体重不掉怎么办 3招帮你度过“瘦身停滞期”

导语：让人闻风丧胆的瘦身停滞期，就连顶级超模都不放过。想要迅速掏出，打败“大Boss”？或许它，可以帮到你~（来源：ELLE）

在减脂塑身这条任重道远的路上，妹纸们几乎都会遇到同样的情况……

第1周体重计的数值像崩盘一样往下掉！ 掉的新欢怒放，不亦乐乎˜

可当我们鼓足士气，再接再厉的时候。数值忽然就不动了！精确到小数点后两位都不动啊！没错，这就是传说中连“维密模特”都闻风丧胆，退避三舍的瘦身停滞期！

面对飘忽不定，遥遥无期的停滞期除了锻炼自己的毅力死磕一两月，就没有别的方法尽快逃出吗？

瘦身停滞期是什么鬼？

瘦身刚开始后1个月，按照饮食均衡，加强运动的原则，小伙伴们体重下降5%简直不要更容易！但同时，我们体内的平衡机制已经开始工作了。为了维持身体营养吸收率，不让我们因为瘦身轻易狗带， 体内平衡机制早早立好了Flag，体重停滞期也就开始了。

“敌人”太强大，哦多克？！

point1：不要玩“饥饿游戏”

很多妹纸在停滞阶段，都会毫不犹豫的选择， 运动量Max，进食量Low的行动。持续的运动固然重要，但是饥饿模式只会助长反效果！为了突破停滞期，我们要做的不是再减少卡路里的摄入量，反而是要把热量摄入提高上来，每天多吃500大卡。听听就好嗨森啊~

但是垃圾食品和快餐还是不能碰哦！等过了停滞期再回到正常的1200大卡左右的热量就可以啦。

Point2：让身体度个假吧

很显然，Work Hard ！PlayHard！也非常适用于瘦身ing的妹纸们~简单说来，就是累的时候就休息放松。比如补充睡眠时间，暂且放下形体训练等等。频率嘛？一周1~2日就好啦˜

Point3：是时候来个专业计划啦

当体重停滞不前的时候，不妨向专业人士取取经。让他们重新评估一下自己这段时间的培训内容和吃饭内容，然后给出一个全新的建议，也许会更好！

既然不能让身体饿着，那该怎么吃才能更有效击退大Boss呢？红薯sama驾到！

红薯最重要最明显的功能就是改善肠胃的消化能力，和促进新陈代谢的功效了。对于排走体内的毒素有着很好的作用，每天坚持吃红薯不仅清肠排毒，还能轻松打败万恶大Boss。

这么高效的红薯，应该怎么做得美味又健康呢？

酸奶红薯泥

貌美，肤白，大长腿，真心全靠吃

材料：红薯、果粒酸奶、鲜奶油、牛奶

做法：

1。将红薯洗净蒸熟，去皮，碾压成泥状。

2。在红薯泥中加入牛奶、适量的奶油，搅拌均匀后用勺子塑型压实。

3。将酸奶淋在红薯泥上就可以了。

香爆红薯饭

貌美，肤白，大长腿，真心全靠吃

材料：红薯、大米、葱屑、油、盐。

做法：

1。 将红薯洗净、切块，沥干水份备用。

2.v在炒锅里加入油，把红薯放在锅里翻炒，加盐。

3。 放入适量的水，然后把大米放在红薯上，用小火焖熟就行了。

红薯芝麻浓汤

貌美，肤白，大长腿，真心全靠吃

材料：红薯、洋葱、高汤、油、盐、胡椒、黑芝麻

做法：

1。红薯去皮，切成长条状，洗净沥干；洋葱切成丝状。

2。起锅洋葱用中火炒熟之后加入红薯一起炒，直至半透明。

3。加入高汤，用文火煮，等红薯软烂，捣碎后加入牛奶、盐和胡椒一起煮，最后放上黑芝麻即可。

红薯麦片粥

貌美，肤白，大长腿，真心全靠吃

材料：大米、红薯、快煮燕麦片。

做法：

1。大米洗干净浸泡半小时，红薯去皮切块。

2。在锅中放入清水烧开， 放入浸泡好的大米和红薯块，用大火煮沸。

3。煮沸后改用小火慢煮至粥粘稠；加入快煮燕麦片搅拌。

红薯燕麦奶

貌美，肤白，大长腿，真心全靠吃

材料：红薯50g、燕麦片、低脂牛奶200c.c、砂糖1小匙

做法：

1、红薯洗净去皮切成块状，燕麦片泡水10分钟后，和红薯一起置入电锅中蒸熟，备用。

2、将蒸熟的红薯、燕麦片及低脂牛奶、砂糖置入果汁机中打匀即可。