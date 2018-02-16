有没有越吃越瘦的蔬菜减肥食谱？

导语：你也许几个月前就开始为了减肥而跑步了，但是每当你站在秤上称体重的时候都会对结果感到很失望。亲爱的姑娘，你可曾想过，饮食减肥也很重要！有没有越吃越瘦的蔬菜减肥食谱呢，真相在这。（来源：PCLADY）

减肥减肥，重点不在运动而在饮食！

减肥的口号就是迈开腿、管住嘴，但是往往管住了嘴，体重也不一定能如愿掉秤。很简单，病从口入，进入身体的食物，残渣停留在体内，长时间久便成毒素。正常人的小肠里，能存放5~15斤的垃圾，如此之外，生活压力过大，脾胃不适，饮食无节制，生活无规律，都会导致皮下脂肪厚重，脏器脂肪包裹，所以排毒也是很重要，毒素不排，再减肥乱吃，无非是毒上加毒。

减肥期间，最好是控制对碳水化合物的摄入，如果你吃了油量过大的东西，你可以通过喝茶，吃可以阻隔油油合成的代餐。但是如果是馒头，大饼，面条之类的含有大量碳水化合物的，就必须通过运动。

而有的人采用断食减肥的方法，不吃的话身体不摄入足够的热量，则会出现2个现象，一个是，摄入的热量不够，时间久了，自己的身体新陈代谢也会跟着变低。第二个就是没有足够的热量，就无法支撑身体的正常代谢。所以这就要看你，怎么吃，吃什么。

所以说，减肥减肥，重点不在运动而在饮食！

减肥食物有哪些？

其实，减肥不用这么辛苦。吃吃也可以瘦的。这可不是开玩笑！某些特殊的食物有助于消耗热量、抑制食欲，从而有助于减肥。今天就将这16种减肥食品纳入你的盘子中吧，吃着吃着你就会更苗条，更健康了！

1、冬瓜

具有利尿之功效，能排出水分，减轻体重。如经常食用冬瓜可以改变食物中的淀粉和糖类，防止其转化为脂肪。此外，冬瓜富含维生素，且含热量较低。

2、黄瓜

内含内醇二酸，可抑制糖类食物转化为脂肪，黄瓜还含有丰富的纤维素，能加强胃肠蠕动，通畅大便，且热量含量也较低。

3、丝瓜

丝瓜中所含的皂疳和粘液有利于大便通畅，且含热量也很低。此外，丝瓜还含丰富的维生素B1、B2、A、C和钙、磷、铁等矿物质。

4、白萝卜

含有芥子油和淀粉酶，有助于消化和脂肪类食物的新陈代谢，防止皮下脂肪的堆积。白萝卜也有通气和促进排便的作用

5、紫菜

纤维含量高，脂肪含量低，易产生饱腹感，还有清热利尿的功能。

6、韭菜

含纤维丰富，能畅通大便，把肠道中过多的蛋白质、脂肪排出体外，防止脂肪在体内的堆积。

7、海带

含大量纤维和无机元素（特别是钾的含量十分丰富），有通便和利尿的功能。

8、绿豆芽

水分含量多，热量极少，不易形成脂肪，同时还有利尿的功能。

9、辣椒

具有消耗体内脂肪的功能，且富含维生素，热量含量也较低。

10、苹果

含有果胶质，这是一种可溶性纤维质，有助于降低胆固醇。苹果还富含粗纤维，能吸收大量的水份，减慢人体对糖的吸收，同时它还能刺激肠道蠕动，促进排便。

11、柠檬

含较多的柠檬酸，能促进胃液的分泌，促进肠蠕动，利于通便。

12、茶

普遍认为，茶具有消除油腻，减脂和降脂的作用。

13、醋

醋中富含的氨基酸，可以促进体内脂肪的分解和糖类的新陈代谢。

14、兔肉

脂肪含量极低，且多为不饱和脂肪酸，故长期食用也不会引起脂肪在体内的堆积。

15、赤小豆

是一种高蛋白，低脂肪的食物。有清热利尿，活血消肿之功效，可以促进排便。

16、大蒜

对酶的形成起抑制作用，从而减少脂肪酸和胆固醇的合成（脂肪酸和胆固醇的合成离不开酶的参与）

蔬菜减肥食谱推荐 减肥也能吃得有滋味！

减肥蔬菜一：芦笋

芦笋是我们体内垃圾清道夫，据说芦笋是4星级减肥食品，单位热量低，每100克含19大卡。富含维生素和微量元素，芦笋可是蔬菜中的贵族：虽然价格比别的蔬菜昂贵些，但是口味确实清香鲜美。和一般的蔬菜相比，芦笋所含的蔬菜纤维柔软可口，而且还含有更多的维生素和微量元素。新鲜的芦笋也很有健康价值。它富含粗纤维，而且热量低，可以促进新陈代谢。另外，芦笋也是增强免疫力和燃烧脂肪的理想食品。芦笋能提高人体的基础代谢，促进人体内热量的消耗，并有很强的脱水能力，因此多吃新鲜芦笋能变得苗条。

