瘦身最佳季节 春季减肥早餐到底吃什么

导读：春天的脚步已经来临，气温慢慢回升，衣衫也渐薄。冬天在厚重衣物的遮掩下，你是否对脂肪掉以轻心了？就算胖了也没关系，今天小编告诉你春季饮食减肥法。（来源：PCLADY）

春季减肥三宜

春季减肥三宜

1、宜多吃蔬果

蔬菜水果含有丰富的维生素和纤维素，能促进消化吸收，加速脂肪燃烧，还能促进肠胃蠕动，帮助排出体内堆积毒素。而且蔬菜的热量通常都很低，你吃再多也不会有发胖的危险。推荐大家多吃的蔬菜有冬瓜、香菇、芹菜、海带、豆芽、洋葱、胡萝卜、白菜、茄子、芦笋、生菜等。需要注意的是部分水果含糖量不低，推荐大家多吃的水果有苹果、香蕉、甜橙、菠萝、草莓、猕猴桃、葡萄柚、提子等。

2、宜少油少盐

想要吃不胖的话，那就要保证你的饮食少油少盐。要限制高脂肪的肥肉类、坚果以及食用油，每天摄入的脂肪量应控制在40克以下。少油的方法，不仅仅是炒菜时少放油，更是改变烹调方法，把炒、煎变成煮、蒸、拌等。而建议少放盐是因为摄入过多的钠盐会使水在身体里滞留，造成水肿现象。为了减少盐分，可以在菜七成熟的时候先放入醋。因为醋不仅能促进消化、提高食欲，减少维生素的损失，更能强化咸味，不会让人觉得菜肴清淡无味。

3、宜少量多餐

少量多餐的进食原则是每天分成4~6餐，每餐维持5、6分饱。这样可以避免一次吃进大量食物，不仅可以减轻腹部饱胀的不适感，也有助于体重的控制。为了控制热量摄取并兼顾营养需求，MM们可以多选择水果、燕麦片、低脂牛奶等这类营养高且热量低的食物做为餐点，尽量避开高热量、高油脂、高糖分的食物，如蛋糕、薯片、碳酸饮料等。

春季饮食减肥五忌

春季饮食减肥五忌

1、忌不吃早餐

不少MM认为不吃早餐可以减少一日的卡路里摄取量，这样就能变瘦了。其实不然，不吃早餐易使身体处于空腹状态，血液中的糖分降低会让你的食欲更加旺盛。等到午餐时间，你会因为极度的饥饿而疯狂地进食，这样吃进去的热量可就严重超标了。不吃早餐反而会让你报复性进食，越吃越肥哦。想要减肥的你可要记得为自己准备一份元气满满的早餐哦。

2、忌饮水不足

许多女生每次口渴不是选择喝水而是选择可乐、雪碧等碳酸饮料。可乐根本不能解决身体缺水的问题，而且含有大量糖分会让你越喝越肥。每天保证2000cc的饮水量才能保证身体机能正常运转，大便才不会变得又干又硬，给你造成便秘的困扰。

忌蛋糕甜点

3、忌蛋糕甜点

千万不要认为自己工作压力大，在下午茶时间来块美味的小蛋糕慰藉自己不是罪恶。殊不知小小的一口奶油蛋糕含有超多的脂肪和糖分，当你精神上得到满足的时候你的小腹也很满足地鼓起来了。赶紧切断这个万恶之源吧！

4、忌大鱼大肉

你是“肉食动物”吗？你每餐都无肉不欢吗？肉类食物含有大量蛋白质和热量，多吃不仅会降低肠胃的蠕动能力，造成便秘，还会影响消化吸收。如果你真的不能缺少肉的陪伴，那建议你可以选择吃热量比较低的鸡肉和鱼肉。

