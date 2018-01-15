迷信这5种“坑爹”瘦腿法 你是不是sa？

导读：拥有一双细长圆润的美腿是所有女孩子的心愿，可偏偏天不遂人愿。今天，就陪大家聊聊那些瘦腿的“坑爹”方法！（来源：PCLADY）

那些“坑爹”的瘦腿方法，你都试过了吗？

那些“坑爹”的瘦腿方法，你都试过了吗？

1、保鲜膜加速瘦腿法

坑爹指数：+++++

曾经风靡一时的保鲜膜瘦腿法，不知道你有没有尝试过。

用保鲜膜包裹住双腿，再去走路、跑步、跳绳等，让双腿处于高温状态下，消除脂肪及水肿。还可以在裹保鲜膜前，擦上瘦身精油、粗盐等等，甚至还有人提出日常生活中也可以包上保鲜膜，让双腿“时刻燃脂”。

用保鲜膜包裹住身体，可促进大量排汗，双腿看起来似乎苗条了一些，但这只是将体内水分排出来，而非减脂，一经补充水分，那些重量就又回来了。

另外，保鲜膜不透气，长时间包裹身体，皮肤排汗受阻，还容易引起毛囊炎、湿疹等皮肤病。并且用保鲜膜裹住部分皮肤，会让腿部线条不均匀，只会让体形大打折扣。

2、辣椒霜燃脂论

坑爹指数：++++

售卖各式辣椒霜、瘦身膏的店家，号称辣椒素具有扩张血管、刺激神经系统和加速血液循环的作用，将辣椒霜涂抹在身上可有一种肥肉在燃烧的感觉，具有所谓纤体去脂功效。

更有甚者，为了增强效果，在涂上辣椒霜之后，还会缠上几层保鲜膜。

涂抹辣椒霜后会感觉身上很辣，腿部甚至全身都在发热、燃烧，那只是循环扩张的感觉，而非是脂肪在消耗。

敏感皮肤的人，如若贸然使用辣椒霜这类刺激性强的产品，容易引起皮肤发红、过敏等症状，严重的还会导致皮肤感染。

各式瘦腿丸

3、各式瘦腿丸

坑爹指数：++

减肥药、减肥茶有很多，号称针对下半身减肥的药物也是种类繁多。这些减肥药普遍价格不菲，最流行的是日本、泰国等地的急速瘦腿丸。

这些瘦腿丸，大多声称富含天然植物萃取精华成分，有助于排出平时运动不足造成下半身积累的脂肪及不需要的水分；促进血液循环，纠正长时间站立或是长期站姿坐姿不正确引起的下半身粗壮。

瘦腿丸让你的腿围变小，实则是“偷梁换柱”。和那些全身性的减肥药一样，很多都含有利尿剂或者腹泻成分，将占人体70%的水分从身体中转移出去，很快就能够减轻重量，也能让你的腿围小一些。

这些药丸还会增加一些天然提取物或者药物，干扰人体的新陈代谢、影响吸收与消化。只是，这种药物只能图一时之快。一旦停用，喝水进食，体重反弹势如破竹。

4、一双拖鞋就能瘦

坑爹指数：+

这种只有脚一半大小的拖鞋，穿上后脚跟悬空，需要脚趾头用力回钩，同时紧绷腿部和臀部肌肉以保持平衡。鞋面前部向上倾斜9度，穿上后背部被迫挺拔。

所谓减肥拖鞋的原理就是全身重量压在脚跟，前面高后面低和高跟鞋反过来，让你站立的时候腿的后侧肌肉被迫拉伸。

但是日常生活中你在家站立的时间不会很多，除了洗碗擦桌这些时间之外，不可能没事做就站上几个小时，短短几分钟、十几分钟只能帮你拉伸一下腿部肌肉，别指望它能帮你燃烧腿部的脂肪。

5、压力美腿袜

坑爹指数：+++

每到秋冬，压力袜、美腿袜便占据了某宝女装的半壁江山。这些袜子都是（瘦腿神器），穿上就能瘦2-4厘米，甚至宣扬某某明星日夜穿了3年，最终腿成功瘦了下来。

其实这跟塑身衣的原理是一样的，就是利用其弹性和压力将人体多余的脂肪进行挤压，不会使你的身材显得臃肿。

这些所谓的压力袜大多存在压力标示不清、制作工艺粗糙等问题，很多女生穿这种袜子的时候都会感到腿部不适，脱下时腿部会有深深浅浅的勒痕，但为了显得瘦一些，再难受也忍着。

这种美腿袜，类似医学上用于治疗静脉曲张类疾病的静脉曲张袜。但是，如果没有静脉曲张类的疾病，却长期穿着压力过大的袜子，会对腿部浅静脉造成不良影响，严重的还会引起动脉供血不足。

这些折磨人的瘦腿方法，大都缺乏科学依据，也没有进行过科学性的实验，证明其有效性以及会给身体带来的副作用。无非是一些商家，利用很多人瘦身心切、想走捷径的心理而谋利罢了。（图片来源：东方IC）