学会这几招 你也可以有两米大长腿

导语：在旅途中最重要的是什么呢？答：当然是拍照留影了！！！来看看这些欧美大咖们的美腿拍照速成手册，美美的你值得拥有！（来源：海报时尚网 图片：WENN）

长腿照速成秘籍

长腿Pose绝招之1：踮脚拍 这个动作无论正面、侧面，踮脚，咔嚓一下，整个身躯都被拉长了！

长腿Pose绝招之2：45度盘腿拍 这个动作并不是轻松的盘腿而是45度膝盖为着地的盘对，这样的动作会显得小腿更加纤细，同时大腿也是紧绷的状态。

长腿Pose绝招之3：侧后拍 从侧面或者侧后面的角度是非常能体现腿部线条的，就算你的腿并不完美，只要用上这个角度，包你秒变美腿达人。

美臀Pose绝招之4：提臀背后拍 从背后拍摄想要拥有一个蜜桃臀并不是难事，只要腰部使劲提臀不仅会显腿长还会让臀部显得更加饱满。

看了这么多美美的姿势，你大概已经跃跃欲试了吧，在此之前海豹君建议双管齐下不仅找到完美的角度还顺便有了更美的身材，接下来就让我们操练起来。

美腿初级版：原地下蹲两次站立跳跃，坚持一分钟。

美腿初级版：并拢下蹲上半身向前倾，一条腿向后跨一步伸直后收回，左右交替各30秒。

美腿初级版：四肢着地收紧腹部，左右交替后踢向上抬各30秒。

美腿进阶版：动作持续45秒，建议20—30次

姑娘们，带着美腿出去耍吧！