蔬菜减肥食谱推荐：鲜菇芦笋小炒

材料：芦笋、香菇、黄彩椒。

做法：

1。 芦笋切段，香菇切片，黄彩椒切丝；

2。沸水中滴几滴油加少许盐，将芦笋焯烫一下捞出过水晾凉；

3。炒锅放油，放干红辣椒、姜、蒜末爆香锅，再放入香菇片和黄彩椒翻炒；

4。最后淋入少许生抽，加适量盐调味，炒至断生即可。

减肥蔬菜二：黄瓜

黄瓜中含有的丙醇二酸，可抑制人体内的糖类物质转化为脂肪，从而减少脂肪的聚积，起到燃脂减肥作用。黄瓜味甘而且性平，具有明显的清热解毒、生津止渴的功效。现代医学认为，黄瓜富含蛋白质、糖类、维生素、胡萝卜素以及各类矿物质营养成分，同时还含有丙醇二酸、葫芦素、细纤维等，是非常好的排毒养颜食物。它所含的黄瓜酸能促进人体新陈代谢以排出体内毒素。

蔬菜减肥食谱推荐：黄瓜拌木耳

材料：木耳、黄瓜、盐、食醋、香油、红油。

做法：

1。将泡发的木耳撕成小朵，把洗净的黄瓜切成薄片，用些许盐腌制片刻，在用清水洗净；

2。将木耳倒入锅中焯水，熟透后将其捞出沥干水，放到装着黄瓜的容器中，尔后添加些许盐、食醋、香油、红油，将其一同搅拌均匀即可。

减肥蔬菜三：韭菜

韭菜性温，生者味辛辣、熟者味甘甜，入肺、胃、肝、肾诸经，是粗纤维食品，在胃肠道吸水后迅速膨胀，不但能增进饱感，减少食量，而且还能润肠通便，排出体内过剩的营养物质，在减肥中有着不可忽视的作用。

虽然韭菜没有什么特别的地方，但是却具有非常好的减肥功效，因为韭菜含有丰富的粗纤维，食用后能够把体内的废物一起带出体外，所以也被人称为“洗肠草”。韭菜能和多种菜蔬搭配食用，可起到快速减肥的效果。

蔬菜减肥食谱推荐：猪肝炒韭菜

材料： 猪肝、鲜韭菜、青蒜苗、菜油、料酒、味精、酱油、细盐、湿淀粉

做法：

1。将猪肝洗净，切成柳叶片，加料酒2 克，再加细盐、于湿淀粉拌匀；

2。韭菜、蒜苗洗净，切成3 厘米长的段：用酱油、味精、湿淀粉、鲜汤少许对成滋汁；

3。将炒锅洗净，置旺火上，下菜油烧至七成热，放猪肝片，迅速炒散发；

4。加入韭菜、蒜苗炒匀，转入盘即成。

减肥蔬菜四：茄子

茄子内含有一种晒元素，它具有抗氧化减肥的作用，甚至对于抗癌也有一定的疗效。你可以将茄子切成丝做成凉拌茄子，这样吃对于减肥更有益。

蔬菜减肥食谱推荐：蒜蓉蒸茄子

材料：茄子2根、蒜头、生姜、葱花、生抽、糖、盐、鸡精。

做法：

1。茄子去皮，将茄子切成10cm左右的长条，蒜头，生姜切成末待用；

2。将茄子放在盘里，上锅隔水蒸15分钟；

3。锅中少许底油，将蒜末，姜末放入锅中翻炒，等蒜末，姜末变色后，加点生抽，糖，盐，葱花和鸡精调味；

4。茄子隔水蒸15分钟后取出，倒出蒸盘子里蒸茄子出的水份，然后浇上我们调的汁搅拌均匀即可。

减肥蔬菜五：大白菜

大白菜的营养价值极高，纤维素和维生素含量多到你取之不尽，而且还具有养颜、保护眼睛的作用。但千万别吃存放太久的白菜，营养会流失许多。

蔬菜减肥食谱推荐：上汤白菜

材料：大白菜、皮蛋、扇贝丁、青红椒、洋葱。

做法：

1。扇贝丁冲洗干净后，用温水泡发20分钟；大白菜取芯，掰成整叶片，大片的可以纵分成两、三片；皮蛋、青红椒和洋葱切成丁备用；

2。起油锅，油热后，爆香洋葱丁；下入扇贝丁和泡发扇贝丁的水，大火烧开；

3。添加皮蛋丁、料酒和糖，煮开；下入白菜叶，煮至透明状，捞出菜叶装盘；

4。汤中添加青红椒，添加少量盐调味；大火收汁至稠，浇在白菜上即可。

减肥蔬菜六：番茄

番茄所富含的食物纤维，可以吸附肠道内的多余脂肪，将油脂和毒素排出体外。在饭前吃一个番茄，更可以阻止脂肪被肠道吸收，让你再也没有小肚腩的烦恼。

蔬菜减肥食谱推荐：番茄海鲜汤

材料：大的番茄2颗，带壳虾子2只、花枝2片、蛤蜊5颗、鲷鱼片2片、九层塔适量、柠檬1/4颗、洋葱半颗切成细末、海盐1小茶匙、水3碗。

做法：

1。番茄烫后去皮，打成汁；

2。在汤锅加入三碗的水、番茄汁及洋葱末，等到煮沸之后转小火，再煮10分让汤汁入味；

3。开大火把所有的海鲜放入汤汁内煮沸，放入九层塔就可起锅，要食用时可将柠檬汁挤入汤汁内，这样会别有一番风味。