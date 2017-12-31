导语：最近火了个词：“诗诗站”，诗爷果然威武，因为体态太好，她站立的姿势都成为修炼气质的范本，想学？马上看这篇！（来源：ELLE中文网）

刘诗诗气质那么好，是因为她比你会“站”

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刘诗诗的体态和气质堪称整个娱乐圈的范本，“天鹅颈”、“诗诗站“”这些词形容美好体态的热搜词都是是为她而生的。刘诗诗的站立的时候背部挺直、肩膀自然打开、右腿像一侧微微拉开……这些看似简单随意的站姿，却让她气质脱俗。

刘诗诗气质脱俗

“四美合照”，刘诗诗的体态和气质明显胜出。

标志性的“天鹅颈”也让人羡慕。

古装造型

即便是身着厚重戏服的古装造型，她也能靠体态为剧中的人设加分。

难怪国民初恋黄轩也爆料，曾经被刘诗诗安利过“背背佳”

难怪国民初恋黄轩也爆料，曾经被刘诗诗安利过“背背佳”。

其实仔细看刘诗诗的站立姿态，会发现和芭蕾舞的基本动作有形似，比如脖子挺直不含胸、肩部打开和微微的错步。

刘诗诗早年练舞的照片

这是刘诗诗早年练舞的照片，芭蕾舞的硬功真的不是白练的。

虽然我们可能被没有学习舞蹈的经历，但是当你挺直肩膀、不再含胸低头，整个人的体态就好看很多，从上面这张动图可以看到明显的对比。

以下体态bug，你有没有中招？

陈乔恩

1。驼背

站立的时候后背略微拱起，显矮的同时简直是有损气质的大杀器。

含胸

2。含胸

形似驼背，主要原因是肩部没有平直拉开，会导致圆肩等问题。含胸还会让肩背看起来更厚。

杨幂

脖子前倾

3。脖子前倾

颈部不自觉向前方探出，最大的问题是显得体态不够挺拔，气质大打折扣。

如果你也不自觉的由以上问题，那么要在平时的站立和行走是格外留心了，毕竟美好的气质对女人来说太重要啦。

娱乐圈还有一众女星的体态和气质都很不错的，比如：

江疏影

江疏影

站立的时候会，一条腿往前迈开半步，显腿长的同时会让身姿更优雅。

身姿优雅

侧面看肩膀拉开，头部自然挺直，气质满分。

依靠栏杆的时候，肩膀不会顺势放松

依靠栏杆的时候，肩膀不会顺势放松，始终保持完美的头部和颈部角度。

唐嫣

唐嫣

唐嫣的站立姿势也是教科书式的存在，不含胸驼背，双腿挺直，足尖稍微错落，一个小小的动作，让她能拥有把芭蕾舞演员般的美好体态。

这张也是标志性的平直肩膀和双腿

这张也是标志性的平直肩膀和双腿，足尖错开半步，隔屏相望的你，学到了嘛？

唐嫣会将双手放在小腹上方，让手臂自然弯曲

通常在舞台上大家都容易“尴尬癌”发作，双手不知道往哪里放，唐嫣会将双手放在小腹上方，让手臂自然弯曲，这个动作会让她的肩膀和手臂的形态更完美。

倪妮

倪妮

这个站姿也是可圈可点，除了脊背挺直，膝盖不内扣和外翻，让双腿笔直，优雅极了。

“倪妮站”你学到了吗？

除了“诗诗站”，“倪妮站”你学到了吗？

那么，如何拥女明星们这样的美好体态呢？

首先改善你的站姿

1。首先改善你的站姿。

2。借助简单的健身动作来改善：

贴墙深蹲

贴墙深蹲：靠墙练习深蹲可以改善驼背问题，记得将你的肩膀和后背及腰部都尽量与墙面紧紧贴合。

天鹅臂训练：想象自己是芭蕾舞者，通过练习改善头部前倾和圆肩粗臂的问题。

step1：双臂如同下图所示，模拟天鹅展翅飞行的动作。

step2：双手向斜上方画圈，注意脖子挺直，手腕用力。

step3：双臂下垂、向身后画圈，注意肩膀要保持平直。

以上几个简单的动作，只要坚持练习，你一定也可以让气质upup！