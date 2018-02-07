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万万没想到 放下手机和二郎腿你还能变更美

万万没想到 放下手机和二郎腿你还能变更美
2018年02月07日 17:15 新浪时尚
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　　导语：在这个看脸的时代如何存活，是很多妹砸纠结的问题，总感觉到处都有辐射、到处都有污染，于是乎~剁了手买了一堆瓶瓶罐罐，涂上之后发现颜值好像也没有多大变化。于是日媒发现，让你颜值下降竟然跟你日常习惯有关！（来源：爱美女性网）

　　跷二郎腿脸会变大

　　什么！？脸大一号的人都是因为爱翘二郎腿吗？这可能让不少妹纸都觉得惊吓，因为二郎腿已经翘了那么多年。

　　吓得编编赶紧把腿放下来先！

　　日本科普节目《初耳学》对跷二郎腿脸会变大已经做出了认定和解释。砖家叫兽们一致表示：这是真的！原因是：爱跷二郎腿会导致盆骨扭曲。然后，盆骨扭曲？脊椎骨、颈椎骨不正？血液循环不佳，淋巴排毒不畅？堆积老化物？面部浮肿。

　　一堆专业名词理不清也不想理。总而言之，就是二郎腿惹的祸。

　　那到底怎么知道自己的盆骨有没有扭曲呢？

　　首先，双腿伸直坐好，两脚跟相对。

　　如果双脚呈V字型就是正常。

▲哎呀，检测出来骨骼扭曲了▲哎呀，检测出来骨骼扭曲了

　　如果右脚明显倾斜则说明盆骨右倾！

　　检查出已经走在大脸行列，要怎么破呢？

　　划重点噜~

　　矫正扭曲体操：

　　两个大脚趾相对，保持内八字站立。

　　双手手掌向上，小拇指紧靠对齐。

　　保持手臂不打弯，举过头顶保持30秒。

　　坚持一周就有惊人的效果。前提你要坚持！赶紧放下二郎腿，做做瘦脸操。

　　低头玩手机会变丑

　　日本一档综艺节目提出长期玩手机可能变成手机丑女，也就是说，长时间低头盯着手机，就会塑造成特有的“手机丑比”脸。

　　专心看手机还有玩手机如果能控制在较短时间内就还好，如果沉迷于内容无法自拔，就会带来眉间皱纹。

　　低头这个动作会让颈部以及下巴的肉堆积在一起，久而久之双下巴就自动跑出来了，而且很容易滋生颈纹。

　　另外，因为长时间低头，脸部肌肉会因为重力的增加导致松弛，嘴角的法令纹会加深，嘴角也会下垂。

　　砖家说的还真特么的有道理。所以，妹纸们以后玩手机要仰着头吗？

　　不管怎么说，生活上一些习惯的确很会影响我们的颜值，妹纸们，要改改坏习惯咯~

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