5、忌高热量宵夜

夜猫子总是混到半夜两三点才睡觉，这个时候距离晚餐时间已经有七八个钟头了，肚子肯定饿得慌。泡面、薯片、小零食纷纷登场，吃得相当过瘾啊，喂饱了肚子之后就爬上床睡觉了。这样怎么能不胖呢？别再这么毫无节制地过日子了！小编建议MM最好不要熬夜吃宵夜什么的，这根本就是减肥和美容的一号大敌。如果非得吃，那就选择高纤维低热量的燕麦片吧。

春季减肥早餐推荐

春季减肥早餐推荐

1、黑豆浆

材料：黑豆60克、清水500毫升。

做法：

①将黑豆洗净后用清水浸泡隔夜。

②将浸泡的水倒掉，再将黑豆放入豆桨机里搅碎。

③用过滤袋将豆渣滤出，豆浆加热烧开即可。

2、水果酸奶

材料：橙子1个、酸奶（无糖）300毫升。

做法：

把橙子压成汁、混合酸奶即可。

能帮助肠胃更好地清除体内垃圾，很适合春季减肥食用。

玉米面糊糊

3、玉米面糊糊

材料：玉米面200克，冬瓜粒80克，花生米30克，瘦肉粒40克，红薯粒30克。鸡蛋、葱花各适量。

做法：

①玉米面对入凉水（倒水要往碗的中心处倒）搅开至没有疙瘩。

②倒入烧开水的锅里，把冬瓜粒、花生米（把整颗的花生米切碎些）、瘦肉粒、红薯粒放进去，撒上盐，小火煮10~15分钟。

③再打一个荷包蛋或者把鸡蛋打散成蛋花。出锅前撒一点儿葱花。

瘦身小编tips：黄豆洗净，炒至九成熟，倒进煮好的糊糊里焖一会，可增香。除上述材料外，还可自由搭配，放些土豆、南瓜、胡萝卜、猪肝、猪腰等，不过品种不要过杂。此外还可伴些榨菜、咸菜等佐餐。

4、番茄菠萝汁

材料：番茄2个、菠萝3片。白糖适量。

做法：

①番茄洗净去蒂切成块状备用；菠萝洗净切成块状备用。

②将番茄、菠萝放入果汁机中，倒入白糖，再加入适量水，一起打成果汁，完成后去渣即可饮用。

水果沙拉

5、水果沙拉

材料：哈密瓜150克，西瓜150克，苹果1个、菠萝1小块，香蕉1根，樱桃适量，草莓汁适量。蜂蜜1汤匙，蛋黄酱少许，沙拉酱适量。

做法：

①哈密瓜、西瓜、苹果、菠萝、香蕉切丁入盘；把蜂蜜和蛋黄酱搅拌后倒入盘中。

②加入适量沙拉酱后和水果一起拌匀。

③樱桃放入加以点缀，最后加入草毒汁即可。

6、核桃松仁粟米羹

材料：核桃仁、松仁、粟米各150克。冰糖、高汤、色拉油各适量。

做法：

①核桃仁、松仁用油炸熟。

②取适量高汤，加入冰糖和粟米，小火炖熟，撒上核桃仁和松仁即可。

瘦身小编tips：食用这道汤羹的时候不可过量，建议每天吃三四勺即可。否则有可能热量过多引起肥胖。

牛奶炖花生

7、牛奶炖花生

材料：花生米100克、枸杞子20克、银耳30克、牛奶1500毫升、冰糖适量。

做法：

①将银耳、枸杞子、花生米洗净。

②锅上火，放入牛奶，加入银耳、枸杞子、花生米、冰糖煮，花生米烂熟时即可。

瘦身小编tips：花生米酥烂，汤奶味浓厚，略有甜味，可边喝汤边吃银耳、枸杞、花生。

8、柠檬汁拌苹果

材料：苹果100克蜂蜜、柠檬汁、秋梨各适量。

做法：

①苹果、秋梨去皮、核，洗净，切成小块，放盘中。

②柠檬汁加入蜂蜜一起放入碗中，调成柠檬蜜汁。

③将柠檬蜜汁淋入苹果、秋梨块上，拌匀即可食用。（图片来源：视觉中国）