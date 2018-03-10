早餐吃甜食有助于减肥 这么神奇吗？

导语：减肥的早餐怎么吃，很多人都想知道，看看下边的这些你就明白了。（来源：39健康网）

早餐怎么吃减肥

一日之计在于晨，早餐相当的重要，减肥的时候早餐更重要，如何吃呢？

为什么吃早餐能瘦？

早就有研究吃早饭的人比不吃早饭的人一天当中会消耗更多的热量，而且不吃早餐的人往往会在饥饿感的十足的情况下吃下更多高热量的食物。所以吃早饭不但可以增加饱腹感，规律的生活和健康的饮食也能更好地控制体重。

早餐吃什么容易瘦？

牛奶是早餐必不可少的一份子，无论是西式还是中式早餐，都别忘记喝牛奶。有研究发现，提高钙的摄取可以减少脂肪的沉积，而钙的最好来源正是牛奶。燕麦、大麦、糙米、豆类、黑麦等食品中含有丰富的可溶性纤维和不可溶性纤维，富含可溶性纤维的食物有助于降低血液中的胆固醇含量，因而减少得心脏病的危险。

另一个好处是，它能够减缓人体对葡萄糖的吸收。可溶性纤维可以和胆固醇结合并将其带出人体，降低患心脏病和动脉疾病的可能性。

除过牛奶和燕麦片以外，我们建议的早餐食谱还有：鲜果玉米片+烤土司面包，沙拉面包盒+鲜果汁。

理想的早餐最好有粥

专家建议燕麦粥更好一些，不仅营养丰富而且持续消化的时间比较长，可以在粥里放五六颗红枣补充 VC，这样早餐中的主食和水果都有了，如果有时间可以做个番茄炒蛋，这样蔬菜和鸡蛋也都有了。早餐牛奶是不能少的，它的营养自不必说，而且它的消化时间大约3个小时，比粥多了一倍。主食最好选米饭或者薯类，要比面包馒头好一些。

细嚼慢咽更易瘦

进食时，大脑大概需要20分钟才能获得“吃饱了”的信号，细嚼慢咽，使食物能更快消化吸收，促使血糖更快升高，更容易兴奋饱食中枢，较早出现饱足感而停止进食。反之，狼吞虎咽，只会让你进食过量。优雅地咀嚼吧，享受美食带来的味觉体验，美美地瘦下去。

一口食物的理想咀嚼次数：30次

甜食可以放心吃

甜食、零食，是女生的最爱，但却是减肥的大敌。不过，早餐吃甜食有益于帮助人们瘦身，并且保持体形。在这项研究中，一些参与者在自己的早餐中加入了饼干、蛋糕或者巧克力，32周之后，他们人均减掉了18千克，更令人惊喜的是他们保持住了。研究员的结论是：清晨吃些甜食，那时身体的新陈代谢处于最佳状态，会帮助你抑制接下来一整天对甜食的渴望。而那些节食的人，可能熬不过多久就会背离自己的减肥计划。