨很纤细，脚后跟又不够能撑起高跟鞋，走路就会极为不舒服。

小K的双腿严重浮肿

二、小K的双腿严重浮肿。这一圈袜子印儿可真是够深的，显然是刚脱掉帆布鞋和运动袜。腿脚都水肿的厉害，穿12cm的高跟鞋能舒服吗。

不管是哪种原因，下半身浮肿应该是小K的困扰之一啦。再完美的腿型也禁不住浮肿的每日光临，芭姐这就来教大家日常去水肿的小方法。

如何有效去水肿？

1、找到一面墙，轻松去水肿

不管是睡前躺在床上，还是躺在沙发上敷面膜的时候，都可以借助一面墙做一些简单动作，轻松方便去除下半身水肿。

动作一

动作一：臀部抬高，脚跟落在墙面上，双腿左右摆动，每组15个，共三组。

动作二

动作二：臀部抬高，脚跟落在墙面上，双腿向身前轻压，腿部尽量伸直，每组15个，共三组。

动作三

动作三：臀部抬高，双腿作爬墙动作，每组10个，共三组。

动作四

动作四：双脚踩墙，臀部抬高，大腿发力作臀桥动作，每组15个，共三组。

动图来源：@暴走的佳丽

2、随时随地，通经络按摩

通过按摩加速新陈代谢，消除腿部堆积的水分。

Step1

Step1：双手捏住小腿，大拇指用力向腿部外侧推。

Step2

Step2：双手握空拳，四指关节用力由下往上刮小腿。

Step3

Step3：双手抓住大腿，大拇指用力，由大腿内侧向外侧推。

Step4

Step4：双手握空拳，敲打腿部穴位，避免敲打膝盖等骨头凸起的部位。

按摩之后记得一定要搓热双手，从下向上轻搓双腿，舒缓放松腿部肌肉。

可以搭配按摩精油做按摩

这款精油在按摩时可以放松肌肉，柔软肌肤的同时可以保湿滋润干性肌肤，并且促进皮肤愈合能力，预防疤痕形成。

在剧烈运动或漫长的一天后，草本植物油及精油成分能够舒缓运动后的肌肉关节疲惫，有助于促进身体循环。

可以帮助舒缓紧张情绪，协助修护损伤肌肤，其独特的抗菌成分还具有止痛、镇静、消炎、提高神经元代谢、改善血液循环的神奇功效，可以有效增强肌肤及毛发的自我保护能力，令身体持久保持健康状态。

3、 坚持泡脚

“泡脚推广大使”吴昕就是因为体寒水肿开始泡脚，手脚冰冷和水肿都是因为血液不循环造成的。泡脚时可以促进全身血液循环，有效消除腿部水肿。当然也可以经常泡澡，提高身体代谢率。

4、 注意饮食，多喝水

本来就水肿还要多喝水？要喝纯净水或薏米水！喝果汁是不行的。多喝水能够促进新陈代谢，加快体内水分排出。饮食方面，晚餐务必不要吃火锅、方便面这种看似没那么高热量，实际上含钠量爆表的食物，除非想第二天浑身肿肿哒。

即使拥有小K那双完美腿型，也怕被每天下午的“下半身浮肿”中招，坚持芭姐教大家的小方法，慢慢改善身体循环，双腿轻盈舒展，任意切换美鞋！