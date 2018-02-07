记住这4个瘦身饮食原则 再也不怕吃错食谱了

导语：俗话说减肥的原则就是“管住嘴，迈开腿”，很多人急于求成，把管住嘴落实为过度节食或是干脆什么都不吃。其实这样不仅不利于身体健康，而且也很容易坚持不下来导致反弹，结果减肥失败。（来源：39健康网）

这4个瘦身饮食原则 再也不怕吃错食谱了

那么我们减肥时到底该吃什么呢？减肥的食谱一搜千千万，有没有效先不说，讲真每天完全重复照着食谱吃不出几天就腻了。

真正有效的健身减脂饮食要遵循以下4个原则，有了这些原则保驾护航，再决定吃什么就so easy！

原则一：一定要吃早餐

早餐不仅要吃，而且要吃得丰富。早餐能够帮助身体加快新陈代谢，降低往后进食的欲望，更有助于规律进食，减脂瘦身。

原则二：少食多餐

在增肌减脂方面，少食多餐比多食少餐效果更好。大约每隔3个小时进食一次，能够促进身体更高效地消化食物，吸收更多的膳食纤维和蛋白质。

原则三：不必担心的绿色蔬菜

绿色蔬菜富含纤维，维他命及微量元素，卡路里低，而且有很强的饱腹感。吃饭时先吃蔬菜能够减少主食的摄入。绿色蔬菜是减肥菜单的必备！

原则四：不能完全戒掉碳水化合物

很多人觉得减肥就要完全戒掉碳水化合物。其实碳水化合物是身体最主要的能量来源。如果担心米饭或面食会变胖，可以吃红薯或豆制品来替代碳水化合物。