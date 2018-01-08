快速瘦手臂秘籍 5招打造紧致美臂

导语：手臂粗壮怎么办？小编送上快速瘦手臂秘笈，5招助你消灭手臂赘肉，饮食运动两手抓，赶走拜拜肉、麒麟臂，纤纤细臂即刻拥有！话不多说，快来学习瘦手臂的最快方法！（来源：爱美网）

打造紧致美臂

打造紧致美臂

今天，小编分享5个瘦手臂最有效的方法，让你也能拥有一双紧致纤细的美臂，塑造最美手臂曲线！

运动瘦手臂

瘦手臂方法一、运动

瘦臂操专门针对锻炼手臂，瘦臂效果非常不错，大家不妨也来练习练习，动作如下：两手抓住毛巾的两端，伸直在胸前，然后向上伸直，然后右手手肘弯曲，将毛巾向右拉动，然后再向左拉，重复这动作半小时，可塑造紧致的手臂。

饮食瘦手臂

瘦手臂方法二、饮食

如果手臂是水肿型的，不妨从饮食上着手，多吃可排水排毒的食物，促进水分的排出，从而消除手臂浮肿，达到瘦手臂的效果。瘦手臂除了做运动之外，还可以从饮食上改变哦。大家知道吃什么可以瘦手臂吗？瘦手臂的食物有：番茄、红辣椒、牛肉等，以及草莓、苹果、菠萝、香蕉、梅子、猕猴桃、柠檬等水果都有促进血液循环的作用，有利于我们瘦臂，爱美的女人要多吃，对皮肤也很好啊！

瑜伽瘦手臂

瘦手臂方法三、瑜珈

生活中其实也有很多瘦手臂的小运动，就比如平时做家务擦窗户，这是甩掉“拜拜肉”的好机会。家中有的落地窗，玻璃是你最好的锻炼对象，左右交替抹窗30分钟，收缩手臂松弛肌肉，你会发现你手臂与肩膀之间的赘肉少了，手臂也修长了。在做家务的同时，塑造你的手臂线条，何乐而不为呢？

拍打瘦臂

瘦手臂方法四、拍打

很多MM们手臂都是硬梆梆的，这样的话，就要先让手臂的肌肉松弛下来才能更好地消除赘肉，每天对着手臂轻拍或揉捏，可促进血液循环，让肌肉松弛下来，同时每天拍打揉捏也可帮助燃烧脂肪，达到瘦臂的效果。

按摩法

瘦手臂方法五、按摩

上班做减胳膊操，下班后就用纤体霜按摩，可以达到事半功倍的效果。具体做法是在临睡前用热水洗净手臂，然后涂抹摩素，右手臂向上笔直抬起，左手从右手腕处向下揉捏，力度均匀适中，微有痛感即可。对脂肪较多的手臂内侧和外侧持续时间长一点，然后换左手臂，重复三十次。这样可充分促进吸收，提高脂肪燃烧的效率。