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减肥必知 跳绳会让小腿变粗吗？

2018年01月12日 07:27 新浪时尚
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　　导语：我们来跟大家探讨一个问题，就是跳绳会让小腿变粗吗？（来源：爱丽时尚网）

　　跳绳是一项极佳的健体运动能有效训练个人的反应和耐力，能强力燃脂，从而保持个人体态健美和协调性。

　　跳绳的运动配备有十分简单所需的地方也不大，可单独一个人或多人进行，而且跳绳可以避免因跑步产生的踝关节的疼痛的困扰，由此可见，跳绳是一项简单方便容易参与的运动，但是最近有传闻说跳绳会让小腿变粗。

　　这是真的吗？

　　今明确的告诉大家，正确的跳绳方式，是一种有氧运动，不具备增加小腿肌肉的条件，因此不会让小腿变粗的，之所以会让大家有这样的误解，是因为跳绳过程当中小腿肌肉紧张，运动之后小腿肿胀，导致感觉变粗。

　　实际上通过适当和有规律的跳绳有氧运动之后，脂肪被消耗了。反而会让大腿和小腿变细。

　　那么什么是正确的跳绳方式呢？

　　首先科学跳绳姿势要正确。跳绳之前，咱们要先让我们的足部腿部腕部做些准备工作。其次跳绳时要用前脚掌起跳和落地，切记不要用全脚或脚跟落地。以免脑部受到震动。

　　还有就是胖人和中年妇女易采用双脚同时起落，同时往上跳的幅度也不要太高，以免关节因为我们的负重太重而受伤了。

　　其次是跳绳运动的时间和强度都要掌握好，坚持遵循循序渐进的原则，预防小腿变粗。我们不要跳的太快，而且注意小腿肌肉的生长状况。原则上每跳100到200下就可以稍适休息了。达到最佳的减肥功效，每分钟最少要跳70到100次左右即可。

　　还有剧烈地跳绳运动之后不能立刻停下来，应该继续比较慢的速度跳绳或者步行一段时间，血液循环恢复正常之后才可以停止下来的呢！最后跳绳后做拉伸运动能防止小腿看上去变粗。

　　这里给大家介绍一个超有感觉的小腿拉伸方法。面向墙站立，左脚脚掌贴下墙面，右键稍稍后退半步并全脚掌落地，身体前倾，拉升左小腿肌肉，会有强烈的肌肉被拉长的感觉。

　　当然肌肉逐渐适应这种感觉之后，在画力一下小腿拉伸，拉伸时，可以配合当时天气的温度，加长或者缩短，呼吸要保持通畅。

　　此外还有一个小窍门，也可以预防腿变粗。用双手握成拳头拍打小腿。

　　每个小组有3到5分钟即可。最后运动不能过量，想要健康美丽，一定要养成运动加营养的健康生活方式。

标签: 跳绳小腿减肥

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