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刘诗诗气质那么好 是因为她比你会“站”

2017年12月31日 00:06 新浪时尚
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　　导语：最近火了个词：“诗诗站”，诗爷果然威武，因为体态太好，她站立的姿势都成为修炼气质的范本，想学？马上看这篇！（来源：ELLE中文网）

刘诗诗气质那么好，是因为她比你会“站”刘诗诗气质那么好，是因为她比你会“站”
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　　刘诗诗的体态和气质堪称整个娱乐圈的范本，“天鹅颈”、“诗诗站“”这些词形容美好体态的热搜词都是是为她而生的。刘诗诗的站立的时候背部挺直、肩膀自然打开、右腿像一侧微微拉开……这些看似简单随意的站姿，却让她气质脱俗。

刘诗诗气质脱俗刘诗诗气质脱俗

　　“四美合照”，刘诗诗的体态和气质明显胜出。

　　标志性的“天鹅颈”也让人羡慕。

古装造型古装造型

　　即便是身着厚重戏服的古装造型，她也能靠体态为剧中的人设加分。

难怪国民初恋黄轩也爆料，曾经被刘诗诗安利过“背背佳”难怪国民初恋黄轩也爆料，曾经被刘诗诗安利过“背背佳”

　　难怪国民初恋黄轩也爆料，曾经被刘诗诗安利过“背背佳”。

　　其实仔细看刘诗诗的站立姿态，会发现和芭蕾舞的基本动作有形似，比如脖子挺直不含胸、肩部打开和微微的错步。

刘诗诗早年练舞的照片刘诗诗早年练舞的照片

　　这是刘诗诗早年练舞的照片，芭蕾舞的硬功真的不是白练的。

　　虽然我们可能被没有学习舞蹈的经历，但是当你挺直肩膀、不再含胸低头，整个人的体态就好看很多，从上面这张动图可以看到明显的对比。

　　以下体态bug，你有没有中招？

陈乔恩陈乔恩

　　1。驼背

　　站立的时候后背略微拱起，显矮的同时简直是有损气质的大杀器。

含胸含胸

　　2。含胸

　　形似驼背，主要原因是肩部没有平直拉开，会导致圆肩等问题。含胸还会让肩背看起来更厚。

杨幂杨幂
脖子前倾脖子前倾

　　3。脖子前倾

　　颈部不自觉向前方探出，最大的问题是显得体态不够挺拔，气质大打折扣。

　　如果你也不自觉的由以上问题，那么要在平时的站立和行走是格外留心了，毕竟美好的气质对女人来说太重要啦。

　　娱乐圈还有一众女星的体态和气质都很不错的，比如：

江疏影江疏影

　　江疏影

　　站立的时候会，一条腿往前迈开半步，显腿长的同时会让身姿更优雅。

身姿优雅身姿优雅

　　侧面看肩膀拉开，头部自然挺直，气质满分。

依靠栏杆的时候，肩膀不会顺势放松依靠栏杆的时候，肩膀不会顺势放松

　　依靠栏杆的时候，肩膀不会顺势放松，始终保持完美的头部和颈部角度。

唐嫣唐嫣

　　唐嫣

　　唐嫣的站立姿势也是教科书式的存在，不含胸驼背，双腿挺直，足尖稍微错落，一个小小的动作，让她能拥有把芭蕾舞演员般的美好体态。

这张也是标志性的平直肩膀和双腿这张也是标志性的平直肩膀和双腿

　　这张也是标志性的平直肩膀和双腿，足尖错开半步，隔屏相望的你，学到了嘛？

唐嫣会将双手放在小腹上方，让手臂自然弯曲唐嫣会将双手放在小腹上方，让手臂自然弯曲

　　通常在舞台上大家都容易“尴尬癌”发作，双手不知道往哪里放，唐嫣会将双手放在小腹上方，让手臂自然弯曲，这个动作会让她的肩膀和手臂的形态更完美。

倪妮倪妮

　　倪妮

　　这个站姿也是可圈可点，除了脊背挺直，膝盖不内扣和外翻，让双腿笔直，优雅极了。

“倪妮站”你学到了吗？“倪妮站”你学到了吗？

　　除了“诗诗站”，“倪妮站”你学到了吗？

　　那么，如何拥女明星们这样的美好体态呢？

首先改善你的站姿首先改善你的站姿

　　1。首先改善你的站姿。

　　2。借助简单的健身动作来改善：

贴墙深蹲贴墙深蹲

　　贴墙深蹲：靠墙练习深蹲可以改善驼背问题，记得将你的肩膀和后背及腰部都尽量与墙面紧紧贴合。

　　天鹅臂训练：想象自己是芭蕾舞者，通过练习改善头部前倾和圆肩粗臂的问题。

　　step1：双臂如同下图所示，模拟天鹅展翅飞行的动作。

　　step2：双手向斜上方画圈，注意脖子挺直，手腕用力。

　　step3：双臂下垂、向身后画圈，注意肩膀要保持平直。

　　以上几个简单的动作，只要坚持练习，你一定也可以让气质upup！

标签: 刘诗诗气质站姿

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