爱吃甜食怎么办？试试“轻甜食”让你甜蜜享瘦

导读：还记得那些自己曾经钟爱的美食吗？大多数人对甜食是无法抗拒的，不管是过去，现在，还是未来，甜食都是大家餐桌上的“宠儿”。可是爱吃又怕长胖，究竟怎么破？来源：PCLADY

先来做个小测试：你是嗜甜患者吗

先来做个小测试：你是嗜甜患者吗？

NO 1、每周固定跟闺蜜去喝下午茶，聊天事小，吃甜品其实才是正经事。

NO 2、明知道牛角面包里的淀粉和糖分含量太高，却贪恋它的好口感，不愿意去吃法棍或是全麦面包。

NO 3、工作日的下午习惯叫一份水果挞外卖送到办公室。

NO 4、压力越大，越想偷偷溜到写字楼下的甜品店呆着，明知蛋糕热量高，但在栗子香味的引诱下，还是一口一口，根本停不下来。

NO 5、睡前不吃几口口感绵滑的红丝绒蛋糕，根本就睡不着。

糟糕，你竟然全中？→你已经是重度嗜甜患者了。快提醒自己，赶紧停下来，脂肪和糖分摄取过量，都有可能成为身体机能出现问题的诱因。

中了3个及其以上→你已经沾染上了很不健康的生活习惯。小心啦，再不改变生活习惯，你会因身材发福而增加对着衣橱选择障碍的时间。

中了3个→任性归任性，但还是小心为上，少吃一点甜品吧。

中了1个→适当的甜品能让心情变得愉悦，更能达到解压效果，但切忌过量哦。

不仅会胖！甜食过多还会伤身

不仅会胖！甜食过多还会伤身

诚然，甜食带来的甜蜜感令人无法拒绝，它能促使我们的大脑分泌血清素，使人感觉到解压和放松。当女性处于生理期时，巧克力或糖果能有效缓解经痛，仿佛如天使那般有安抚心灵的疗愈力。

吃糖太多，会在体内积攒太多的乳酸，不仅会引起肥胖症、糖尿病，还有龋齿等症状。同时这类物质在脑组织中蓄积，就会影响中枢神经系统的活动，直至产生各种情绪方面的问题，像精神烦躁，表现为精力不集中、情绪不稳定、好发脾气，而这些症状可以归结为一种心理疾病，叫做“甜食综合征”。

试试这些甜食替代品！

“轻甜食主义”大热中：试试这些甜食替代品！

爱甜而不过量，对那些“渴望瘦成一道闪电”的女性而言，“吃还是不吃”一直是个问题。现在，有了轻甜食——采用健康的甜点新配方研发的甜品。在烹饪时，只需聪明调整配方，便能轻松享瘦，又满足好口感，让你没有任何罪恶感！

精制白面粉的替代品

做甜品离不了精制白面粉，但精制白面粉吃得过多的话，有可能会导致血糖负荷增加，继而引起发胖。不要紧，用黑豆泥、全麦面粉或是无麸质面粉替代精制白面粉就好。你会发现，用更健康的黑豆泥、全麦面粉或是无麸质面粉做甜品的话，不仅会丰富它的口味，还能改善甜品的纹理和质地呢。

糖的替代品

善用天然甜味剂。借用本身拥有丰富甜分的食材来添味。红枣、葡萄干、枸杞或果脯等，都是最好的甘味剂。新鲜压榨的苹果、梨、葡萄浓缩汁都是最常见的甜味替代品。当你不得不需要使用白糖时，不妨用天然蜂蜜替代糖。最后，值得一提的是，口香糖里常常出现的木糖醇也是替代糖的最佳替代品之一。

乳制品替代品

烘焙甜品时，黄油的出镜率特别高。黄油味美，但热量太高。不如用椰子油、牛油果替代它。因椰子油富含大量对人体有益的饱和脂肪酸，用椰子油烘焙出来的饼干不仅美味、酥脆，连热量都降低了一半。而用牛油果替代黄油。另外，牛油果可以提升烘焙食品的营养价值，改善其湿润度和柔软度。

手把手教你看懂商品营养标签上的陷阱

1“无糖食品”并非完全没有糖“无糖食品”中的“糖”指的只是蔗糖。内里所含的葡萄糖或是果糖，依旧可以导致血糖上升。

2“零脂肪” 并不代表“吃不胖”“零脂肪” 在工艺上是可以实现的，但天然食品去除了脂肪，往往也就失去了香味。为了增加口感，商家一般会在食物中添加更多的香精，但香精可不是零脂肪食物。

3“非油炸”不等于没油标注着“非油炸”的甜品，说的是用烘烤方式加工完成的。非油炸食品确实比油炸的好一些，但因为它依旧含油，吃多了依旧会发胖。（图片来源：华盖）