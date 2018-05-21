减肥先“吃苦” 8种苦涩食物帮你瘦瘦瘦

导语：糖分是热量的主要来源。苦的食物通常糖分比较低，热量较少。因此，苦的食物有助于减肥。要减肥的朋友们，可不能少“吃苦”哦。（来源：39健康网）

咖啡

NO.1 咖啡

你要时刻记住：能帮你减肥的是苦味。所以，只有苦得天翻地覆的纯咖啡——不加糖也不加奶，才能帮你完成减肥大业。咖啡中的咖啡碱成分能促进体内脂肪的分解，将分解后的脂肪释放在血液中。

怎么吃

饮用咖啡30~40分钟后，血液中的脂肪酸浓度会变高，这时进行适量运动，可以将脂肪酸转变成热能释放出去，达到减肥的目的。胃肠功能较弱的人，最好不要空腹饮用咖啡，并应该控制饮用量，每天最好别超过一杯。

NO.2 苦瓜

苦瓜一向是苦味食物的首选，不仅含有极多的苦味素、苦瓜甙等苦味物质，还富含维生素C、维生素B等营养素。大多数人并不太习惯“吃苦”，所以在吃苦瓜时会想尽各种办法去掉苦味。焯水或盐水浸泡可能是人们用得最多的方法，其结果当然是：苦味去了，苦味成分所特有的功效也去了，也同时也损失了减肥的功效。

怎么吃

添加调料来掩盖苦味，不失为一种好方法。烹饪苦味食物时，放些姜、辣椒等来掩盖苦味，既保留了食物的苦味物质，又减弱了“苦”的口感。

黑巧克力

NO.3 黑巧克力

苦味浓郁的黑巧克力能减肥，但并不是对任何人都管用。美国的一项研究表明，经常食用巧克力的人要比一般人更加苗条。需要注意的是，该研究的调查对象并不代表所有人群。

怎么吃

巧克力的良好瘦身效应仅在经常做运动、平均年龄为57 岁的人群中得到了证实，且巧克力中可可的含量要高于70%才行——那可是使巧克力可口的上限，再高就没法吃了。

NO.4 柚子和柑橘类

柚子能对新陈代谢产生积极影响，是你减肥瘦身的好帮手。与柚子类似的还有柑橘类水果。研究表明，柑橘类水果能刺激糖代谢，从而使身体减少对糖类物质的储存。

怎么吃

就餐前吃一个桔子或饮用一杯鲜榨柚子汁，就能有明显的效果。服用降血压药剂或镇静剂的人，服药后至少一个小时后才能喝柚子汁，否则可能影响药效。

NO.5 菠菜

菠菜

菠菜的含水量非常高，有90%~93%的水分，属于热量超低的食物。此外，菠菜中含有丰富的草酸，这也是菠菜极涩口感的来源

怎么吃

想要菠菜的减肥功效发挥到极致，就要尽可能缩短烹调时焯烫的时间，因为草酸会在焯烫的过程中流失到水中，菠菜失去了草酸，也就失去了减肥的效果。如果实 在受不了菠菜的涩味，可以简单焯一下，用芝麻酱拌着吃。因为芝麻酱的热量比较高，所以不能放太多，一盘拌菠菜放一小勺芝麻酱就可以了。

NO.6 莴笋、菊苣和生菜

这些蔬菜不仅含有丰富的苦味物质，还非常的“占肚”，能有效地帮你减少食量，从而达到减肥的目的。

怎么吃

在食用莴笋时，你是不是总是习惯将叶子摘去，只吃莴笋茎？不得不说，你真是浪费了很好的东西。莴笋叶中的苦味物质更加丰富，而且有更多的维生素和叶绿素。可以用莴笋叶裹蘸一些面粉，蒸熟后撒些蒜末食用，既能满足减肥的需要，又遮盖了莴笋叶的苦涩味。

NO.7 生姜、桂皮和胡椒

这些调料以其所含的大量苦涩物质著称于世。

怎么吃

虽然我们不能直接食用这些调料，但在炖汤或炒菜的时候适当放一些，也能对减肥起到一定的辅助作用。煮些姜糖水也是不错的选择，但一定不要放太多的糖。

NO.8 苦丁茶

苦丁茶原是中国古代药、食两用的珍贵饮品，有“绿色黄金”之美誉。苦丁茶性凉味甘苦，具有清热解毒、消暑、消炎、利便和解酒的功能，对咽喉肿痛、口腔炎、牙龈炎、便秘等疾病效果显著。常喝苦丁茶能减肥美颜，降血糖，血脂，抗辐射和预防癌症。

许多人喜爱喝苦丁茶，并不是因为喜欢它苦涩的味道，而是喜欢苦尽甘来的感觉。有人将爱情比作苦丁茶：三分苦涩，二分茶香，一分回味。但若市场饮用寒性的苦丁茶，会损伤体内的阳气，不利于虚寒症状的改善，所以大家还是要小心饮用哦。