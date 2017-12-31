刘诗诗气质那么好 是因为她比你会“站”

导语：最近火了个词：“诗诗站”，诗爷果然威武，因为体态太好，她站立的姿势都成为修炼气质的范本，想学？马上看这篇！（来源：ELLE中文网）
刘诗诗的体态和气质堪称整个娱乐圈的范本，“天鹅颈”、“诗诗站“”这些词形容美好体态的热搜词都是是为她而生的。刘诗诗的站立的时候背部挺直、肩膀自然打开、右腿像一侧微微拉开……这些看似简单随意的站姿，却让她气质脱俗。
“四美合照”，刘诗诗的体态和气质明显胜出。
标志性的“天鹅颈”也让人羡慕。
即便是身着厚重戏服的古装造型，她也能靠体态为剧中的人设加分。
难怪国民初恋黄轩也爆料，曾经被刘诗诗安利过“背背佳”。
其实仔细看刘诗诗的站立姿态，会发现和芭蕾舞的基本动作有形似，比如脖子挺直不含胸、肩部打开和微微的错步。
这是刘诗诗早年练舞的照片，芭蕾舞的硬功真的不是白练的。
虽然我们可能被没有学习舞蹈的经历，但是当你挺直肩膀、不再含胸低头，整个人的体态就好看很多，从上面这张动图可以看到明显的对比。
以下体态bug，你有没有中招？
1。驼背
站立的时候后背略微拱起，显矮的同时简直是有损气质的大杀器。
2。含胸
形似驼背，主要原因是肩部没有平直拉开，会导致圆肩等问题。含胸还会让肩背看起来更厚。
3。脖子前倾
颈部不自觉向前方探出，最大的问题是显得体态不够挺拔，气质大打折扣。
如果你也不自觉的由以上问题，那么要在平时的站立和行走是格外留心了，毕竟美好的气质对女人来说太重要啦。
娱乐圈还有一众女星的体态和气质都很不错的，比如：
江疏影
站立的时候会，一条腿往前迈开半步，显腿长的同时会让身姿更优雅。
侧面看肩膀拉开，头部自然挺直，气质满分。
依靠栏杆的时候，肩膀不会顺势放松，始终保持完美的头部和颈部角度。
唐嫣
唐嫣的站立姿势也是教科书式的存在，不含胸驼背，双腿挺直，足尖稍微错落，一个小小的动作，让她能拥有把芭蕾舞演员般的美好体态。
这张也是标志性的平直肩膀和双腿，足尖错开半步，隔屏相望的你，学到了嘛？
通常在舞台上大家都容易“尴尬癌”发作，双手不知道往哪里放，唐嫣会将双手放在小腹上方，让手臂自然弯曲，这个动作会让她的肩膀和手臂的形态更完美。
倪妮
这个站姿也是可圈可点，除了脊背挺直，膝盖不内扣和外翻，让双腿笔直，优雅极了。
除了“诗诗站”，“倪妮站”你学到了吗？
那么，如何拥女明星们这样的美好体态呢？
1。首先改善你的站姿。
2。借助简单的健身动作来改善：
贴墙深蹲：靠墙练习深蹲可以改善驼背问题，记得将你的肩膀和后背及腰部都尽量与墙面紧紧贴合。
天鹅臂训练：想象自己是芭蕾舞者，通过练习改善头部前倾和圆肩粗臂的问题。
step1：双臂如同下图所示，模拟天鹅展翅飞行的动作。
step2：双手向斜上方画圈，注意脖子挺直，手腕用力。
step3：双臂下垂、向身后画圈，注意肩膀要保持平直。
以上几个简单的动作，只要坚持练习，你一定也可以让气质upup！