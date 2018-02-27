13位超模的早餐都在这了 想要好身材快copy起来

导读：模特们都是不吃饭的，那你就错了，无论要如何保持身材，一顿早餐都是你必须的。然而名模们是怎么吃早餐的呢？现在就来看看，你也可以试试。（来源：VOGUE时尚网）

黑莓冰沙

Karlie Kloss以她超干净的生活方式著称。但她仍然希望干净的生活方式能够保持口感上的美味，比如这款黑莓冰沙。用杏仁牛奶、一勺巧克力蛋白粉，一根香蕉和一杯黑莓搅打而成。

刘雯的早餐

刘雯的早餐简直让外国人惊讶，但是对我们来说这简直是最正常的早餐，油条、蒸饺、白粥搭配橙汁和黑咖啡，这简直是你我都在吃的早餐。

香蕉热香饼

模特做热香饼的方法跟你不太一样，Miranda Kerr以她这款著名的香蕉热香饼为傲：一个香蕉捣成泥，和一个鸡蛋混合，加上两勺燕麦片以及椰子油，你就能吃到既健康又美味的热香饼。

蛋白质和全谷物的早餐

Nina Agdal的最爱是蛋白质和全谷物的早餐。她还会加上富含丰富维生素的水果以及拿铁咖啡，这种平衡的营养不但能够保证卡路里，还能够让你不会在中午来到之前饿的发狂。

Adriana Lima的早餐

Adriana Lima是那种知道什么时候该“放纵”自己的人，她的早餐由火腿、奶酪、水果和面包组成。当然即使作为普通人，这个早餐量也不算多，更何况每天健身会占去大部分时间的Lima。

绿色果昔

Gisele Bündchen是绿色果昔的忠实爱好者。卡路里超低，营养成分丰富。

素食燕麦组合

Karolína Kurková的“御用秘方”是自制的素食燕麦组合。首先她会将番石榴和石榴汁一起煮汁，将苹果片、肉桂、丁香、橙汁和柠檬汁加进去，直到水果煮软后再加入燕麦。最后加上一些可可，这是将碳水化合物最好的吸收方法之一。

复合的浆果果昔

Jacquelyn Jablonski有早上锻炼的习惯，她非常喜欢这种复合的浆果果昔，让她早上更舒服。

简易早餐

Chrissy Teigen说这是她“最爱的简易早餐”。她的方法是，一个煎蛋、一个西红柿切片，搭配上火腿、牛油果泥以及红辣椒片，用全麦面包夹住。非常美味。

希腊酸奶拌蜂蜜和浆果

维多利亚秘密的天使Lindsey Ellingson的早餐是典型的模特早餐。有机而且简单，她喝各种排毒茶饮，然后是一碗希腊酸奶拌蜂蜜和浆果。蛋白质和抗氧化剂缺一不可。

Bruna Lírio的早餐

巴西模特Bruna Lírio的早餐，是炒蛋、一碗水果和坚果，以及一碗抹茶。

Constance Jablonski的早餐

法国模特Constance Jablonski的早餐，她只爱水果、燕麦、牛油果以及蔬菜果汁的搭配。

健康的早餐饼干

不是所有人早上都有时间慢慢做一顿早餐，看看Larisa Fraser的早餐，她喜欢前一天就准备出健康的早餐饼干。用燕麦和蜂蜜做出的饼干富含蛋白质、纤维以及健康的脂肪，还有缓慢燃烧的碳水化合物让早餐能够维持更长时间。