越吃越瘦 8种食物帮你“刮油”

导语：谁说减肥要挨饿？对的吃法和对的食物不仅能饱腹还有助于瘦身呢！（来源：39健康网）

饭前喝水

谁说减肥要挨饿？对的吃法和对的食物不仅能饱腹还有助于瘦身呢！

小口进食

想象着自己的嘴巴很小，尽量把食物切小块，或用筷子夹食物时尽可能每次少夹一点。这都能让你用更多的次数跟时间才能吃到一定的热量，也就能减缓进食的速度。小口进食是一项重要的节后减肥小窍门，不过要注意的是，想节后减肥最好不好做餐桌上最后一个放下碗筷的人。

饭前喝水

为了避免吃很多而导致热量过剩，在每次吃饭尤其是聚会（难免会摄入比平时更多的热量）前，先喝300到500ml水，自然而然就能增加饱腹感，并减少接下来所摄入的食物总量。

来碗杂粮粥

对于多数人来说，假日里美食不断，自己很难控制食物的品种和数量，吃进去大量高蛋白高脂肪高盐的食物，休闲娱乐后吃个宵夜，本来就疲惫不堪的消化系统要继续工作到凌晨以后，实在是不堪重负。连续吃上一周，胃口再好的人，也会食欲不振，肠胃不舒服。对于这个问题，饮食上及时恢复清淡。主食改成燕麦片小米粥、燕麦片南瓜大米粥或八宝粥，配合蒸玉米和蒸红薯，也有芝麻烧饼或发面饼。

玉米

这些食物都可“刮油”

燕麦：具备降胆固醇和降血脂的作用，这是由于燕麦中含有丰富的膳食纤维，这种可溶性的燕麦纤维，在其他谷物中找不到。

洋葱：洋葱含有环蒜氨酸和硫氨酸等化合物，有助于血栓的溶解。外国人特别爱吃洋葱，他们经常用洋葱搭配高脂肪、高热量的食物，以解油腻。

玉米：含丰富的钙、磷、镁、铁、硒以及维生素A、B、E和胡萝卜素等，还富含膳食纤维。常食玉米油，可降低胆固醇并软化血管。煮玉米，是最简单的做法。

山药：山药有“神仙之食”的美誉，其黏液蛋白能预防心血管系统的脂肪沉积，保持血管弹性，防止动脉硬化；减少皮下脂肪沉积，避免肥胖。

海藻：素有“海洋蔬菜”的美誉，其低热量、低脂肪的特点令营养学家关注。

银耳：银耳滋而不腻，为滋补良药，其富含膳食纤维，可加强胃肠蠕动，减少脂肪吸收。

芹菜：含有较多膳食纤维，特别含有降血压成分，也有降血脂、降血糖作用。

山楂：山楂中所含的果胶是可溶性膳食纤维，有降低胆固醇，预防动脉粥样硬化的作用