水果吃了这么多年 居然还在犯这些低级错误

导语：水果不是想吃哪种就吃哪种，也不是想吃多少就吃多少，更不是想怎么吃就怎么吃，这里边有很多学问。（来源：PCLADY）

1、吃太多过犹不及

一些减肥计划建议你想吃多少水果和蔬菜就吃多少，但《地中海区》作者Barry Sears并不这么认为，“当然，你可以吃无限量的非淀粉类蔬菜，但是考虑到水果升血糖指数较高，吃水果必须更加谨慎”。而且，水果香甜美味，很容易吃过量，这样会急剧增加血液中的葡萄糖和卡路里的含量，从而导致体重增加。《中国居民膳食指南（2016版）》建议，一个三口之家，一周应该采购4~5千克的水果。

此外，尽管从各方面来说，吃一整个水果是最理想的，建议选择较小的香蕉或苹果，而不是超大个的，从而避免不小心一次吃几份的量。

2、单吃水果

虽然一块水果比一块糖更好，但它仍有可能使你的血糖上升。如能搭配一些蛋白质，比如一块乳酪或一杯果仁牛奶，能有效解决此问题，Sears说。“水果会提高胰岛素水平，而蛋白质会增加胰高血糖素，这两种激素共同作用稳定血糖水平。”

如果你患有糖尿病或是糖尿病前期，用蛋白质搭配水果尤其重要。

3、只吃果肉不吃果皮

果皮中的维生素和抗氧化物质含量比较高。例如苹果皮，富含纤维、维生素C和维生素A。研究甚至发现吃果皮或许能减少肥胖和降低癌症风险。当然，如果是连果皮一起吃的话，一定要将外皮清洗干净，减少农残。果皮口感不太好的话，可以蒸煮软化再食用。

4、将水果榨成汁喝

果汁，无论来自瓶装果汁或时尚果汁巴，都会减少其中的纤维成分，而膳食纤维是减缓血液中葡萄糖释放的物质。相比喝果汁，吃一整块水果或偶尔喝喝奶昔更好。他还告诫说，干果和果汁很容易摄入过量（喝两杯果汁或吃掉一整袋杏干很简单），一喝就容易多。

5、所有水果都一样

每种水果中都分别含有营养物质，然而它们各自的“擅长”不同。比如菠萝和蓝莓都含有有益健康的维生素，但它们的碳水化合物、糖分和纤维的含量天差地别，应该根据自身的需要来选择。《Green Box Foods League of Nutritious Justice》的作者Keith Kantor博士说，一般情况下，尽量选富含多酚类物质和较低GI值的水果，而且总体来说，大多数颜色更深的水果（如深色果皮的葡萄）比浅色水果（如香蕉和西瓜）含有更丰富的抗氧化剂和更少的糖分。