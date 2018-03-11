管不住嘴又想减肥？这些消脂零食太适合你了

导语：减肥却控制不住自己的吃货本质？试试吃下面的零食吧！不仅不会肥胖，说不定还能消脂。（来源：pclady）

想要减肥控制不住嘴？吃吃这些消脂零食

1、海苔

海苔是一种低热量高纤维食物，20g干海苔的热量只有30卡路里。海苔浓缩了紫菜当中的各种B族维生素，特别是核黄素和尼克酸的含量十分丰富，维生素B是脂肪燃烧的必需元素，而且海苔富含碘元素，在锻炼时能加速我们的热量消耗，帮助减肥。

2、全麦纤维饼

管不住嘴想吃饼干的美眉，要避开高热量的威化饼干、曲奇饼干和夹心饼可以挑选高纤维的全麦饼干来解馋。高纤维全麦饼干，全麦饼干使用全麦面粉，其中富含纤维，可以帮助肠胃蠕动，有利于消化，不容易让人发胖。

3、无添加糖干果

西梅干、杏脯干、提子干等干果均含有天然果糖，甜味足以满足嗜甜一族。当然最好选择‘无添加糖’的种类会最为低热量。每1/4杯西梅干只提供110 千卡，相比1条朱古力棒已含约250千卡，明显更能有效控制体重。再者，干果可说是植物性食物中的‘铁’中之王，有利促进新陈代谢。

4、炉薯片

微波无油薯片的制法很轻松，把土豆切薄片，过水，洗掉附着在上面的淀粉，热量会更低哦。滤干薯片，平铺在盘子里，撒一点盐，放入微波炉叮3—5分钟。最后再根据自己的口味撒上辣椒粉或是抹茶粉即可。尽管烤制的薯片热量脂肪含量低，但也不能多吃。另外，可乐加薯片是可乐是薯片的肥胖催化剂，所以不要一起吃。薯片可以和黑咖啡或是蔬果汁搭配，当然用纯水搭配才是最低热量。

5、黑巧克力

黑巧克力是巧克力家族里奶质和糖类含量最少的品种，所以它在巧克力家族组中最不易使人长胖。在挑选巧克力时，要关注对比各种巧克力的可可含量和糖类含量哦。

6、脱脂奶酪

喜欢饭后吃杯雪糕，但有发觉肚腩愈来愈大了吗？ 因半杯雪糕热量等同进食了4汤匙砂糖。不妨转食脱脂奶酪，可将热量降低3倍。建议选择少于1%添加糖的品牌，避免摄取不必要的热量。其中独有的益生菌健康肠胃，有助消化，排走宿便，身形更加轻盈了。

7、酸奶

无糖的酸奶含有丰富的蛋白质以及对肠胃道有帮助的益生菌，有助肠胃消化同时能让人减少饥饿感，进而减少对其他食物的摄入，达到减肥效果。

8、酸梅

酸梅属碱性食物，有助于体内血液值酸碱平衡，降低肝火，更能帮助脾胃消化，滋养肝脏。酸梅还有着防老化、生津止渴、中和酸性代谢产物等功效。对于一些想减肥但是又爱吃的美眉，酸梅会是个好选择。

9、红枣

红枣虽然甜，可是却是健康减肥的好食物。红枣中含有大量的维生素C，能够降低体能胆固醇水平，此外还含有丰富的钙和铁，对女人贫血也有很好的食疗作用。红枣的热量并不高，因此把红枣当做零食，既养生又能瘦身。

10、小番茄

番茄中含有丰富的果胶原、纤维，不但让人有饱腹感，也能吸收身体中的多余脂肪，并将之排除体外。另外，番茄独特的酸味会刺激胃液分泌，促进肠胃的蠕动，可提升新陈代谢，有助减肥。

11、低糖蒟蒻果冻

蒟蒻含有水溶性纤维，有助肠胃蠕动，且吸水力强，食用后容易有饱肚感。蒟蒻的热量很低，小杯装即食蒟蒻的热量主要来自其添加糖分，所以只要选择低糖配方的，亦不失为健康的选择。

12、煮毛豆

毛豆富含维生素C，富含磷、钾等微量元素，且毛豆富含蛋白质，而本身热量低。因此，毛豆会是减肥食谱上的优选零食哦。（图片来源：东方IC）