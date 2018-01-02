这3种走路姿势会让你的腿变粗

导语：一双纤细美腿才是抢镜的利器，都说腿短不可怕，腿粗才尴尬！于是，人们尝试各种瘦腿的方法，节食、运动、按摩……殊不知，我们平时走路姿势不正确，竟然也会让腿变粗，使得腿看上去很壮，怎么也减不下来。（来源：39健康网）

3种走路姿势让腿变粗

1 踢着脚走

如果踢着脚走，走的时候会让身体有前倾的趋势，走路时只有脚尖踢到地面，膝盖一弯，脚跟就往上一提。致使腰部很少出力，像走小碎步一样。如果有踢着走的习惯，平时就要多加注意，以免使得整条腿都变粗。

2 脚后跟蹭地

平时我们会发现，有的人走路时的脚步声会很重，或者鞋子会一直蹭着地，发出声音，这种走路姿势不仅容易引起腰痛，还会让大腿变粗，一直减不下来，而且容易引起足底疼痛。

3 踮着脚掌走

很多人踮脚是用前脚掌而不是用脚趾，这就会使大腿前侧累、容易粗，而且用大脚拇趾发力会感觉到是屁股发力的感觉，让比较弱、平时运动不到的大腿内侧，在走路过程中也有发力。

这些都是会让腿变粗的走路姿势，但是人们走路的样子是“千人千面”的，到底什么样的走路的姿势才是正确的呢？

正确的走路姿势应该这样做

人走路时往往通过足弓缓冲受力，人走路的方式与足弓的特点息息相关，人走路的方式与足弓的特点息息相关，从脚跟落地到脚掌离开地面，足底接触地面的顺序是，外足弓——横足弓——纵足弓。走路时脚跟应该先着地，脚尖朝向正前方，左右脚内侧则以平行方式走在同一条直线上，做出从胸部开始向前挺出去的感觉，将力道用于脚踝的状态行走股关节收紧能够矫正骨盘的歪斜。

正确的走姿并不是僵硬的“下半身运动”，肩膀、胯部也要配合摆动，肩膀要放松，既不要向前耸，也不要向后塌，耳朵、肩膀、髋关节、膝盖应该在一条直线上，随着步伐自然摆动，以控制重心变化，使步行更协调。