吃水果减肥？但你吃的水果糖分高过一顿正餐

导语：很多女生想到要减肥，都会认为吃水果代替正餐是最快捷的减磅方法。可是，你吃的水果可能是含糖量最高的，甚至高出一顿正餐。（来源：爱丽时尚网）

很多女生想到要减肥，都会认为吃水果代替正餐是最快捷的减磅方法。可是，你吃的水果可能是含糖量最高的，甚至高出一顿正餐。又有人指，其实不是每种水果适合减肥时食用，因为某些种类的果糖成份很高，对减肥其实没有太大的帮助。那到底减肥时该吃哪种水果，最有助减磅？答案出炉了！

是苹果！‘一日一苹果，医生远离我’的说法，相信每个人都听过，都知道苹果是‘健康’的代名词。其实苹果不但含有丰富的维他命 C，而且非常高纤，可以促进胃部好的细菌生长，有助减磅。另外，苹果的糖分和卡路里都非常低，膳食纤维却很高，可以让人有长效饱肚的感觉，并不怕吃得多。

营养师建议，吃苹果时要连皮一起吃，因为那是纤维最多的部分。而尽量避免以饮苹果汁代替吃整个苹果，因为苹果汁在整造的过程，可能会加入糖浆和防腐剂，不太健康。

苹果早餐减肥法

“苹果早餐减肥法”是很多明星的减肥秘方：早餐吃一个苹果，喝两杯清水，不但可以饱腹，又能提供足够的体力，午餐、晚餐尽量清淡但不需要刻意节食，坚持一个月可减掉4~5磅多余的脂肪。

香蕉早餐减肥法

早餐只吃香蕉搭配常温白开水、三餐定时、晚上一定在零点前入睡，这就是“香蕉早餐减肥法”的核心三要素。香蕉早餐减肥法是日本最热门 的减肥法之一，香蕉不仅营养全面，还有便宜、甘甜、无需清洗等优点，所以是最优选择。如果感觉吃不饱，可以在香蕉后隔15~30分钟再吃其他东西。

奇异果早餐减肥法

奇异果中含有丰富的维生素、膳食纤维、消化酵素、植物营养素等，可以增强体内免疫力、降低胆固醇、改善便秘、分解多余的体内脂肪、养颜美容……另外奇异果本身的热量就极低，是最佳的减肥水果。只要每天早晨吃一颗常温或冰过的奇异果，并补充充足的水分就可以了。

早餐喝柠檬水减肥法

每天早上起来喝一杯柠檬水能加快新陈代谢和有助排清体内的多余毒素，是非常有效的减肥方法之一。体内堆积过多的毒素是造成肚子凸出的重要原因，而及时排毒是减少体内脂肪的关键哦！

关于水果减肥你要注意：

每日吸收的热量不得低于800-1000 Kcal每天。只吃水果的话，蛋白质的摄取会不足，所以每天可以喝点牛奶补充。不要只吃一种水果，否则营养会不够平均。