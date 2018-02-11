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减肥界的新宠 8个理由让你爱上牛油果

减肥界的新宠 8个理由让你爱上牛油果
2018年02月11日 06:42 新浪时尚
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　　导语：我们都知道，鳄梨又叫做牛油果，它可以说是最美味的食物之一。通常用做成牛油果泥涂抹在面包上，或者混合冰块做成奶昔，就能解决我们的早餐烦恼。怎样吃牛油果相信还是很多朋友不知道，下面图解为大家示范，还细数吃牛油果的8个好处，大家能不心动吗？（来源：伊秀女性网）

怎样吃牛油果

　　大家要学会挑选成熟的牛油果，表皮呈黑绿色就表示已经成熟了。首先我们准备一把水果刀，沿着牛油果的横切面划开，然后双手分别握住牛油果的两面，通过旋转的方式就能轻松打开，然后用刀尖挑出果核就可以食用了。

　　吃牛油果的好处

　　1、鳄梨饱满单不饱和脂肪，这个对抗心脏病和可以降低有害胆固醇非常有效。

　　2、抗氧化剂。鳄梨富含抗氧化剂，被认为保护细胞从自由基造成的损害。

　　3、维生素。鳄梨含有大量的维生素，而且还不止有维他命K，C，B5，B6，E。

　　4、蛋白质。与其他水果想必，鳄梨含有多种蛋白质。蛋白质的数量取决于大小的水果，但是大约100克的鳄梨含有2克的蛋白质。

　　5、低脂。喜欢黄油口味，但又怕发福的朋友，可以用牛油果代替。这已经受到外国烘焙达人的强烈推荐。

　　6、补充营养。牛油果可以帮助人体从食物中吸收其他营养物质，加强对营养物质的吸收。

　　7、对孕妇有益。牛油果里面含有叶酸，这对婴儿成长至关重要。

　　8、丰富的钾。牛油果和香蕉一样富含钾，这对人体的正常发育是非常需要的。

牛油果减肥
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